Мало кто представляет, насколько прекрасна природа Кыргызстана.И мы решили показать вам всё её величие! В этом путешествии вас ждут самые яркие локации: от древней башни Бурана до скал каньона Сказка,

где терракотовые формы напоминают фантастические замки. Вы сможете увидеть охоту с беркутами и примерить национальные костюмы в украшенной юрте, ощутив дух кочевой традиции. Маршрут охватит ущелья Борскоон и Джеты-Огуз с водопадом Девичьи слёзы, горные луга и прозрачные ручьи Григорьевского ущелья. На десерт — катание на лошадях, купание в термальном источнике и водная прогулка по бирюзовому Иссык-Кулю.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

В случае плохой погоды организатор может изменить программу тура и локации.

Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.

В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.

Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Имеются противопоказания по горячим термальным источникам.

На термальных источниках можно взять полотенце в аренду.

Большинство населения — мусульмане: уважайте религиозные чувства, громкое поведение у мечетей нежелательно, женщинам при посещении нужно покрыть голову платком.

Кыргызстан очень трепетно относится к природе: не мусорьте, не ломайте растения, не пугайте животных.

Главное правило: уважение к людям, традициям и природе — и Кыргызстан ответит вам теплом, щедростью и настоящими эмоциями.