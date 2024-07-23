Индивидуальная экскурсия по Пекину: Парк Мира в миниатюре, Пекинская телебашня и зоопарк с пандами. Уникальные впечатления для всей семьи
Экскурсия «Пекин с детьми» предлагает уникальную возможность подарить ребенку новые знания и впечатления.
В программе: посещение Парка Мира в миниатюре, где представлены уменьшенные копии известных достопримечательностей, подъем на Пекинскую телебашню с читать дальше
потрясающим видом на город и посещение Пекинского зоопарка, где можно увидеть больших панд и других редких животных. Комфортабельный трансфер включен в стоимость. Дополнительные расходы: напитки, еда, входные билеты. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
Мечтали увидеть весь мир? Давайте по нему прогуляемся, не покидая Пекин. Парк Мира — самый крупный тематический парк в Китае. Здесь представлены уменьшенные копии более сотни известных достопримечательностей из 40 стран мира. Среди них Красная площадь, Тадж-Махал, Эйфелева башня и другие. Только представьте, вам понадобится всего несколько шагов, чтобы пройти от Египетских пирамид к Сиднейскому оперному театру. Это место впечатляет и детей, и взрослых.
Пекинская телебашня
Самым высоким и не менее привлекательным строением в Пекине является Пекинская телебашня. Высота башни составляет 405 метров. А на высоте почти 240 метров расположена смотровая площадка. Откуда и открывается потрясающий панорамный вид на весь город. Если хочется заглянуть ещё дальше, можно воспользоваться установленным на площадке телескопом. После бурных впечатлений мы отправимся на чайную церемонию, где вы сможете расслабиться и насладиться настоящим китайским чаем.
Зоопарк с пандами
Самый древний и крупный зоопарк Китая расположен в Пекине. Здесь в основном представлены дикие и редкие животные Китая, но также и редкие животные со всего мира. Главное достоинство Пекинского зоопарка — большие панды. Это одно из самых знаменитых млекопитающих в мире. Кроме Дома гигантской панды, главными секциями зоопарка считаются: Холм обезьян, Холм львов и тигров, Гора медведей, Дом золотых обезьян, Африканская зона, Вольер жирафов, Озеро водяных птиц и другие.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер на комфортабельном минивэне включён в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: напитки, еда, входные билеты в Парк Мира — 100 юаней с человека (для детей ростом до 1,2 м вход свободный), в зоопарк — 15 юаней с человека, на Пекинскую телебашню — 90 юаней с человека
Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2695 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!