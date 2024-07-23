Экскурсия «Пекин с детьми» предлагает уникальную возможность подарить ребенку новые знания и впечатления.В программе: посещение Парка Мира в миниатюре, где представлены уменьшенные копии известных достопримечательностей, подъем на Пекинскую телебашню с

потрясающим видом на город и посещение Пекинского зоопарка, где можно увидеть больших панд и других редких животных. Комфортабельный трансфер включен в стоимость. Дополнительные расходы: напитки, еда, входные билеты. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям

Описание экскурсии

Парк Мира в миниатюре

Мечтали увидеть весь мир? Давайте по нему прогуляемся, не покидая Пекин. Парк Мира — самый крупный тематический парк в Китае. Здесь представлены уменьшенные копии более сотни известных достопримечательностей из 40 стран мира. Среди них Красная площадь, Тадж-Махал, Эйфелева башня и другие. Только представьте, вам понадобится всего несколько шагов, чтобы пройти от Египетских пирамид к Сиднейскому оперному театру. Это место впечатляет и детей, и взрослых.

Пекинская телебашня

Самым высоким и не менее привлекательным строением в Пекине является Пекинская телебашня. Высота башни составляет 405 метров. А на высоте почти 240 метров расположена смотровая площадка. Откуда и открывается потрясающий панорамный вид на весь город. Если хочется заглянуть ещё дальше, можно воспользоваться установленным на площадке телескопом. После бурных впечатлений мы отправимся на чайную церемонию, где вы сможете расслабиться и насладиться настоящим китайским чаем.

Зоопарк с пандами

Самый древний и крупный зоопарк Китая расположен в Пекине. Здесь в основном представлены дикие и редкие животные Китая, но также и редкие животные со всего мира. Главное достоинство Пекинского зоопарка — большие панды. Это одно из самых знаменитых млекопитающих в мире. Кроме Дома гигантской панды, главными секциями зоопарка считаются: Холм обезьян, Холм львов и тигров, Гора медведей, Дом золотых обезьян, Африканская зона, Вольер жирафов, Озеро водяных птиц и другие.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет