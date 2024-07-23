Сплав по реке Или на сапбордах

Присоединяйтесь к водной прогулке по реке Или! Вас ждут затонувшая баржа, Чёртов палец, Зуб дракона и многое другое. Сплав безопасен и подходит для всех
Эта водная прогулка идеально подходит для всех, даже для тех, кто никогда не стоял на доске. Река Или спокойная и безопасная, что делает сплав доступным для всех. Перед началом будет
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проведён инструктаж по технике безопасности и выданы спасательные жилеты.

Во время 3-часового приключения можно увидеть затонувшую баржу, Чёртов палец, полигон МЧС, Зуб дракона, город кочевников и Тамгалы Тас. Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет в сопровождении родителей. Ограничение по весу - до 130 кг. В стоимость включены трансфер, услуги гида-инструктора и аренда сапбордов

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  1. 🚣‍♂️ Безопасное приключение
  2. 🌿 Прекрасная природа
  3. 🏞 Уникальные достопримечательности
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  5. 📸 Отличные фото-возможности
Сплав по реке Или на сапбордах
Сплав по реке Или на сапбордах
Сплав по реке Или на сапбордах
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Затонувшая баржа
  • Чёртов палец
  • Полигон МЧС
  • Зуб дракона
  • Город кочевников
  • Тамгалы Тас

Описание водной прогулки

Сплав по тихой и безопасной реке подходит всем (даже тем, кто не умеет плавать — мы научим вас любить воду!). Перед стартом проведём инструктаж по технике безопасности и выдадим спасательные жилеты. Впереди — 3-часовое приключение, во время которого вы увидите:

  • Затонувшую баржу
  • Чёртов палец
  • Полигон МЧС
  • Зуб дракона
  • Город кочевников
  • Тамгалы Тас (писаные скалы)

И конечно же, насладитесь великолепной природой!

Подробный тайминг

6:40 — сбор на парковке
7:00 — выезд из города
9:00 — прибытие на старт
9:30 — инструктаж и обучение
10:00 — начало сплава по реке Или
13:00 — завершение сплава
16:00-17:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне из города и обратно, услуги гида-инструктора, аренда сапбордов и снаряжения
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет в сопровождении родителей
  • Ограничение по весу — до 130 кг
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5 200 ₽
Дети 8-12 лет4 900 ₽
Дети до 7 лет2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке ТЦ «Магнум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ж
23 июл 2024
Очень понравилось путешествие! Спасибо большое команде за то, что предоставили возможность отлично провести время)
Очень понравилось путешествие! Спасибо большое команде за то, что предоставили возможность отлично провести время)Очень понравилось путешествие! Спасибо большое команде за то, что предоставили возможность отлично провести время)

Входит в следующие категории Алматы

ГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеАктивностиВодные развлечения

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