5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₸ за человека
3 часа
Групповая
до 17 чел.
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
Алматы у подножия гор. Всего несколько минут и вы окажетесь в горах. Живописные ущелья, бурные реки, водопады и радоновые источники ждут вас на этой экскурсии
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
18 000₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей23 ноября 2024Водопад Аюсай и горячие источники — из Алматы в мини-группе. Всё прошло замечательно. Поднялись на очень живописные красивые места. Искупались в термальных бассейнах с тёплой и холодной водой.
- ЮЮстина12 сентября 2024Отлично провели время. Рустем прекрасный гид и водитель. Места крайне живописные. Мой рекомендасьон
- ННаталия30 июля 2024Очень понравилась экскурсия, красивые ущелья
- NNADZEYA27 июля 2024Очень хорошая поездка) Особенно, если в Алматы +30 - 34)) Полчаса и Вы уже на месте: предупрежу, лучше одевать длинные брюки
- ДДамир20 июня 2024Ах как хочется дышать этим чудесным прекрасным воздухом! Как приятно смотреть на эту природу! Да приходится подниматься но это того стоит чтобы увидеть эту дивную горную красоту.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопад Аюсай»
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