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работаете на клиентоориентированность. Коротко описываю суть дела: заказал экскурсию у Спутника, приехал у назначенному времени на парковку Цирка, на парковке стояло 4 туристических автобуса и порядка 200 человек и я в том числе стояли и ждали чего-то. Когда начали подходить Гиды я как и все 200 человек бегал от Гида к Гиду в надежде узнать у кого я буду в автобусе. К сожалению в списка ни одного Гида моей фамилии не было. В это время Гид спутника просто стоял возле своего трансфера не предпринимая ни каких попыток найти своего туриста просто ждал когда я найду их (чтоб вы понимали о чем идет речь количество туристов спутника было кратно меньше и они заказали маленький басик который затерялся где-то в стороне). Когда все туристы расселись по автобусам, ВСЕ абсолютно ВСЕ гиды разыскивали своих туристов, только не Гид Спутника (видимо очень гордые попались) просто стоял возле своего трансфера и зачем-то писали мне смс и разыскивали в ват сап (не позвонили по указанному номеру телефона, а писали смс (к слову сказать ни одно смс я не получил) ват сап зарегистрирован на другую сим, но и ват сап у них мой был так как за 2 дня до экскурсии я уточнял по ват сап все ли всю силе и состоятся ли экскурсия). Но нет Спутрик мне ответили что у них куча сообщений в ват сап и за всеми они….