Что вас ждёт:

Прогулка по ферме, где произрастает старейшее оливковое дерево на Кипре. Вы увидите водяную мельницу и традиционный фермерский дом. Побываете в музее восковых фигур, который познакомит вас с ремёслами. Перед сафари на осликах, вы пройдёте инструктаж, из которого узнаете, как правильно и безопасно управлять осликами и о некоторых особенностях и истории этих удивительных созданий.

А после этого отведаете фермерские продукты: оливки, оливковое масло, продукты из рожкового дерева, молоко ослицы и продукцию на его основе. Вас будет ждать традиционный ужин под сопровождение фольклорной музыки. Зажигательный сиртаки, который мы будем танцевать вместе. Увезите с собой незабываемые воспоминания о Кипре!

Важная информация: