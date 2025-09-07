Погрузитесь в удивительный мир природы Алматинской области, посетив величественный Чарынский каньон и завораживающие озера Кольсай и Каинды.
Эти уникальные ландшафты подарят вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой казахстанской природы. Не упустите шанс открыть для себя эти природные сокровища!
Эти уникальные ландшафты подарят вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой казахстанской природы. Не упустите шанс открыть для себя эти природные сокровища!
Описание экскурсииТри жемчужины Казахстана Приглашаем вас в увлекательную экскурсию по природным сокровищам Алматинской области, где вы сможете насладиться великолепием Чарынского каньона и озер Кольсай и Каинды. Эти уникальные места подарят вам незабываемые впечатления и позволят погрузиться в красоту казахстанской природы. Чарынский каньон, расположенный примерно в 200 километрах к востоку от Алматы, длиной более 150 километров известен своими уникальными скальными образованиями. Здесь можно прогуляться и насладиться впечатляющими видами. Озеро Каинды привлекает туристов кристально чистой сине-зеленой водой и глубиной до 30 метров, что делает его популярным среди дайверов. Озеро Кольсай, известное как «природное зеркало», завораживает своими отражениями. Важная информация:
- Тур долгий, предполагает пешие прогулки, будьте к этому готовы.
- На экскурсию можно с детьми 8 лет и старше.
- Чтобы ваше место на экскурсию было точно забронировано, необходимо оформить предоплату.
- Тур не состоится, если группа не наберёт достаточное количество людей.
- Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, подходящую для пеших прогулок, и взять с собой фотоаппарат.
Ежедневно в 5:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
- Чёрный каньон
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Внедорожный трансфер (до Каинды)
- Питание
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Абая 50, парковка цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Тур долгий, предполагает пешие прогулки, будьте к этому готовы
- На экскурсию можно с детьми 8 лет и старше
- Чтобы ваше место на экскурсию было точно забронировано, необходимо оформить предоплату
- Тур не состоится, если группа не наберёт достаточное количество людей
- Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, подходящую для пеших прогулок, и взять с собой фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все прошло замечательно! Гид прекрасный, водители на транспортах тоже. Были периоды, когда нужно подниматься/спускаться к озерам, я в такие моменты самая отстающая, меня сопровождал гид, чтобы не потерялась. Водители приветливые,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ребята из спутника, очень странное отношение к работе, поймите пжст время 90хх прошло сейчас за клиентов бодрятся, ввели такое понятие как клиентоориентированность, не клиент бегает за вами, вы именно вы
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Природные сокровища Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды»
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборСказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июн в 05:45
5000 ₽
5263 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В трендеКомфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Начало: На ул. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
9 июн в 05:30
7800 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
9 июн в 05:30
5250 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 19 чел.
Природные чудеса Алматы: Долина Замков, Чарынский и Черный каньоны, озера Кольсай и Каинды
Начало: Начало экскурсии проспект Рыскулова. Точное место ...
Завтра в 05:30
9 июн в 05:30
26 000 ₸
32 500 ₸ за человека
30 000 ₸ за человека