Полюбуемся величественным Иссык-Кулем, откроем для себя достопримечательности Бишкека и уютных поселений.
Нас ждут
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Беспрепятственно находиться на территории страны без оформления визы в Кыргызстан могут граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Кубы, Вьетнама, Японии и КНДР. Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему паспорту.
Безвизовый режим въезда в Кыргызстан сроком до 60 дней также действует для граждан 45 стран (подробнее здесь). Кроме того для граждан целого ряда стран имеется возможность получения визы в упрощённом порядке.
Для посещения пограничных районов требуется оформить специальное разрешение.
Покидая отель, следует проконтролировать, чтобы его сотрудниками были выданы документы, где указан срок пребывания. Эти регистрационные карты также потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля на границе. От регистрации на территории Кыргызской Республики освобождаются граждане иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации — 30 дней).
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Проживание. Отели в Бишкеке — «Олив Бишкек» 3*; на озере Иссык-Куль — «Каприз»/«Радуга» 4* или аналогичные; Каракол — «Green Yard»/«Амир» 3* или аналогичные; Кочкор — гостевой дом «У Миры». Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, обеды и ужины с 3-го по 5-й день тура, в том числе новогодний ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Бишкек
Мы встретим вас в аэропорту Бишкека и доставим в отель для заселения (с 14:00). После этого — свободное время для отдыха или самостоятельного осмотра города.
Обзорная экскурсия по столице, переезд к Иссык-Кулю
Начнём наше знакомство со столицей Киргизии. Посетим площадь Ала-Тоо, где можно будет увидеть смену караула, а также осмотрим памятник Свободы и памятники В. И. Ленину и Манасу — эпическому герою, чья история включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый объёмный эпос в мире.
Затем отправимся к живописному озеру Иссык-Куль, в город Чолпон-Ата, и разместимся в отеле. Иссык-Куль — самое крупное озеро Киргизии, расположенное на высоте 1610 метров, и даже зимой его воды не замерзают. Насладимся захватывающими видами гор, окружающих водоём.
Достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, встреча Нового года
После завтрака мы отправимся в культурный центр «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова, где посетим мемориальный дом писателя и увидим скульптуры, посвящённые его произведениям. Затем заглянем в Музей петроглифов под открытым небом, чтобы осмотреть камни с древними рисунками, загадочные руины и захоронения.
Далее направимся в Семёновское ущелье, впечатляющее своими потрясающими видами! Оно протянулось на 30 километров в глубь хребта Кюнгёй-Ала-Тоо, а склоны ущелья покрыты хвойными лесами.
Вернувшись в отель, отдохнём и подготовимся к встрече Нового года. В 22:00 в ресторане отеля «Каприз» для вас будет организован ужин с праздничной программой.
Знакомство с Караколом
После обеда выезжаем в Каракол. Во время экскурсии по городу зайдём в Музей Пржевальского, Дунганскую мечеть и в русскую православную церковь. На ужин нас ждёт ашлямфу по-каракольски. Сегодня переночуем в гостевом доме.
Джеты-Огуз, ущелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в Кочкор
Сегодня первым делом поедем в ущелье Джеты-Огуз. Полюбуемся красными скалами Разбитое сердце и Семь быков. Далее доберёмся до ущелья Сказка: погуляем по каньону, поверхность которого окрашена в песочный и красный цвета. Полюбуемся видами извилистого лабиринта.
После обеда поедем в посёлок Боконбаево, где нас ждёт демонстрация соколиной охоты — местные жители разводят хищных птиц. Далее отправимся в Кочкор — посёлок, ставший ремесленным центром Киргизии. Здесь сохранились традиции войлочного производства.
Разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Делаем ширдак и возвращаемся в Бишкек
Сначала посетим мастер-класс по изготовлению ширдаков — традиционных войлочных ковров. Профессионалы расскажут вам о всех тонкостях производства и украшения изделий.
После этого поедем в Бишкек. По пути остановимся на экскурсию в комплексе «Башня Бурана». Узнаем историю древнего сооружения, которое является важной частью культурного наследия страны.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1327
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды и ужины с 3-го по 5-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Шоу-программа в новогоднюю ночь
- Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
- Вода на каждый день тура
- Демонстрация соколиной охоты
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Питание не указанное в программе
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Медицинская страховка на сумму $30 000
- 1-местное размещение - $217
- Дополнительная ночь в Бишкеке по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $50 за сутки
- 2-местный - $60 за сутки