Парк «Шичахай» – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Шичахай»» в Пекине на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Почувствовать душу столицы Поднебесной - через историю хутунов и современный драйв набережных
Начало: У метро Nanluoguxiang
Расписание: ежедневно в 19:00
2 июн в 19:00
3 июн в 19:00
$50 за человека
По Пекину - с местным жителем
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
$99 за всё до 4 чел.
По Пекину - на велосипеде, метро и пешком
Пешая
На велосипеде
Метро
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Изучить город с разных сторон и почувствовать его ритм
Начало: В вашем отеле в Пекине
2 июн в 09:00
3 июн в 00:00
$258 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров
все прошло хорошо, вечерняя прогулка по центру города с рассказами о настоящем и прошлом
Паша
Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров
как-будто погуляли вместе с хорошим другом, повеселились и вкусно покушали, именно то, что я и хотел от этой экскурсии 🔥🐼
A
Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров
очень атмосферное и колоритное место, где мы побывали. я бы назвала даже экскурсию «гастромаршрут»- потому что за время прохождения по
улочкам нам удалось испробовать кучу местных специалитетов, которые радушные продавцы предлагают побробовать прям по ходу нашего шествия. гид старался рассказывать многое, и про еду, и про башни, и про колокольни. экскурсия закончилась вечером около красивого уютного озера, где отдыхало местное население после трудового дня, мы остались там ненадолго. поехали домой, благо экскурсия проходила рядом со станцией метро: легко было найти ее начало и уехать по завершению. связь с устроителями экскурсии была оперативная, как сразу после бронирования, так и в процессе вплоть до начала экскурсии. экскурсия оставила о себе положительное впечатление, спасибо!

Саша
Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров
отличная экскурсия, все прошло очень динамично и интересно. Экскурсовод нам очень помогла, тк мы забыли сумку в такси и без
нее никак не решили бы зту проблему. Огромное ей спасибо. После этого мы продолжили прогулку, увидели Пекин с новой стороны, прошлись по самым интересным лавкам с традиционными лакомставми, гид посоветовала скмые вкусные. интересный рассказ, ненапряжная прогулка. всем советую!

екатерина
По Пекину - с местным жителем
Добрый день! Провели этот день в компании очень приятного и обаятельного молодого человека - Вэйцзи! Встретил нас где нам было
удобно. Показал красивые и интересные места! Прошлись по хутонам, посмотрели на Пекин со смотровых площадок, увидели Барабанную и Колокольную башни, прогулялись по торговым улочкам,прошлись по императорскому саду, попили вкусный кофе в очень приятной кофейне! Рассказал об истории, культуруре и традициях Китая! Очень хорошо владеет русским языком!!! Проводил до места следующей самостоятельной прогулки, и помог разобраться с входными билетами в Запретный город. Порекомендовал ресторан на ужин. Был на связи и консультировал еще до нашего прибытия в Пекин. Очень рады, что этот день мы были с Вэйцзя!!!! Спасибо!!!!!

D
По Пекину - с местным жителем
Это было путешествие в настоящий Пекин с другом!
Если вы хотите не просто пробежаться по иконкам с толпой туристов, а почувствовать
читать дальшеуменьшить

душу Пекина, смело выбирайте экскурсию с Виктором (Вэйцзя)
Виктор показал нам город, о котором не пишут в путеводителях. Он не просто гид, он коренной пекинец, влюбленный в свой город и его историю.
С ним мы говорили не о сухих датах, а о судьбах людей, традициях и том, как живет мегаполис сегодня.
Что было особенно ценно:
1. Инсайдерский маршрут: Мы прошли по узким хутунам (переулкам) не как наблюдатели, а как гости. Виктор показал нам двор-садик, рассказал, как читать символы на воротах старых домов.
Мы пили чай в крошечной семейной чайной и ели пельмени (цзяоцзы) там, где едят местные, а не туристы.
2. Гибкость и внимание: Виктором сразу спросил, что нам интересно. Мы сказали, что любим историю и еду. И он мгновенно скорректировал программу, добавив рассказы о династиях Мин и Цин в контексте улиц, по которым мы шли, и устроив нам мини-дегустацию на местном рынке. Он отвечал на ЛЮБЫЕ наши вопросы — от политики до того, где лучше купить хороший пуэр.
3. Язык и общение: Виктором прекрасно говорит по-русски (или по-английски — уточните), с чувством юмора и без акцента, который мешает пониманию. Общаться было легко и приятно.
4. Гастрономическое открытие: Это был главный бонус! Он не просто сказал «здесь вкусно». Он объяснил, почему это блюдо важно, мягко предупредив о самых острых или необычных вариантах. Кому подойдет эта экскурсия:
•Тем, кто уже был в Пекине или хочет увидеть больше, чем топ-5 достопримечательностей.
•Любознательным путешественникам, которым важны истории, контекст и люди.
•Тем, кто хочет попробовать аутентичную еду без риска попасть в туристическую ловушку.
•Семьям с детьми (Виктором умеет увлечь!) или небольшой дружеской компании.
Итог: С Виктором вы получаете не гида, а проводника в жизнь Пекина. Это стоило каждой юаня (и даже больше!). Мы уехали не просто с фотографиями, а с ощущением, что ненадолго прикоснулись к настоящему, живому городу и обрели в нем друга.
Совет будущим гостям: Обязательно сформулируйте, что вам особенно интересно — Виктором сможет сделать день идеальным именно для вас.

Оценка: 5/5, без колебаний.

Анастасия
По Пекину - с местным жителем
Прекрасная прогулка, очень интересный маршрут, самостоятельно такой не придумаешь. Интересный рассказ, отличный русский язык. Очень рекомендую!
Н
По Пекину - с местным жителем
Прекрасная прогулка получилась! Очень был интересно сформирован маршрут, что дало возможность увидеть Пекин в различных ракурсах- от современного устройства до давних времен. Впечатление наилучшее. Рекомендую.
Дмитрий
По Пекину - с местным жителем
Отлично погуляли. Виктор прекрасно говорит по-русски, легкий и приятный в общении человек, но в то же время очень воспитанный и эрудированный. Рекомендую
А
По Пекину - с местным жителем
Взяли экскурсию у Вэйцзя и остались довольны.
Мне показалось, будто бы идём скорее с шарящим другом, чем с гидом. Чувствовалась свобода
читать дальшеуменьшить

в перемещении и хорошая гибкость. Так, в одном месте мы остановились поиграть с местными - покидать воланчик, а в другом срезали маршрут на велосипедах.

Было приятно пройтись и узнать разные места:)

Всего 34 отзыва в Пекине в категории "Парк «Шичахай»"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парк «Шичахай»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров;
  2. По Пекину - с местным жителем;
  3. По Пекину - на велосипеде, метро и пешком.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Парк «Шичахай»" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 258. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
