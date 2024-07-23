Эта водная прогулка идеально подходит для всех, даже для тех, кто никогда не стоял на доске. Река Или спокойная и безопасная, что делает сплав доступным для всех. Перед началом будет
5 причин купить эту прогулку
- 🚣♂️ Безопасное приключение
- 🌿 Прекрасная природа
- 🏞 Уникальные достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные фото-возможности
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Что можно увидеть
- Затонувшая баржа
- Чёртов палец
- Полигон МЧС
- Зуб дракона
- Город кочевников
- Тамгалы Тас
Описание водной прогулки
Сплав по тихой и безопасной реке подходит всем (даже тем, кто не умеет плавать — мы научим вас любить воду!). Перед стартом проведём инструктаж по технике безопасности и выдадим спасательные жилеты. Впереди — 3-часовое приключение, во время которого вы увидите:
- Затонувшую баржу
- Чёртов палец
- Полигон МЧС
- Зуб дракона
- Город кочевников
- Тамгалы Тас (писаные скалы)
И конечно же, насладитесь великолепной природой!
Подробный тайминг
6:40 — сбор на парковке
7:00 — выезд из города
9:00 — прибытие на старт
9:30 — инструктаж и обучение
10:00 — начало сплава по реке Или
13:00 — завершение сплава
16:00-17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне из города и обратно, услуги гида-инструктора, аренда сапбордов и снаряжения
- Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет в сопровождении родителей
- Ограничение по весу — до 130 кг
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5 200 ₽
|Дети 8-12 лет
|4 900 ₽
|Дети до 7 лет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке ТЦ «Магнум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Алматы
Катаем 4 года по реке Или на сапбордах. Предоставляем комфортный трансфер из Алматы и обратно и необходимое оборудование (доску, лишь, весело, жилет), проводим инструктаж, сопровождаем на маршруте и делаем красивые фото и видео на память.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
23 июл 2024
Очень понравилось путешествие! Спасибо большое команде за то, что предоставили возможность отлично провести время)
Входит в следующие категории Алматы
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