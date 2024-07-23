Пекин с детьми

Индивидуальная экскурсия по Пекину: Парк Мира в миниатюре, Пекинская телебашня и зоопарк с пандами. Уникальные впечатления для всей семьи
Экскурсия «Пекин с детьми» предлагает уникальную возможность подарить ребенку новые знания и впечатления.

В программе: посещение Парка Мира в миниатюре, где представлены уменьшенные копии известных достопримечательностей, подъем на Пекинскую телебашню с
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потрясающим видом на город и посещение Пекинского зоопарка, где можно увидеть больших панд и других редких животных. Комфортабельный трансфер включен в стоимость. Дополнительные расходы: напитки, еда, входные билеты. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные достопримечательности
  2. 🚌 Комфортабельный трансфер
  3. 🐼 Встреча с большими пандами
  4. 🌍 Путешествие по Парку Мира
  5. 📸 Потрясающие виды с телебашни
Пекин с детьми
Пекин с детьми
Пекин с детьми
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Парк Мира в миниатюре
  • Пекинская телебашня
  • Пекинский зоопарк

Описание экскурсии

Парк Мира в миниатюре

Мечтали увидеть весь мир? Давайте по нему прогуляемся, не покидая Пекин. Парк Мира — самый крупный тематический парк в Китае. Здесь представлены уменьшенные копии более сотни известных достопримечательностей из 40 стран мира. Среди них Красная площадь, Тадж-Махал, Эйфелева башня и другие. Только представьте, вам понадобится всего несколько шагов, чтобы пройти от Египетских пирамид к Сиднейскому оперному театру. Это место впечатляет и детей, и взрослых.

Пекинская телебашня

Самым высоким и не менее привлекательным строением в Пекине является Пекинская телебашня. Высота башни составляет 405 метров. А на высоте почти 240 метров расположена смотровая площадка. Откуда и открывается потрясающий панорамный вид на весь город. Если хочется заглянуть ещё дальше, можно воспользоваться установленным на площадке телескопом. После бурных впечатлений мы отправимся на чайную церемонию, где вы сможете расслабиться и насладиться настоящим китайским чаем.

Зоопарк с пандами

Самый древний и крупный зоопарк Китая расположен в Пекине. Здесь в основном представлены дикие и редкие животные Китая, но также и редкие животные со всего мира. Главное достоинство Пекинского зоопарка — большие панды. Это одно из самых знаменитых млекопитающих в мире. Кроме Дома гигантской панды, главными секциями зоопарка считаются: Холм обезьян, Холм львов и тигров, Гора медведей, Дом золотых обезьян, Африканская зона, Вольер жирафов, Озеро водяных птиц и другие.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на комфортабельном минивэне включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: напитки, еда, входные билеты в Парк Мира — 100 юаней с человека (для детей ростом до 1,2 м вход свободный), в зоопарк — 15 юаней с человека, на Пекинскую телебашню — 90 юаней с человека
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа весь деньПаркиПрирода и пейзажиЦентр ПекинаПекинский зоопаркОт вашего отеля

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