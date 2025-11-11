Мои заказы

Однодневная насыщенная экскурсия по Пекину

Насыщенный день в Пекине: от Храма Неба до уютных переулков. Откройте для себя культуру и историю Китая через знаковые места и удивительные виды
Однодневная экскурсия по Пекину - это возможность увидеть город с высоты птичьего полёта и познакомиться с его культурным наследием.

Туристы прогуляются по историческим улицам Цяньмэнь и Дашилар, посетят Храм Неба и
ламаистский храм Юнхэгун, насладятся видами на Запретный город из парка Цзиншань. Программа включает обсуждение китайского менталитета и дегустацию местных блюд. Участники узнают о философии гармонии в архитектуре и значении времени в китайских традициях

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальные исторические места
  • 🌳 Прекрасные виды на город
  • 🕌 Погружение в буддизм
  • 🍜 Дегустация китайских блюд
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улицам
  • 📜 Узнать больше о китайской культуре
Ближайшие даты:
15
ноя18
ноя22
ноя25
ноя29
ноя2
дек6
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Храм Неба
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Запретный город
  • Храм Юнхэгун
  • Барабанная башня
  • Колокольная башня
  • Озеро Хоухай

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

9:00–9:30 — встречаемся и для погружения в тему обсуждаем китайский менталитет

9:30–10:30 — посещаем Храм Неба и говорим о философии гармонии в архитектуре

10:30–11:30 — гуляем по улицам Цяньмэнь и Дашилар в оживлённом историческом районе и погружаемся в атмосферу старого Пекина

11:30–12:00 — на площади Тяньаньмэнь знакомимся с ключевыми моментами истории Китая

12:00–13:00 — по желанию устраиваем обед с дегустацией китайских блюд: чуаньэр (羊肉串儿) — пикантных шашлычков из баранины с приправами, цзиньцзинь гао (驚驚糕) — паровых рисовых лепёшек с фруктами, пекинского йогурта (老北京酸奶) в керамических баночках

13:00–13:30 — в панорамном парке «Цзиншань» любуемся видом на Запретный город и подмечаем символику древней столицы

13:30–14:15 — заглядываем в ламаистский храм Юнхэгун, говорим о буддизме и его влиянии на китайскую культуру

14:15–15:00 — рассматриваем Барабанную и Колокольную башни, отдыхаем в кафе под рассказы о значении времени в китайских традициях

15:00–16:00 — гуляем у озера Хоухай и по колоритным тенистым переулкам, изучаем хутуны и жизнь старого и нового Пекина

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в Храм Неба — 40 юаней за чел.
  • Билет в храм Юнхэгун — 25 юаней за чел.
  • Билеты на Барабанную и Колокольную башни — по 20 юаней каждая за чел.
  • Обед — от 50 юаней за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара
Варвара — ваш гид в Пекине
Добрый день. Меня зовут Варвара. Я гид, путешественница, фотограф и журналист. По образованию востоковед-китаист и переводчик. В Китае с 2011 года, практикую цигун и тайцзицюань. Влюблена в китайское искусство и философию местных жителей.
Входит в следующие категории Пекина

