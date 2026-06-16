Посниматься в самых атмосферных уголках города и узнать о них самое интересное
Древние переулки-хутуны, красные фонарики, зеркальная гладь озёр и футуристические небоскрёбы — вечером Пекин особенно фотогеничен.
Вместе с профессиональным фотографом вы прогуляетесь по самым красивым локациям города, сделаете яркие снимки на память и услышите рассказы о прошлом и настоящем китайской столицы.
Описание фото-прогулки
Улица Наньлогусян в Старом Пекине
Этой улице уже более 700 лет, и она считается одним из символов исторического центра. Здесь сохранились традиционные переулки-хутуны, уютные дворики, лавки и кафе. По пути вы сможете попробовать местные угощения.
Озёра Шичахай
Прогуляемся вдоль живописных озёр по соседству с историческими кварталами. Вы увидите храм Огненного божества, колокольню и Барабанную башню. Здесь получаются прекрасные снимки на фоне воды и традиционной архитектуры.
Олимпийский парк
Сделаем остановку у впечатляющего Национального стадиона, известного как «Птичье гнездо».
Вечерний Пекин
Вы увидите, как древний город встречается с современным мегаполисом. Полюбуетесь подсвеченными небоскрёбами, оживлёнными улицами и красными фонариками, которые создают неповторимую атмосферу китайской столицы после захода солнца.
Во время прогулки мы сделаем для вас серию профессиональных снимков на память.
Организационные детали
Мы снимаем на беззеркальную камера с разрешением 24,3 Мп Nikon Z5 или профессиональный смартфон с камерой 200 мегапикселей
На следующий день вы получите не менее 50 обработанных фотографий через WeChat или по электронной почте
Стритфуд на улице Наньлогусян, а также ужин с пекинской уткой — по желанию, не входят в стоимость
С вами будет гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1828 туристов
Добро пожаловать в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома.
Однажды я посмотрел читать дальшеуменьшить
фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», и один монолог произвёл на меня впечатление: «В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: дома, улицы и даже жизнь…». И мне захотелось продолжить: «Зато теперь совсем другое дело — в Пекине у вас есть верный друг — Олег, вам будет легко, как дома!»
Наша команда специализируется на экскурсиях по Запретному городу и Великой Китайской стене. Это не только самые знаковые достопримечательности страны, в них отражаются ключевые идеалы китайской цивилизации. В разных аспектах они раскрывают концепцию порядка и мудрость выживания, которые присущи нашей культуре. Мы с гордостью рассказываем о ней.
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