Однодневная экскурсия по Пекину - это возможность увидеть город с высоты птичьего полёта и познакомиться с его культурным наследием.Туристы прогуляются по историческим улицам Цяньмэнь и Дашилар, посетят Храм Неба и

ламаистский храм Юнхэгун, насладятся видами на Запретный город из парка Цзиншань. Программа включает обсуждение китайского менталитета и дегустацию местных блюд. Участники узнают о философии гармонии в архитектуре и значении времени в китайских традициях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Пекине

Варвара Ваш гид в Пекине

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

9:00–9:30 — встречаемся и для погружения в тему обсуждаем китайский менталитет

9:30–10:30 — посещаем Храм Неба и говорим о философии гармонии в архитектуре

10:30–11:30 — гуляем по улицам Цяньмэнь и Дашилар в оживлённом историческом районе и погружаемся в атмосферу старого Пекина

11:30–12:00 — на площади Тяньаньмэнь знакомимся с ключевыми моментами истории Китая

12:00–13:00 — по желанию устраиваем обед с дегустацией китайских блюд: чуаньэр (羊肉串儿) — пикантных шашлычков из баранины с приправами, цзиньцзинь гао (驚驚糕) — паровых рисовых лепёшек с фруктами, пекинского йогурта (老北京酸奶) в керамических баночках

13:00–13:30 — в панорамном парке «Цзиншань» любуемся видом на Запретный город и подмечаем символику древней столицы

13:30–14:15 — заглядываем в ламаистский храм Юнхэгун, говорим о буддизме и его влиянии на китайскую культуру

14:15–15:00 — рассматриваем Барабанную и Колокольную башни, отдыхаем в кафе под рассказы о значении времени в китайских традициях

15:00–16:00 — гуляем у озера Хоухай и по колоритным тенистым переулкам, изучаем хутуны и жизнь старого и нового Пекина

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: