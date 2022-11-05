Всего в часе езды от города находится одно из самых живописных мест Казахстана — Большое Алматинское озеро. Вы узнаете историю его образования и полюбуетесь прозрачной водной гладью, меняющей цвет в зависимости от сезона: от нежно-зеленого до ярко-бирюзового. А еще мы заедем в соколиный питомник и посмотрим колоритное шоу с охотничьими птицами.

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Описание

Что вас ожидает

Высокогорное озеро

Расположенное на высоте 2510 метров в окружении гор, Большое Алматинское озеро покорит вас фантастическими пейзажами. Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь насыщенным цветом воды и окружающими заснеженными вершинами. Из разных частей озера видно три пика: Советов, Озерный и Турист. Я расскажу, как образовались эти природные сокровища, какие легенды с ними связаны и почему даже в июле температура воды в озере не превышает 10 градусов.

Соколиное шоу

На обратном пути мы заедем в соколиный питомник. Вы погуляете по его территории и посмотрите захватывающее шоу со специально подготовленными ловчими хищными птицами. Я расскажу, какие из них занесены в Красную книгу и как охота с ними стала неповторимой особенностью казахского быта. Шоу проходит под открытым небом и занимает 30-40 минут.

Организационные детали

Транспорт и входные билеты включены в стоимость.