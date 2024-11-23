Водопад Аюсай – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Аюсай» в Алматы, цены от 18 000 ₸. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Пешая
На машине
8 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за человека
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
На автобусе
51 отзыв
3 часа
Групповая
до 17 чел.
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
Алматы у подножия гор. Всего несколько минут и вы окажетесь в горах. Живописные ущелья, бурные реки, водопады и радоновые источники ждут вас на этой экскурсии
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
18 000 за человека
Однодневный тур по вершинам Алматы
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
170 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    23 ноября 2024
    Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
    Водопад Аюсай и горячие источники — из Алматы в мини-группе. Всё прошло замечательно. Поднялись на очень живописные красивые места. Искупались в термальных бассейнах с тёплой и холодной водой.
  • Ю
    Юстина
    12 сентября 2024
    Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
    Отлично провели время. Рустем прекрасный гид и водитель. Места крайне живописные. Мой рекомендасьон
  • Н
    Наталия
    30 июля 2024
    Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
    Очень понравилась экскурсия, красивые ущелья
  • N
    NADZEYA
    27 июля 2024
    Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
    Очень хорошая поездка) Особенно, если в Алматы +30 - 34)) Полчаса и Вы уже на месте: предупрежу, лучше одевать длинные брюки
    читать дальше

    или джинсы, т. к. к первому ущелью придется пробираться сквозь крапиву и что-то похожее на борщевик, поэтому лучше прикрыть ноги) Красиво, свежо и такой нетипичный Казахстан) Напоследок Мира показала зеленый базар и подсказала, где в проверенном месте купить гостинцев домой)

  • Д
    Дамир
    20 июня 2024
    Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
    Ах как хочется дышать этим чудесным прекрасным воздухом! Как приятно смотреть на эту природу! Да приходится подниматься но это того стоит чтобы увидеть эту дивную горную красоту.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопад Аюсай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
  2. Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
  3. Однодневный тур по вершинам Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
Сейчас в Алматы в категории "Водопад Аюсай" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 170 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Алматы на 2025 год по теме «Водопад Аюсай», 59 ⭐ отзывов, цены от 18000₸. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель