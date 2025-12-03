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и другие достопримечательности. Наш гид Пирлин была очень внимательной и дружелюбной, она заряжала нас энергией и хорошим настроением. Всё было прекрасно организовано, а её рассказы о жизни в Гонконге сделали этот день особенно интересным.