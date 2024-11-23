51 отзыв

3 часа

Алматы у подножия гор. Всего несколько минут и вы окажетесь в горах. Живописные ущелья, бурные реки, водопады и радоновые источники ждут вас на этой экскурсии

Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!