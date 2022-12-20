Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана

Алматы

Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана

Что вас ожидает 🤩

  • Театр русской драмы им М. Ю. Лермонтова
  • Алматы отель
  • Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая
  • Зелёный базар
  • Дом тканей "Кызыл Тан"
  • Железнодорожный вокзал Алматы-2
  • Гостиница "Алматы"
  • Свято-Вознесенский Кафедральный Собор
  • Алматинский Арбат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город Алматы, также известный как Алма-Ата, на протяжении почти семидесяти лет в XX веке носил гордое звание столицы. В наши дни «южная столица» — крупнейший город страны с интенсивной экономической и культурной жизнью, один из самых привлекательных для множества туристов.
Экскурсия выполнена с этнографическим уклоном: вы услышите национальную музыку, узнаете множество фактов из политической и светской истории города, познакомитесь с деятелями культуры и сможете сравнить, как жили алматинцы 50, 100 лет назад и сейчас.
Ваша прогулка начнётся от здания железнодорожного вокзала Алматы-2, выполненного в классическом стиле. Оттуда вы направитесь к Театру юного зрителя, украшенному тематическим панно со сценами казахского эпоса, русской и зарубежной драматургии. Затем вы пройдёте по оживлённой улице Жибек Жолы мимо огромного Центрального универмага Зангар и прогуляетесь по той части улицы, которую по праву называют местным Арбатом.
Знакомство со старой частью города продолжится на улице Гоголя, в парках и скверах, где расположились Зелёный базар, современный СПА-центр в здании 1980-х, университет, театры и знаменитая алматинская гостиница. Вы также осмотрите удивительный Свято-Вознесенский собор — одно из самых высоких деревянных сооружений, построенных в сейсмической зоне.
Почувствуйте колорит южной столицы и культурного центра Казахстана!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Алмате с офлайн-картой для удобной навигации
  • Совет, куда пойти вечером за впечатляющим видом
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
Завершение: проспект Абая, 43
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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