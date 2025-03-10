Зима — это не повод отказываться от треккинг-туров! Большинство однодневных маршрутов остаются актуальными и раскрываются в новых красках.
Но есть и такие маршруты, которые открываются только в зимнее время, и поход в Октябрьскую пещеру на ледник Богдановича как раз один из таких маршрутов!
Но есть и такие маршруты, которые открываются только в зимнее время, и поход в Октябрьскую пещеру на ледник Богдановича как раз один из таких маршрутов!
Описание экскурсии
Зимняя сказка Сезон начинается в ноябре, и это направление сразу же становится самым востребованным среди любителей активного отдыха. Летом добраться до ледника достаточно сложно и даже опасно из-за талых вод и нестабильного льда. Но зимой, когда озеро у языка ледника замерзает, появляется уникальная возможность пройти через озеро и вплотную приблизиться к величественному леднику Богдановича. Мы сможем не только насладиться видами всей его мощи, но и спуститься в знаменитую Октябрьскую пещеру, открывающую свои секреты только в зимний сезон. Этот маршрут — настоящее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции. Подготовьтесь к зимнему треккингу и присоединяйтесь к нам в этом уникальном путешествии! Важная информация:
Специальное снаряжение: треккинговые палки, туристические гамаши (фонарики), ледоступы можно взять в аренду, но гид должен быть в курсе этого как минимум за два дня до похода.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высокогорный каток Медеу
- Ледник Богдановича
- Октябрьская пещера
Что включено
- Сопровождение инструктора
- Горячий/тёплый чай
Что не входит в цену
- Трансфер до станции канатной дороги «Медеу» (опционально можно включить)
- Обед и перекус на маршруте
- Аренда необходимого туристического снаряжения и экипировки (опционально возможно организовать)
- Билеты на канатную дорогу Медеу-Комби 2
Место начала и завершения?
Нижняя станция канатной дороги Медеу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Данный маршрут требует ответственного отношения к подготовке, поэтому консультация с инструктором перед туром является обязательной
- Инструктор оставляет за собой право отказать в участии даже на точке сбора, если экипировка не будет соответствовать минимальным требованиям
- Специальное снаряжение: треккинговые палки, туристические гамаши (фонарики), ледоступы можно взять в аренду, но гид должен быть в курсе этого как минимум за два дня до похода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
10 мар 2025
Очень профессиональный гид и очень предусмотрительный, к тому же он оказался еще и фотографом). Локация сама по себе просто восторг 🔥, вызывает море эмоций.
Н
Настасья
5 мар 2025
05.03 ходили с Александром на эту экскурсию, показал нам потрясающую природу, ледник впечатляет своим величием, а пещеры таинственностью.
Очень компетентный гид, интересный и позитивный человек, спасибо большое за общение и виды.
Маршрут
Очень компетентный гид, интересный и позитивный человек, спасибо большое за общение и виды.
Маршрут
М
Марина
4 мар 2025
Супер профессиональный гид и прекрасный рассказчик! Завораживающий вид и и непередаваемый восторг от пещеры.
Очень рекомендую: доступная даже не супер спортивным туристам экскурсия
Очень рекомендую: доступная даже не супер спортивным туристам экскурсия
М
Мария
2 мар 2025
Посещение Октябрьской пещеры это как побывать в сказке у Снежной королевы:) узоры замерзшей воды, игра цвета льда на солнце, и понимаешь, что если вернуться сюда следующей зимой, то узоры и
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