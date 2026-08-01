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Вокруг Иссык-Куля, по главным каньонам и ущельям с проживанием в юрточном лагере

Ущелья Алтын-Арашан, Боомское, Барскоон и Джети-Огуз, каньоны Ак-Сай и Сказка
Приглашаем вас в незабываемое приключение.

Вас ждут марсианские пейзажи, альпийские луга, заросли тянь-шаньских елей и загадочные ущелья, где камни напоминают и огромных быков, и замки, и даже разбитое сердце.

Каньоны Сказка и
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Кок-Мойнок, ущелья Джеты-Огуз и Алтын-Арашан, Каракол и башня Бурана — и это далеко не всё, что вы успеете увидеть за 5 дней! А ещё почувствуете себя кочевниками, живя в юрточном лагере, искупаетесь в Иссык-Куле и сделаете эффектные снимки на фоне алых скал.

Вокруг Иссык-Куля, по главным каньонам и ущельям с проживанием в юрточном лагере
Вокруг Иссык-Куля, по главным каньонам и ущельям с проживанием в юрточном лагере
Вокруг Иссык-Куля, по главным каньонам и ущельям с проживанием в юрточном лагере

Описание тура

Организационные детали

Весь маршрут предполагает остановки для фотографий и наслаждения красотами природы. Время в пути и расстояния приблизительные и могут варьироваться в зависимости от дорожных условий и погоды.

Участники индивидуального тура не обязаны строго следовать указанному маршруту и имеют возможность оставаться на дополнительное время в местах, которые им особенно понравились. Также вы можете оставаться на несколько дней и ночей в каком-либо месте. Главное, при бронировании согласовать этот вопрос.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерь

Из Бишкека отправимся в путь. Осмотрим башню Бурана, побываем в Боомском ущелье и погуляем в каньоне Конорчек. Остановимся в Ортотокойском водохранилище и прибудем к Солёному озеру, на берегу которого расположен наш юрточный лагерь.

За день проедем около 250 км, в пути проведём 12 часов.

Башня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерьБашня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерьБашня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерьБашня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерьБашня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерьБашня Бурана, Боомское ущелье, каньон Конорчек и юрточный лагерь
2 день

Каньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и Барскаун

В 8:30 отправимся в каньон Ак-Сай на берегу Иссык-Куля с марсианскими пейзажами. А затем на диком пляже «Скалистый берег» отдохнём, искупаемся и насладимся пикником. В ущелье Сказка погадаем, на что похожи причудливые каменные образования, и сделаем эффектные снимки.

Ещё посетим ущелье Барскаун и прогуляемся к водопаду. К вечеру прибудем в Каракол, поужинаем и заселимся в гостевой дом в 21:00.

За день проедем около 190 км.

Каньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и БарскаунКаньон Ак-Сай, дикий пляж Иссык-Куля, ущелья Сказка и Барскаун
3 день

Ущелье Джеты-Огуз и Каракол

В 9:00 переедем в ущелье Джеты-Огуз. Здесь увидим величественную алую скалу Разбитое сердце высотой 2200 м, а ещё прогуляемся до водопада Девичьи косы (3 ч). Затем отправимся в Каракол, заглянем в православный храм и Дунганскую мечеть. В посёлке Ак-Суу желающие посетят горячие источники.

Проедем около 40 км.

Ущелье Джеты-Огуз и КараколУщелье Джеты-Огуз и КараколУщелье Джеты-Огуз и КараколУщелье Джеты-Огуз и КараколУщелье Джеты-Огуз и Каракол
4 день

Прогулка в ущелье Алтын-Арашан

В 9:00 отправимся в ущелье Алтын-Арашан — высокогорную долину на высоте 2600 м. Прогуляемся по альпийским лугам, любуясь вершинами и вдыхая свежий воздух. А ещё искупаемся в горячих источниках. К 21:00 вернёмся в Каракол.

Проедем около 20 км.

Прогулка в ущелье Алтын-АрашанПрогулка в ущелье Алтын-АрашанПрогулка в ущелье Алтын-Арашан
5 день

Семёновское ущелье и каньон Кок-Мойнок

В 9:00 поедем в Семёновское ущелье. Вдоль него бурлит горная река Ак-Суу, а склоны покрыты густыми зарослями вековых тянь-шаньских елей и дикого барбариса. Обедать будем в юрте, а затем отправимся в каньон Кок-Мойнок. Он состоит из выветренного красного и жёлтого песчаника. За миллионы лет вода и ветер выточили здесь причудливые лабиринты, пещеры и глиняные замки. Поужинаем в кафе в Боомском ущелье и к 21:00 вернёмся в Бишкек.

Семёновское ущелье и каньон Кок-МойнокСемёновское ущелье и каньон Кок-МойнокСемёновское ущелье и каньон Кок-МойнокСемёновское ущелье и каньон Кок-МойнокСемёновское ущелье и каньон Кок-МойнокСемёновское ущелье и каньон Кок-Мойнок

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, заброска на внедорожниках и вездеходах
  • Услуги местного гида-проводника (водитель-гид-фотограф)
  • Все билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины - 800-1200 сом (~745-1 117 ₽)
  • Посещение горячих источников - 250-300 сом (~232-279 ₽)
  • Конная прогулка - 1500 сом (~1396 ₽)
  • Стоимость тура зависит от количества участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 6:00
Завершение: Бишкек или Чолпон-Ата, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 11 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 730 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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