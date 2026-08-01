Роскошь деловых центров и секреты старых кварталов Гуанчжоу

Исследовать историю и будни разных кварталов и услышать о сделках нефритовых миллионеров
За несколько часов мы исследуем разные эпохи Гуанчжоу. На острове Шамянь рассмотрим колониальные особняки, которые расскажут об опиумных войнах. В старых кварталах увидим монахов на пути в храм и местных жителей за игрой в сянци.

Вы узнаете, как устроен нефритовый бизнес и за счёт чего Китай стал одной из сильнейших экономик мира.
Роскошь деловых центров и секреты старых кварталов Гуанчжоу
Роскошь деловых центров и секреты старых кварталов Гуанчжоу
Роскошь деловых центров и секреты старых кварталов Гуанчжоу

Описание экскурсии

Остров Шамянь (30 мин) — бывшая территория иностранной концессии с европейскими особняками, тенистыми аллеями и архитектурой колониального Кантона.

Кантонская димсамная или нефритовый рынок (по вашему выбору, 40 мин) — я познакомлю вас с местной кухней, а на рынке расскажу о миллионерах из трущоб. Если захотите, помогу подобрать подходящий символ-талисман и объясню его значение.

Академия клана Хо (20 мин) — рассмотрим традиционную китайскую архитектуру и поговорим о воспитании, образовании и быте влиятельных семей.

Храм Дафо (20 мин) — я покажу вам религиозную сторону города и научу замечать символы, которые легко пропустить без пояснений.

Район долголетия (30 мин), Пекинская улица, уличный рынок, старые кварталы, тесные лавки и прилавки с кантонскими закусками.

Кантонская башня и набережная Жемчужной реки (50 мин) — завершим маршрут футуристическими пейзажами делового Гуанчжоу. Если останется время, при желании поднимемся на смотровую площадку.

Вы узнаете:

  • как опиумные войны и иностранные концессии изменили город
  • какие религии распространены в Китае и как читать их символы
  • как быт горожан отличался от жизни представителей знати
  • чем отличаются районы Гуанчжоу
  • что за сокровища оставил после смерти правитель Наньюэ

Организационные детали

  • Между удалёнными локациями едем на автомобиле Li Auto L7
  • Встречаемся у вашего отеля, и после экскурсии я отвезу вас обратно
  • Будьте готовы пройти не менее 5 000 шагов — позаботьтесь, чтобы обувь была подходящей
  • Билет на смотровую площадку Кантонской башни оплачивается отдельно — около $50 за чел.
  • Обед, уличная еда, снеки и сувениры не входят в стоимость
  • Возьмите с собой паспорт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Приветствую людей, интересующихся Китаем! Мы с вами в этом очень похожи, а это уже немало! В один прекрасный момент любовь к путешествиям и азиатской культуре у меня переросла в то, что
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я стала создавать особенные маршруты, наполненные смыслом. Изучая китайский язык я открыла для себя совершенно другое мышление, отличное от нашего. А ещё символизм и преемственность, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе его элементы. С удовольствием поделюсь своими знаниями, которые я накопила за много лет проживания в этой стране. До встречи!

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