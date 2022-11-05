Путешествие на Большое Алматинское озеро

Посетить окруженное заснеженными вершинами озеро и увидеть традиционное соколиное шоу

Всего в часе езды от города находится одно из самых живописных мест Казахстана — Большое Алматинское озеро.

Вы узнаете историю его образования и полюбуетесь прозрачной водной гладью, меняющей цвет в зависимости от сезона: от нежно-зеленого до ярко-бирюзового. А еще мы заедем в соколиный питомник и посмотрим колоритное шоу с охотничьими птицами.
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
Путешествие на Большое Алматинское озеро
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Описание

Что вас ожидает

Высокогорное озеро

Расположенное на высоте 2510 метров в окружении гор, Большое Алматинское озеро покорит вас фантастическими пейзажами. Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь насыщенным цветом воды и окружающими заснеженными вершинами. Из разных частей озера видно три пика: Советов, Озерный и Турист. Я расскажу, как образовались эти природные сокровища, какие легенды с ними связаны и почему даже в июле температура воды в озере не превышает 10 градусов.

Соколиное шоу

На обратном пути мы заедем в соколиный питомник. Вы погуляете по его территории и посмотрите захватывающее шоу со специально подготовленными ловчими хищными птицами. Я расскажу, какие из них занесены в Красную книгу и как охота с ними стала неповторимой особенностью казахского быта. Шоу проходит под открытым небом и занимает 30-40 минут.

Организационные детали

Транспорт и входные билеты включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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