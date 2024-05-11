Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Групповая экскурсия в Алматы

Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы

Приглашаем в насыщенное путешествие на юг Казахстана! Это сказочный край альпийских лугов, заснеженных гор и стремительных рек. Вы увидите стада овец и лошадей, казахские юрты и знаменитый пик Хан-Тенгри. Отдохнёте на берегу солёного озера Тузколь и прогуляетесь к бурлящему водопаду Текес. Дорога к нему непростая — но она того стоит!
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Ближайшие даты:
11
мая
12
мая
18
мая
19
мая
25
мая
26
мая
1
июн
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 160 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

05:30 — отправление из Алматы от места встречи
10:00 — свободное время на озере Тузколь
13:00 — выезд с озера
15:30 — прогулка до водопада Текес, время для фото
18:00 — выезд с водопада
23:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica с профессиональным водителем, аптечка
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 1400 тенге с человека (принимаются только наличные), питание (перекус можно взять с собой)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций.
  • Программа не требует специальной физической подготовки

в субботу и воскресенье в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньОзераПо КазахстануВодопадыНа микроавтобусе

Похожие туры из Алматы

Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Отправиться в динамичное путешествие в мини-группе к природным достопримечательностям края
на ул. Демьяна Бедного
Завтра
29 мар
30 мар
31 мар
66584 661 за человека
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Кайынды - из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
72 отзыва
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
в 06:00
Завтра
29 мар
30 мар
31 мар
38 000 за всё до 4 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Трансфер до экопоста и 15-километровый треккинг к высокогорному водоёму в Заилийском Алатау
в центре города
Завтра
29 мар
30 мар
31 мар
от 7 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам