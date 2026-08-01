Вас ждут марсианские пейзажи, альпийские луга, заросли тянь-шаньских елей и загадочные ущелья, где камни напоминают и огромных быков, и замки, и даже разбитое сердце.
Каньоны Сказка и
Описание тура
Организационные детали
Весь маршрут предполагает остановки для фотографий и наслаждения красотами природы. Время в пути и расстояния приблизительные и могут варьироваться в зависимости от дорожных условий и погоды.
Участники индивидуального тура не обязаны строго следовать указанному маршруту и имеют возможность оставаться на дополнительное время в местах, которые им особенно понравились. Также вы можете оставаться на несколько дней и ночей в каком-либо месте. Главное, при бронировании согласовать этот вопрос.
Программа тура по дням
Башня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерь
Из Бишкека отправимся в путь. Осмотрим башню Бурана, побываем в Боомском ущелье и погуляем в каньоне Конорчек. Остановимся в Ортотокойском водохранилище и прибудем к Солёному озеру, на берегу которого расположен наш юрточный лагерь.
За день проедем около 250 км, в пути проведём 12 часов.
Каньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и Барскаун
В 8:30 отправимся в каньон Ак-Сай на берегу Иссык-Куля с марсианскими пейзажами. А затем на диком пляже «Скалистый берег» отдохнём, искупаемся и насладимся пикником. В ущелье Сказка погадаем, на что похожи причудливые каменные образования, и сделаем эффектные снимки.
Ещё посетим ущелье Барскаун и прогуляемся к водопаду. К вечеру прибудем в Каракол, поужинаем и заселимся в гостевой дом в 21:00.
За день проедем около 190 км.
Ущелье Джеты-Огуз и Каракол
В 9:00 переедем в ущелье Джеты-Огуз. Здесь увидим величественную алую скалу Разбитое сердце высотой 2200 м, а ещё прогуляемся до водопада Девичьи косы (3 ч). Затем отправимся в Каракол, заглянем в православный храм и Дунганскую мечеть. В посёлке Ак-Суу желающие посетят горячие источники.
Проедем около 40 км.
Прогулка в ущелье Алтын-Арашан
В 9:00 отправимся в ущелье Алтын-Арашан — высокогорную долину на высоте 2600 м. Прогуляемся по альпийским лугам, любуясь вершинами и вдыхая свежий воздух. А ещё искупаемся в горячих источниках. К 21:00 вернёмся в Каракол.
Проедем около 20 км.
Семёновское ущелье и каньон Кок-Мойнок
В 9:00 поедем в Семёновское ущелье. Вдоль него бурлит горная река Ак-Суу, а склоны покрыты густыми зарослями вековых тянь-шаньских елей и дикого барбариса. Обедать будем в юрте, а затем отправимся в каньон Кок-Мойнок. Он состоит из выветренного красного и жёлтого песчаника. За миллионы лет вода и ветер выточили здесь причудливые лабиринты, пещеры и глиняные замки. Поужинаем в кафе в Боомском ущелье и к 21:00 вернёмся в Бишкек.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, заброска на внедорожниках и вездеходах
- Услуги местного гида-проводника (водитель-гид-фотограф)
- Все билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Обеды и ужины - 800-1200 сом (~745-1 117 ₽)
- Посещение горячих источников - 250-300 сом (~232-279 ₽)
- Конная прогулка - 1500 сом (~1396 ₽)
- Стоимость тура зависит от количества участников