Индивидуальный тур по Тянь-Шаню: проведите ночь в юртах и покатайтесь на лошадях
Мы поднимемся на высоту более 3500 м, пересечем 5 крупных перевалов, соединяющих Чуйскую и Ферганскую долины. Увидим быт и культуру Азии на севере и юге страны. Нас ждут заповедные леса, озера и водопады. Увидим древние города, памятники архитектуры и артефакты. Проведем ночь в настоящих юртах, покатаемся на лошадях. Отведаем вкуснейшую восточно-азиатскую кухню. Вы почувствуете насколько разнообразна Азия.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет День 1 Мы отправимся через перевалы в город Токтогул и заповедник Сары-Челек. По пути попадём в Суусамырскую долину, затем через живописный перевал Ала-Бель спустимся в ущелье Чичкан — лесистое ущелье с запахом хвои, цветов и горных ягод, скалы из розового мрамора нависают над трассой. Главная достопримечательность Токтогула — огромное водохранилище, ярко голубого цвета! День 2 На следующий день выезжаем в заповедник Сары-Челек. По пути увидим самую большую реку Тянь-Шаня — Нарын. Проедем по тоннелям, прорубленным в скалах, остановимся среди орехово-плодовых лесов у Сары-Челекского озера. День 3 Сегодня отправимся в ущелье Афлатун через пихтовые леса Семёнова, далее заповедник Арсланбоб и священное озеро Кель-Мазар. День 4 Посетим древнейший город Ош, пройдёмся по старинным улочкам, поднимемся на гору Сулейман-Тоо, посмотрим древние петроглифы и музей в пещере. Вы увидите мечеть Рават Абдуллаха, мавзолей Асафа ибн Бухрия, руины средневековой бани, и даже заглянем на восточный базар! День 5 Пятый день целебные источники Джалал-Абада и древние петроглифы Саймалуу-Таш. День 6 Посетим озеро Сон-Куль, отправимся на конную прогулку и проведем ночь в юрте! День 7 В последний день нашей поездки насладимся видами на высокогорное озеро Орто-Токой. Через перевал Куукабы попадем в Боомское ущелье. По пути посетим Башню Бурана и вернёмся в Бишкек! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • трансфер, • завтраки и ужины в гостевых домах, • проживание. Туристы оплачивают самостоятельно:
обеды и ужины в кафе, • дорога из вашего города до Бишкека и обратно, • личные расходы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида,
- Трансфер,
- Завтраки и ужины в гостевых домах,
- Проживание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины в кафе,
- Дорога из вашего города до Бишкека и обратно,
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Бишкек, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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