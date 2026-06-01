Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю
Пройти по каньонам и ущельям, поужинать с дунганской семьёй и посетить музей Пржевальского
Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 10:00
24 июн в 10:00
1 июл в 10:00
$1150 за человека
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Дорогами караванов: 11 городов Шёлкового пути в Кыргызстане и Узбекистане
Отдых на Иссык-Куле и в горах, национальные блюда, мастер-классы и соколиная охота
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00
28 июн в 14:00
19 июл в 14:00
$2000
$2222 за человека
Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте
Посетить каньон Сказка и ущелье Барскоон, отдохнуть на Иссык-Куле и увидеть орлиную охоту
Начало: Бишкек, 8:00, место встречи по согласованию
22 июн в 08:00
6 июл в 08:00
$760 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньон Сказка»
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