Расположенное на высоте 2510 метров в окружении гор, Большое Алматинское озеро покорит вас фантастическими пейзажами. Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь насыщенным цветом воды и окружающими заснеженными вершинами. Из разных частей озера видно три пика: Советов, Озерный и Турист. Я расскажу, как образовались эти природные сокровища, какие легенды с ними связаны и почему даже в июле температура воды в озере не превышает 10 градусов.
На обратном пути мы заедем в соколиный питомник. Вы погуляете по его территории и посмотрите захватывающее шоу со специально подготовленными ловчими хищными птицами. Я расскажу, какие из них занесены в Красную книгу и как охота с ними стала неповторимой особенностью казахского быта. Шоу проходит под открытым небом и занимает 30-40 минут.
Транспорт и входные билеты включены в стоимость.