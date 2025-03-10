Зимняя сказка Сезон начинается в ноябре, и это направление сразу же становится самым востребованным среди любителей активного отдыха. Летом добраться до ледника достаточно сложно и даже опасно из-за талых вод и нестабильного льда. Но зимой, когда озеро у языка ледника замерзает, появляется уникальная возможность пройти через озеро и вплотную приблизиться к величественному леднику Богдановича. Мы сможем не только насладиться видами всей его мощи, но и спуститься в знаменитую Октябрьскую пещеру, открывающую свои секреты только в зимний сезон. Этот маршрут — настоящее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции. Подготовьтесь к зимнему треккингу и присоединяйтесь к нам в этом уникальном путешествии! Важная информация:

Специальное снаряжение: треккинговые палки, туристические гамаши (фонарики), ледоступы можно взять в аренду, но гид должен быть в курсе этого как минимум за два дня до похода.