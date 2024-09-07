9 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
10 часов
Водная прогулка
Путешествие к Великой Китайской стене
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
6 часов
Водная прогулка
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
5 часов
Водная прогулка
Лучший выборЗапретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находится в цен...
15 сен в 08:00
18 сен в 08:00
$190 за всё до 5 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 сентября 2024Съездили на стену и в храм. Очень круто. Возит не на стандартный маршрут на стену. А в очень красивое мощное место
- NNataliya28 августа 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участок стены не очень многолюдный и пейзажи прекрасные, и Губэй смотрится просто волшебно - и с гидом не заскучаете.
- ССергей28 августа 2024Отличная экскурсия! Гид Давид просто красавчик 👍 Очень профессионально, интеллигентно и с чувством юмора 😄🤝
- ВВладимир28 августа 2024Поездка была насыщенная и интересная. Несмотря на то что с нами было двое маленьких детей, прошли весь маршрут с удовольствием.
- ООлег24 августа 2024Если вам нужен заботливый и русскоговорящий гид то вы по адресу. Пэн организует, позаботится о всех необходимых разрешениях и расскажет
- ННина24 августа 2024Это просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классный, и посмеялись, и много что нам рассказал интересного о Китае! Очень рекомендую👍👍👍
- AAnna12 августа 2024Отлично провели время. Очень много эмоций и впечатлений. Для первого знакомства с Пекином -то, что нужно. 👍
- ММарина12 августа 2024Спасибо большое за экскурсию. Было познавательно, интересно и комфортно. Все прошло отлично!
- AANDREY12 августа 2024Спасибо большое за помощь в организации нашего отдыха Софью. Вся работа этой компании с момента переписки и общения была выстроена
- ДДобрыня7 августа 2024Отличная экскурсия, очень понравилось наполнение и простота коммуникации с гидом Василием. Ожидания и реальность совпали на 100%.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Животные»
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