Город Алматы, также известный как Алма-Ата, на протяжении почти семидесяти лет в XX веке носил гордое звание столицы. В наши дни «южная столица» — крупнейший город страны с интенсивной экономической и культурной жизнью, один из самых привлекательных для множества туристов.
Экскурсия выполнена с этнографическим уклоном: вы услышите национальную музыку, узнаете множество фактов из политической и светской истории города, познакомитесь с деятелями культуры и сможете сравнить, как жили алматинцы 50, 100 лет назад и сейчас.
Ваша прогулка начнётся от здания железнодорожного вокзала Алматы-2, выполненного в классическом стиле. Оттуда вы направитесь к Театру юного зрителя, украшенному тематическим панно со сценами казахского эпоса, русской и зарубежной драматургии. Затем вы пройдёте по оживлённой улице Жибек Жолы мимо огромного Центрального универмага Зангар и прогуляетесь по той части улицы, которую по праву называют местным Арбатом.
Знакомство со старой частью города продолжится на улице Гоголя, в парках и скверах, где расположились Зелёный базар, современный СПА-центр в здании 1980-х, университет, театры и знаменитая алматинская гостиница. Вы также осмотрите удивительный Свято-Вознесенский собор — одно из самых высоких деревянных сооружений, построенных в сейсмической зоне.
Почувствуйте колорит южной столицы и культурного центра Казахстана!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).