Мини-группа
до 10 чел.
Абердин: рыбалка, традиции и музей плавучих домов
Начало: Лодка Б30253А, Зона рекультивации 2А, Абердин, Гон...
«Путешествие по рыбацкой деревне Абердин Отправьтесь в культурный круиз на катере по живописному тайфунному убежищу Абердина»
$39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лантау: канатная дорога, рыбацкая деревня Тай О и статуя Большого Будды
Начало: Зе Кулун, Натан-роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
«Атмосфера Тай О В рыбацкой деревне Тай О вы увидите традиционные дома на сваях, прокатитесь по каналам на лодке, попробуете местные деликатесы и, если повезёт, встретите редких розовых дельфинов»
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$79.50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по рыболовному наследию Абердина с дегустацией морепродуктов
Начало: Лодка Б30253А, Зона рекультивации 2А, Абердин, Гон...
«Путешествие по гавани Абердина Начните экскурсию на пирсе № 6 Рыбацкой пристани Абердина и отправьтесь на традиционном катере вдоль знаменитого тайфунного убежища»
$64 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Саймон оказался хорошим гидом. Экскурсия прошла хорошо
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А
Суперская экскурсия с отличным гидом Рикки
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А
Рядом с пирсом 6 проходят отличные выставки — я был удивлён, что смог понять всё как новичок
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А
Экскурсия получилась отличной — мы посетили множество интересных мест: Нгонгпин с Большим Буддой, рыбацкую деревню Тай О, монастырь Пао Линь
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А
Детям разрешают ловить рыбу и даже сделать свою бумажную лодку в память, нам понравилось
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Д
Команда была очень дружелюбной и предложила сделать семейные фотографии.
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А
Ресторан морепродуктов Tai Pak создает атмосферу старого Гонконга, словно из кино 90-х.
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Всего 8 отзывов в Гонконге в категории "Рыбалка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Рыбалка»
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Сейчас в Гонконге в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 79.50. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Гонконге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026