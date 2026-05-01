Вас ждёт насыщенное приключение-погружение.Вы научитесь готовить плов и почувствуете себя кочевником, ночуя в юрте, прогуляетесь верхом и пройдёте по водам Иссык-Куля, расслабитесь в термах и понаблюдаете за беркутчи. А сколько

всего увидите! Пейзажи Кыргызстана напоминают и другие планеты, и просторы Швейцарии. Перед вами во всей красе предстанут ущелья Боомское, Джеты-Огуз и Барскоон, поразит причудливыми формами каньон Сказка. Тур пройдёт в камерном формате до 5 участников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.

Необходимо взять с собой всё, что указано в списке вещей. При необходимости менеджер пришлёт вам этот список дополнительно.

В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.

Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

Что взять с собой?

- Паспорт (внутренний РФ или загран); детям — свидетельство с обязательным штампом в УФМС о гражданстве

- Тёплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)

- Удобную обувь (кроссовки или трекинговая обувь + сандалии для душа и пляжа)

- Рюкзачок для небольших прогулок в горах

- Головной убор

- Солнцезащитные очки

- Солнцезащитный крем

- Средства личной гигиены

- Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)

- Купальный костюм

- Спрей от комаров

- Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

- Пляжное полотенце

Для граждан РФ въезда виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту РФ.

Граждане РФ, республики Казахстан и Республики Беларусь могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина. Регистрация по месту пребывания на срок до 30 дней не требуется.

Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.

Встреча

Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек в 15:30.

Гид будет встречать вас с табличкой в центре зала прилёта.

Затем — групповой трансфер в гостиницу Бишкека, заселение.

В 17:00 — встреча с гидом в холле отеля, пешеходная экскурсия по центру Бишкека и кулинарный мастер-класс.

Важно! Если ваш рейс прибывает раньше или позже назначенного времени, вас встретит водитель в зале прилета и отвезет в отель на машине.

Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!

Мы предоставляем трансфер только в первый день тура.

Если вы прибываете в другое место или в другой день (не в день старта программы), вам необходимо самостоятельно добраться в отель.

Вылет

В последний день тура групповой трансфер из гостиницы Бишкека в аэропорт Манас в сопровождении гида в 13:00.

Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Манас — 30 минут.

Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.

Время

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.

Транспорт

На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.

Часть маршрута будет проходить по горным дорогам и дорогам без твёрдого покрытия.

Размещение

В городах Бишкек, Каракол и Чолпон-Ата проживание в гостиницах (4 ночи). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.

1 ночь — двухместное размещение в юрточном лагере на берегу Иссык-Куля, с удобствами в юртах.

1 ночь — двухместное размещение в горном глэмпинге, с удобствами в домиках.

За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

Мы обязуемся предоставить размещение в заявленных отелях либо в подобных, такого же уровня.

Авиаперелет

При организации тура мы ориентировались на самый популярный рейс компании «Аэрофлот», который прилетает в Бишкек в 15:20 и вылетает в 16:55.

Если вы летите из России, есть регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.

Советуем искать удобные варианты перелёта через поисковый сайт Aviasales.ru. Если вам нужна помощь в бронировании авиабилетов, пожалуйста, обращайтесь, обязательно поможем.

Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Погода

Погода в горах переменчива. Среднесуточная температура в Бишкеке в летние месяцы: +25 °С.

На Иссык-Куле более прохладно, чем в городе. Средняя температура +20 °С. Ночи бывают холодными: температура +10… +15 °С.

Средняя температура воды в озере Иссык-Куль: +15… +18 °С.

Июль — самый жаркий месяц. Температура может достигать +35… +37 °С. В окрестностях озера Иссык-Куль — около +30 °С.

В сентябре в Бишкеке обычно +20… +25 °С, в других локациях на маршруте — около +15… +20 °С.

Деньги

Национальная валюта Кыргызстана — сом. Поменять деньги можно будет в аэропорту, в обменных городских пунктах, банках. Поменять можно рубли, доллары, евро.

Карты «МИР» работают в Кыргызстане, можно снять сомы в банкоматах. Также работают переводы с карты российской на кыргызскую.

Однако рекомендуем вам при себе иметь наличные. Далеко не везде можно оплатить покупку переводом.

Некоторые отели, рестораны, таксисты принимают к оплате доллары, евро, рубли.

Максимально можно привезти с собой $10 000 или эквивалент этой суммы.