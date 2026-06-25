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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$163 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане
Путешествие к стеклянному мосту в Тяньюньшане - это возможность насладиться природой и комфортом поездки. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
27 июн в 08:30
$100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене
Туда и обратно - и с чайной церемонией
Начало: В пределах 2-го кольца
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:30
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
$70 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Пекина в парк Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту высоко в горах и замереть от восторга
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
$232
$289 за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
Трансфер в Тяньюньшань из Пекина + чайная церемония
Отправляйтесь в Тяньюньшань, чтобы пройтись по стеклянному мосту и насладиться видом с высоты. Завершите день чайной церемонией
Начало: У вашей гостиницы в центре города
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$90
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер на авто бизнес-класса к стеклянному мосту в Тяньюньшане - из Пекина
Доехать до нацпарка комфортно и без суеты
Начало: У вашего отеля
29 июн в 08:00
6 июл в 08:00
$280 за всё до 6 чел.
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