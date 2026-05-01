Главное в Кыргызстане за 4 дня: природные локации, беркут-шоу, круиз и конная прогулка

Посетить Иссык-Куль и ущелье Джеты-Огуз, погрузиться в жизнь горных пастухов и увидеть Чашу Манаса
Мало кто представляет, насколько прекрасна природа Кыргызстана.

И мы решили показать вам всё её величие! В этом путешествии вас ждут самые яркие локации: от древней башни Бурана до скал каньона Сказка,
где терракотовые формы напоминают фантастические замки.

Вы сможете увидеть охоту с беркутами и примерить национальные костюмы в украшенной юрте, ощутив дух кочевой традиции.

Маршрут охватит ущелья Борскоон и Джеты-Огуз с водопадом Девичьи слёзы, горные луга и прозрачные ручьи Григорьевского ущелья.

На десерт — катание на лошадях, купание в термальном источнике и водная прогулка по бирюзовому Иссык-Кулю.

Описание тура

Организационные детали

Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

В случае плохой погоды организатор может изменить программу тура и локации.

Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.

В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.

Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Имеются противопоказания по горячим термальным источникам.

На термальных источниках можно взять полотенце в аренду.

Большинство населения — мусульмане: уважайте религиозные чувства, громкое поведение у мечетей нежелательно, женщинам при посещении нужно покрыть голову платком.

Кыргызстан очень трепетно относится к природе: не мусорьте, не ломайте растения, не пугайте животных.

Главное правило: уважение к людям, традициям и природе — и Кыргызстан ответит вам теплом, щедростью и настоящими эмоциями.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, беркут-шоу и каньон Сказка

Сбор группы назначен на площади Ала-Тоо в 8:30. Просьба прибыть без опозданий: в случае задержки участников тур начнётся без ожидания.

Первым пунктом маршрута станет Башня Бурана — древний минарет 11 века, сохранившийся от города Баласагун, важного центра Великого шёлкового пути.

Далее запланирован обед в городе Балыкчи, после которого посетим традиционное беркут-шоу. Местные охотники продемонстрируют древнее искусство охоты с орлами — ремесло, передаваемое из поколения в поколение.

Продолжением дня станет национальная фотосессия в эксклюзивной юрте, украшенной коврами и войлочными изделиями ручной работы.

Во второй половине дня маршрут пройдёт по каньону Сказка, расположенному на южном берегу Иссык-Куля. Это одно из самых красочных мест Кыргызстана: скалы охристо-красных оттенков напоминают фантастические замки, животных и сказочных героев.

К вечеру — ужин и ночёвка в юрточном лагере у озера Иссык-Куль. Вечер пройдёт у костра под звёздным небом, в окружении звуков ветра и лёгких волн озера.

2 день

Ущелье Борскоон, водопад Брызги шампанского и Джеты-Огуз

После завтрака запланировано путешествие в ущелье Борскоон — горную долину, где среди елей журчат ручьи и обитают дикие белки. Здесь находится водопад Брызги шампанского — струи воды падают с высоты и искрятся на солнце, словно пузырьки игристого напитка.

По пути можно будет увидеть Чашу Манаса — природное углубление в скале, окутанное местными легендами.

После обеда направимся в сторону ущелья Джеты-Огуз, известного как Семь Быков. Огромные красные скалы действительно напоминают застывших животных.

Затем запланирована конная прогулка к водопаду Девичьи слёзы — живописному месту с особой атмосферой.

Вечером — ужин в этно-ресторане и ночлег в отеле в Караколе.

3 день

Григорьевское ущелье и горячие источники

После завтрака направимся в Григорьевское ущелье — одно из самых красивых мест северного берега Иссык-Куля. Склоны здесь покрыты хвойными лесами, а вдоль дороги текут прозрачные ручьи.

Посетим форелевое хозяйство, где можно наблюдать процесс выращивания рыбы и попробовать свежеприготовленную форель.

Далее познакомимся с жизнью горных пастухов: яки и бараны, пасущиеся на альпийских лугах, создают атмосферу спокойствия и уюта.

По пути предусмотрена остановка у горячего источника, желающие смогут искупаться в тёплой термальной воде.

Вечером — ужин, ночёвка в отеле у Иссык-Куля.

4 день

Озеро Иссык-Куль и возвращение в Бишкек

После завтрака в 8:30 запланирована водная прогулка по озеру Иссык-Куль. Гладь бирюзовой воды, лёгкий ветер и белые чайки создадут особое настроение — птиц можно кормить прямо с борта. Это символическое прощание с жемчужиной Кыргызстана.

До обеда предусмотрено свободное время: можно искупаться в озере или позагорать.

После обеда — возвращение в Бишкек. Завершить путешествие можно прощальным ужином с группой или сразу поехать в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник68 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до Бишкека
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фото в национальной одежде в эксклюзивной юрте
  • Демонстрация охоты с беркутами
  • Конная прогулка по живописным местам
  • Круиз на корабле по озеру Иссык-Куль
  • Посещение термальных источников
  • Традиционный мастер-класс по традиционному ткачеству из шерсти мериноса
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание (примерно 600-1000 сом за ужин)
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, площадь Ала-Тоо, 8:30. Просьба не опаздывать: экскурсия начинается строго по расписанию
Завершение: Бишкек, площадь Ала-Тоо, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 548 туристов
Здравствуйте! Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!

