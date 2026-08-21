Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
«Пообедаем в городе Боконбаево в 14:00 и начнём обратный путь в Бишкек»
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от $620 за всё до 4 чел.
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Кыргызстана: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 7:00
«Заедем на обед в кафе, где желающие смогут отведать национальных лепёшек с каймаком, чаем и мантами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 63 000 ₽ за всё до 6 чел.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Здесь же полюбуемся прозрачными водами озера в окружении деревьев и пообедаем на берегу»
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €792 за всё до 4 чел.
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$1500 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «С обедом»
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