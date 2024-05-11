Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Приглашаем в насыщенное путешествие на юг Казахстана! Это сказочный край альпийских лугов, заснеженных гор и стремительных рек. Вы увидите стада овец и лошадей, казахские юрты и знаменитый пик Хан-Тенгри. Отдохнёте на берегу солёного озера Тузколь и прогуляетесь к бурлящему водопаду Текес. Дорога к нему непростая — но она того стоит!
Ближайшие даты:
11
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12
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18
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19
мая
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мая
мая
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 160 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
05:30 — отправление из Алматы от места встречи
10:00 — свободное время на озере Тузколь
13:00 — выезд с озера
15:30 — прогулка до водопада Текес, время для фото
18:00 — выезд с водопада
23:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica с профессиональным водителем, аптечка
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 1400 тенге с человека (принимаются только наличные), питание (перекус можно взять с собой)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций.
- Программа не требует специальной физической подготовки
в субботу и воскресенье в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 05:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 100 туристов
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на внедорожниках, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!
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