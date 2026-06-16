Древние переулки-хутуны, красные фонарики, зеркальная гладь озёр и футуристические небоскрёбы — вечером Пекин особенно фотогеничен. Вместе с профессиональным фотографом вы прогуляетесь по самым красивым локациям города, сделаете яркие снимки на память и услышите рассказы о прошлом и настоящем китайской столицы.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Улица Наньлогусян в Старом Пекине

Этой улице уже более 700 лет, и она считается одним из символов исторического центра. Здесь сохранились традиционные переулки-хутуны, уютные дворики, лавки и кафе. По пути вы сможете попробовать местные угощения.

Озёра Шичахай

Прогуляемся вдоль живописных озёр по соседству с историческими кварталами. Вы увидите храм Огненного божества, колокольню и Барабанную башню. Здесь получаются прекрасные снимки на фоне воды и традиционной архитектуры.

Олимпийский парк

Сделаем остановку у впечатляющего Национального стадиона, известного как «Птичье гнездо».

Вечерний Пекин

Вы увидите, как древний город встречается с современным мегаполисом. Полюбуетесь подсвеченными небоскрёбами, оживлёнными улицами и красными фонариками, которые создают неповторимую атмосферу китайской столицы после захода солнца.

Во время прогулки мы сделаем для вас серию профессиональных снимков на память.

Организационные детали