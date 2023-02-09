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виноваты. Единственный момент, мы когда заезжали к охотничьим птицам получилось так, что мы рано приехали и там еще дают время самим погулять, посмотреть на этих птиц в клетках, но его было как-то многовато. Нам пришлось ждать где-то минут тридцать это представление, а мы могли просто позже выехать. Но это было не так критично. Само представление было здоровское, веселое, интересное. Те кто представление это делал тоже очень понравились, вообще, нескучно было. И они такие смешные, с харизмой. Потом поехали на само озеро, там тоже пришлось немного подождать пересменку машин, но в целом нам все понравилось. Это не 10 из 10, были шероховатости, но ничего плохого я сказать не могу, мы остались довольны.