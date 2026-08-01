Приглашаем вас в незабываемое приключение.Вас ждут марсианские пейзажи, альпийские луга, заросли тянь-шаньских елей и загадочные ущелья, где камни напоминают и огромных быков, и замки, и даже разбитое сердце.Каньоны Сказка и

Кок-Мойнок, ущелья Джеты-Огуз и Алтын-Арашан, Каракол и башня Бурана — и это далеко не всё, что вы успеете увидеть за 5 дней! А ещё почувствуете себя кочевниками, живя в юрточном лагере, искупаетесь в Иссык-Куле и сделаете эффектные снимки на фоне алых скал.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Весь маршрут предполагает остановки для фотографий и наслаждения красотами природы. Время в пути и расстояния приблизительные и могут варьироваться в зависимости от дорожных условий и погоды.

Участники индивидуального тура не обязаны строго следовать указанному маршруту и имеют возможность оставаться на дополнительное время в местах, которые им особенно понравились. Также вы можете оставаться на несколько дней и ночей в каком-либо месте. Главное, при бронировании согласовать этот вопрос.