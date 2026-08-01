За несколько часов мы исследуем разные эпохи Гуанчжоу. На острове Шамянь рассмотрим колониальные особняки, которые расскажут об опиумных войнах. В старых кварталах увидим монахов на пути в храм и местных жителей за игрой в сянци. Вы узнаете, как устроен нефритовый бизнес и за счёт чего Китай стал одной из сильнейших экономик мира.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от $500 за экскурсию

Ваш гид в Гуанчжоу

Описание экскурсии

Остров Шамянь (30 мин) — бывшая территория иностранной концессии с европейскими особняками, тенистыми аллеями и архитектурой колониального Кантона.

Кантонская димсамная или нефритовый рынок (по вашему выбору, 40 мин) — я познакомлю вас с местной кухней, а на рынке расскажу о миллионерах из трущоб. Если захотите, помогу подобрать подходящий символ-талисман и объясню его значение.

Академия клана Хо (20 мин) — рассмотрим традиционную китайскую архитектуру и поговорим о воспитании, образовании и быте влиятельных семей.

Храм Дафо (20 мин) — я покажу вам религиозную сторону города и научу замечать символы, которые легко пропустить без пояснений.

Район долголетия (30 мин), Пекинская улица, уличный рынок, старые кварталы, тесные лавки и прилавки с кантонскими закусками.

Кантонская башня и набережная Жемчужной реки (50 мин) — завершим маршрут футуристическими пейзажами делового Гуанчжоу. Если останется время, при желании поднимемся на смотровую площадку.

Вы узнаете:

как опиумные войны и иностранные концессии изменили город

какие религии распространены в Китае и как читать их символы

как быт горожан отличался от жизни представителей знати

чем отличаются районы Гуанчжоу

что за сокровища оставил после смерти правитель Наньюэ

Организационные детали