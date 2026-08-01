Роскошь деловых центров и секреты старых кварталов Гуанчжоу
Исследовать историю и будни разных кварталов и услышать о сделках нефритовых миллионеров
За несколько часов мы исследуем разные эпохи Гуанчжоу. На острове Шамянь рассмотрим колониальные особняки, которые расскажут об опиумных войнах. В старых кварталах увидим монахов на пути в храм и местных жителей за игрой в сянци.
Вы узнаете, как устроен нефритовый бизнес и за счёт чего Китай стал одной из сильнейших экономик мира.
Описание экскурсии
Остров Шамянь (30 мин) — бывшая территория иностранной концессии с европейскими особняками, тенистыми аллеями и архитектурой колониального Кантона.
Кантонская димсамная или нефритовый рынок (по вашему выбору, 40 мин) — я познакомлю вас с местной кухней, а на рынке расскажу о миллионерах из трущоб. Если захотите, помогу подобрать подходящий символ-талисман и объясню его значение.
Академия клана Хо (20 мин) — рассмотрим традиционную китайскую архитектуру и поговорим о воспитании, образовании и быте влиятельных семей.
Храм Дафо (20 мин) — я покажу вам религиозную сторону города и научу замечать символы, которые легко пропустить без пояснений.
Район долголетия (30 мин), Пекинская улица, уличный рынок, старые кварталы, тесные лавки и прилавки с кантонскими закусками.
Кантонская башня и набережная Жемчужной реки (50 мин) — завершим маршрут футуристическими пейзажами делового Гуанчжоу. Если останется время, при желании поднимемся на смотровую площадку.
Вы узнаете:
как опиумные войны и иностранные концессии изменили город
какие религии распространены в Китае и как читать их символы
как быт горожан отличался от жизни представителей знати
чем отличаются районы Гуанчжоу
что за сокровища оставил после смерти правитель Наньюэ
Организационные детали
Между удалёнными локациями едем на автомобиле Li Auto L7
Встречаемся у вашего отеля, и после экскурсии я отвезу вас обратно
Будьте готовы пройти не менее 5 000 шагов — позаботьтесь, чтобы обувь была подходящей
Билет на смотровую площадку Кантонской башни оплачивается отдельно — около $50 за чел.
Обед, уличная еда, снеки и сувениры не входят в стоимость
Возьмите с собой паспорт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Приветствую людей, интересующихся Китаем!
Мы с вами в этом очень похожи, а это уже немало! В один прекрасный момент любовь к путешествиям и азиатской культуре у меня переросла в то, что читать дальшеуменьшить
я стала создавать особенные маршруты, наполненные смыслом.
Изучая китайский язык я открыла для себя совершенно другое мышление, отличное от нашего. А ещё символизм и преемственность, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе его элементы.
С удовольствием поделюсь своими знаниями, которые я накопила за много лет проживания в этой стране. До встречи!
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