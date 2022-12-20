Город Алматы, также известный как Алма-Ата, на протяжении почти семидесяти лет в XX веке носил гордое звание столицы. В наши дни «южная столица» — крупнейший город страны с интенсивной экономической и культурной жизнью, один из самых привлекательных для множества туристов.

Экскурсия выполнена с этнографическим уклоном: вы услышите национальную музыку, узнаете множество фактов из политической и светской истории города, познакомитесь с деятелями культуры и сможете сравнить, как жили алматинцы 50, 100 лет назад и сейчас.

Ваша прогулка начнётся от здания железнодорожного вокзала Алматы-2, выполненного в классическом стиле. Оттуда вы направитесь к Театру юного зрителя, украшенному тематическим панно со сценами казахского эпоса, русской и зарубежной драматургии. Затем вы пройдёте по оживлённой улице Жибек Жолы мимо огромного Центрального универмага Зангар и прогуляетесь по той части улицы, которую по праву называют местным Арбатом.

Знакомство со старой частью города продолжится на улице Гоголя, в парках и скверах, где расположились Зелёный базар, современный СПА-центр в здании 1980-х, университет, театры и знаменитая алматинская гостиница. Вы также осмотрите удивительный Свято-Вознесенский собор — одно из самых высоких деревянных сооружений, построенных в сейсмической зоне.

Почувствуйте колорит южной столицы и культурного центра Казахстана!

Как проходит аудиоэкскурсия: