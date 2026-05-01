И мы решили показать вам всё её величие! В этом путешествии вас ждут самые яркие локации: от древней башни Бурана до скал каньона Сказка,
Описание тура
Организационные детали
Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
В случае плохой погоды организатор может изменить программу тура и локации.
Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.
Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Имеются противопоказания по горячим термальным источникам.
На термальных источниках можно взять полотенце в аренду.
Большинство населения — мусульмане: уважайте религиозные чувства, громкое поведение у мечетей нежелательно, женщинам при посещении нужно покрыть голову платком.
Кыргызстан очень трепетно относится к природе: не мусорьте, не ломайте растения, не пугайте животных.
Главное правило: уважение к людям, традициям и природе — и Кыргызстан ответит вам теплом, щедростью и настоящими эмоциями.
Программа тура по дням
Башня Бурана, беркут-шоу и каньон Сказка
Сбор группы назначен на площади Ала-Тоо в 8:30. Просьба прибыть без опозданий: в случае задержки участников тур начнётся без ожидания.
Первым пунктом маршрута станет Башня Бурана — древний минарет 11 века, сохранившийся от города Баласагун, важного центра Великого шёлкового пути.
Далее запланирован обед в городе Балыкчи, после которого посетим традиционное беркут-шоу. Местные охотники продемонстрируют древнее искусство охоты с орлами — ремесло, передаваемое из поколения в поколение.
Продолжением дня станет национальная фотосессия в эксклюзивной юрте, украшенной коврами и войлочными изделиями ручной работы.
Во второй половине дня маршрут пройдёт по каньону Сказка, расположенному на южном берегу Иссык-Куля. Это одно из самых красочных мест Кыргызстана: скалы охристо-красных оттенков напоминают фантастические замки, животных и сказочных героев.
К вечеру — ужин и ночёвка в юрточном лагере у озера Иссык-Куль. Вечер пройдёт у костра под звёздным небом, в окружении звуков ветра и лёгких волн озера.
Ущелье Борскоон, водопад Брызги шампанского и Джеты-Огуз
После завтрака запланировано путешествие в ущелье Борскоон — горную долину, где среди елей журчат ручьи и обитают дикие белки. Здесь находится водопад Брызги шампанского — струи воды падают с высоты и искрятся на солнце, словно пузырьки игристого напитка.
По пути можно будет увидеть Чашу Манаса — природное углубление в скале, окутанное местными легендами.
После обеда направимся в сторону ущелья Джеты-Огуз, известного как Семь Быков. Огромные красные скалы действительно напоминают застывших животных.
Затем запланирована конная прогулка к водопаду Девичьи слёзы — живописному месту с особой атмосферой.
Вечером — ужин в этно-ресторане и ночлег в отеле в Караколе.
Григорьевское ущелье и горячие источники
После завтрака направимся в Григорьевское ущелье — одно из самых красивых мест северного берега Иссык-Куля. Склоны здесь покрыты хвойными лесами, а вдоль дороги текут прозрачные ручьи.
Посетим форелевое хозяйство, где можно наблюдать процесс выращивания рыбы и попробовать свежеприготовленную форель.
Далее познакомимся с жизнью горных пастухов: яки и бараны, пасущиеся на альпийских лугах, создают атмосферу спокойствия и уюта.
По пути предусмотрена остановка у горячего источника, желающие смогут искупаться в тёплой термальной воде.
Вечером — ужин, ночёвка в отеле у Иссык-Куля.
Озеро Иссык-Куль и возвращение в Бишкек
После завтрака в 8:30 запланирована водная прогулка по озеру Иссык-Куль. Гладь бирюзовой воды, лёгкий ветер и белые чайки создадут особое настроение — птиц можно кормить прямо с борта. Это символическое прощание с жемчужиной Кыргызстана.
До обеда предусмотрено свободное время: можно искупаться в озере или позагорать.
После обеда — возвращение в Бишкек. Завершить путешествие можно прощальным ужином с группой или сразу поехать в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|68 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до Бишкека
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Фото в национальной одежде в эксклюзивной юрте
- Демонстрация охоты с беркутами
- Конная прогулка по живописным местам
- Круиз на корабле по озеру Иссык-Куль
- Посещение термальных источников
- Традиционный мастер-класс по традиционному ткачеству из шерсти мериноса
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание (примерно 600-1000 сом за ужин)
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽