Насыщенный день в Пекине: от Храма Неба до уютных переулков. Откройте для себя культуру и историю Китая через знаковые места и удивительные виды
Однодневная экскурсия по Пекину - это возможность увидеть город с высоты птичьего полёта и познакомиться с его культурным наследием.
Туристы прогуляются по историческим улицам Цяньмэнь и Дашилар, посетят Храм Неба и читать дальше
ламаистский храм Юнхэгун, насладятся видами на Запретный город из парка Цзиншань. Программа включает обсуждение китайского менталитета и дегустацию местных блюд. Участники узнают о философии гармонии в архитектуре и значении времени в китайских традициях
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Пекине
Добрый день. Меня зовут Варвара. Я гид, путешественница, фотограф и журналист. По образованию востоковед-китаист и переводчик. В Китае с 2011 года, практикую цигун и тайцзицюань. Влюблена в китайское искусство и философию местных жителей.