Сафари на осликах и кипрская ночь

Хотите почувствовать дух Кипра и получить незабываемые впечатление и эмоции

5
1 отзыв
Хотите почувствовать дух Кипра и получить незабываемые впечатление и эмоции? Приезжайте на одну из крупнейших ослиных ферм Европы, расположенную в деревне Скарину.
Сафари на осликах и кипрская ночь
Сафари на осликах и кипрская ночь
Сафари на осликах и кипрская ночь
Сафари на осликах и кипрская ночь
Сафари на осликах и кипрская ночь
Сафари на осликах и кипрская ночь

Что вы увидите 🤩

  • Ферма
  • Сафари на осликах
  • деревня Скарину

Что вас ждёт:

  • Прогулка по ферме, где произрастает старейшее оливковое дерево на Кипре. Вы увидите водяную мельницу и традиционный фермерский дом. Побываете в музее восковых фигур, который познакомит вас с ремёслами. Перед сафари на осликах, вы пройдёте инструктаж, из которого узнаете, как правильно и безопасно управлять осликами и о некоторых особенностях и истории этих удивительных созданий.
А после этого отведаете фермерские продукты: оливки, оливковое масло, продукты из рожкового дерева, молоко ослицы и продукцию на его основе. Вас будет ждать традиционный ужин под сопровождение фольклорной музыки. Зажигательный сиртаки, который мы будем танцевать вместе. Увезите с собой незабываемые воспоминания о Кипре!

Важная информация:

  • К катанию на осликах допускаются люди весом строго до 100 килограмм. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
€59
Детский от 2 до 12 лет
€30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сафари на осликах
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
Что не входит
    Место начала и завершения
    Порт Айя Напа, Кипр
    Когда и сколько длится?
    Когда: по средам в 16:15
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    по средам в 16:15

    Геометрия О.
    Геометрия О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Никосии

    👥Групповые🧒Для детей#На осликах🐫Сафари

    Еще несколько похожих предложений в Никосии

    Полёт на самолете над Кипром
    Индивидуальная экскурсия
    500
    за 1-3 чел.
    Полёт на самолете над Кипром
    Это настоящий подарок для тех, кто хочет посмотреть на Кипр глазами птиц, являясь непосредственным участником...
    Ежедневно по согласованию
    Тайны замков Северного Кипра
    Индивидуальная экскурсия
    250
    за 1-5 чел.
    Тайны замков Северного Кипра
    Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
    Ежедневно
    Тайны замков Северного Кипра
    Индивидуальная экскурсия
    250
    за 1-5 чел.
    Тайны замков Северного Кипра
    Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
    Ежедневно
    Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
    Индивидуальная экскурсия
    90
    за 1 чел.
    Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
    Пляжи - одна из визитных карточек Кипра
    Ежедневно в 09:00
    Экскурсия-приключение "В мире животных"
    Индивидуальная экскурсия
    90
    за 1 чел.
    Экскурсия-приключение "В мире животных"
    Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
    Ежедневно в 11:00
    Троодос - душа Кипра
    Индивидуальная экскурсия
    250
    за 1-4 чел.
    Троодос - душа Кипра
    Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
    Ежедневно
    Троодос - душа Кипра
    Индивидуальная экскурсия
    250
    за 1-4 чел.
    Троодос - душа Кипра
    Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
    Ежедневно
    Колоритный Кипр
    Индивидуальная экскурсия
    180
    за 1-3 чел.
    Колоритный Кипр
    Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей...
    Суббота и воскресенье в 09:00
    Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
    5
    10
    62
    за 1 чел.
    Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
    Кипр - один из самых живописных островов современности
    По вторникам в 09:00 (с 1 июня)
    Православное наследие Кипра
    Индивидуальная экскурсия
    300
    за 1-11 чел.
    Православное наследие Кипра
    Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
    По запросу
    Гурмэ-вояж по Кипру
    Индивидуальная экскурсия
    115
    за 1 чел.
    Гурмэ-вояж по Кипру
    Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
    Ежедневно в 09:00
    Пять Святынь
    Индивидуальная экскурсия
    115
    за 1 чел.
    Пять Святынь
    Кипр - удивительный остров, который иногда называют островом святых
    Ежедневно по согласованию

    Геометрия О. проводит ещё 2 экскурсии

    Морская прогулка до Фамагусты
    5
    2
    22
    за 1 чел.
    Морская прогулка до Фамагусты
    Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку -...
    ежедневно в 10:30
    Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
    4.8
    11
    37
    за 1 чел.
    Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
    Ни один отдых на побережье на обходится без морского круиза
    Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, с 10:30 до 15:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Никосии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Никосии
    🇨🇾