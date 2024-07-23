Эта водная прогулка идеально подходит для всех, даже для тех, кто никогда не стоял на доске. Река Или спокойная и безопасная, что делает сплав доступным для всех. Перед началом будет

проведён инструктаж по технике безопасности и выданы спасательные жилеты. Во время 3-часового приключения можно увидеть затонувшую баржу, Чёртов палец, полигон МЧС, Зуб дракона, город кочевников и Тамгалы Тас. Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет в сопровождении родителей. Ограничение по весу - до 130 кг. В стоимость включены трансфер, услуги гида-инструктора и аренда сапбордов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки

Сплав по тихой и безопасной реке подходит всем (даже тем, кто не умеет плавать — мы научим вас любить воду!). Перед стартом проведём инструктаж по технике безопасности и выдадим спасательные жилеты. Впереди — 3-часовое приключение, во время которого вы увидите:

Затонувшую баржу

Чёртов палец

Полигон МЧС

Зуб дракона

Город кочевников

Тамгалы Тас (писаные скалы)

И конечно же, насладитесь великолепной природой!

Подробный тайминг

6:40 — сбор на парковке

7:00 — выезд из города

9:00 — прибытие на старт

9:30 — инструктаж и обучение

10:00 — начало сплава по реке Или

13:00 — завершение сплава

16:00-17:00 — возвращение в город

Организационные детали