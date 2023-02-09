Всего в часе езды от города находится одно из самых живописных мест Казахстана — Большое Алматинское озеро.
Вы узнаете историю его образования и полюбуетесь прозрачной водной гладью, меняющей цвет в зависимости от сезона: от нежно-зеленого до ярко-бирюзового.
Вы узнаете историю его образования и полюбуетесь прозрачной водной гладью, меняющей цвет в зависимости от сезона: от нежно-зеленого до ярко-бирюзового.
Описание экскурсии
Высокогорное озеро
Расположенное на высоте 2510 метров в окружении гор, Большое Алматинское озеро покорит вас фантастическими пейзажами. Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь насыщенным цветом воды и окружающими заснеженными вершинами. Из разных частей озера видно три пика: Советов, Озерный и Турист. Я расскажу, как образовались эти природные сокровища, какие легенды с ними связаны и почему даже в июле температура воды в озере не превышает 10 градусов.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги по всему маршруту, экологические сборы, сопровождение гида
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 171 туриста
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впечатления от экскурсии хорошие! Вовремя забрали, встретили. В целом нам все понравилось, с погодой немного не повезло, все затянуло туманом и не такой красивый вид был, но тут организаторы не
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Е
Все было идеально!!!
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