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Природные сокровища Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды

Природные сокровища Казахстана
Погрузитесь в удивительный мир природы Алматинской области, посетив величественный Чарынский каньон и завораживающие озера Кольсай и Каинды.

Эти уникальные ландшафты подарят вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой казахстанской природы. Не упустите шанс открыть для себя эти природные сокровища!
3.4
3 отзыва
Природные сокровища Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Природные сокровища Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Природные сокровища Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды

Описание экскурсии

Три жемчужины Казахстана Приглашаем вас в увлекательную экскурсию по природным сокровищам Алматинской области, где вы сможете насладиться великолепием Чарынского каньона и озер Кольсай и Каинды. Эти уникальные места подарят вам незабываемые впечатления и позволят погрузиться в красоту казахстанской природы. Чарынский каньон, расположенный примерно в 200 километрах к востоку от Алматы, длиной более 150 километров известен своими уникальными скальными образованиями. Здесь можно прогуляться и насладиться впечатляющими видами. Озеро Каинды привлекает туристов кристально чистой сине-зеленой водой и глубиной до 30 метров, что делает его популярным среди дайверов. Озеро Кольсай, известное как «природное зеркало», завораживает своими отражениями. Важная информация:
  • Тур долгий, предполагает пешие прогулки, будьте к этому готовы.
  • На экскурсию можно с детьми 8 лет и старше.
  • Чтобы ваше место на экскурсию было точно забронировано, необходимо оформить предоплату.
  • Тур не состоится, если группа не наберёт достаточное количество людей.
  • Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, подходящую для пеших прогулок, и взять с собой фотоаппарат.

Ежедневно в 5:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Река Чарын
  • Долина замков
  • Чёрный каньон
  • Озеро Каинды
  • Озеро Кольсай
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
  • Внедорожный трансфер (до Каинды)
  • Питание
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Абая 50, парковка цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Тур долгий, предполагает пешие прогулки, будьте к этому готовы
  • На экскурсию можно с детьми 8 лет и старше
  • Чтобы ваше место на экскурсию было точно забронировано, необходимо оформить предоплату
  • Тур не состоится, если группа не наберёт достаточное количество людей
  • Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, подходящую для пеших прогулок, и взять с собой фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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1
1
Н
Все прошло замечательно! Гид прекрасный, водители на транспортах тоже. Были периоды, когда нужно подниматься/спускаться к озерам, я в такие моменты самая отстающая, меня сопровождал гид, чтобы не потерялась. Водители приветливые,
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показали нам весь колорит от комфортного микрика до оазика) впечатлений куча. Совет- обязательно берите в машину воду и подушки для перелетов, если есть, дорога долгая, спать хочется, но тряска имеется) подушка бы очень выручила

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А
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В
Ребята из спутника, очень странное отношение к работе, поймите пжст время 90хх прошло сейчас за клиентов бодрятся, ввели такое понятие как клиентоориентированность, не клиент бегает за вами, вы именно вы
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работаете на клиентоориентированность. Коротко описываю суть дела: заказал экскурсию у Спутника, приехал у назначенному времени на парковку Цирка, на парковке стояло 4 туристических автобуса и порядка 200 человек и я в том числе стояли и ждали чего-то. Когда начали подходить Гиды я как и все 200 человек бегал от Гида к Гиду в надежде узнать у кого я буду в автобусе. К сожалению в списка ни одного Гида моей фамилии не было. В это время Гид спутника просто стоял возле своего трансфера не предпринимая ни каких попыток найти своего туриста просто ждал когда я найду их (чтоб вы понимали о чем идет речь количество туристов спутника было кратно меньше и они заказали маленький басик который затерялся где-то в стороне). Когда все туристы расселись по автобусам, ВСЕ абсолютно ВСЕ гиды разыскивали своих туристов, только не Гид Спутника (видимо очень гордые попались) просто стоял возле своего трансфера и зачем-то писали мне смс и разыскивали в ват сап (не позвонили по указанному номеру телефона, а писали смс (к слову сказать ни одно смс я не получил) ват сап зарегистрирован на другую сим, но и ват сап у них мой был так как за 2 дня до экскурсии я уточнял по ват сап все ли всю силе и состоятся ли экскурсия). Но нет Спутрик мне ответили что у них куча сообщений в ват сап и за всеми они….

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