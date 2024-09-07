Экскурсии с животными в Пекине

Найдено 7 экскурсий в категории «Животные» в Пекине на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
21 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
На машине
На микроавтобусе
16 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Путешествие к Великой Китайской стене
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
На машине
16 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
На машине
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
4 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находится в цен...
15 сен в 08:00
18 сен в 08:00
$190 за всё до 5 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
На машине
8 часов
Водная прогулка
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 сентября 2024
    Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
    Съездили на стену и в храм. Очень круто. Возит не на стандартный маршрут на стену. А в очень красивое мощное место
  • N
    Nataliya
    28 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участок стены не очень многолюдный и пейзажи прекрасные, и Губэй смотрится просто волшебно - и с гидом не заскучаете.
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участокПрекрасная экскурсия, прекрасный гид (Василий) - было интересно, весело, и очень красиво, однозначно рекомендуем. И участок
  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Отличная экскурсия! Гид Давид просто красавчик 👍 Очень профессионально, интеллигентно и с чувством юмора 😄🤝
  • В
    Владимир
    28 августа 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Поездка была насыщенная и интересная. Несмотря на то что с нами было двое маленьких детей, прошли весь маршрут с удовольствием.
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    Особо хочу отметить работу Василия: неплохо знает русский язык, доброжелателен, хорошо заботился о нас всю дорогу. Автомобиль чистый и удобный, большой запас бесплатной питьевой воды.

  • О
    Олег
    24 августа 2024
    Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
    Если вам нужен заботливый и русскоговорящий гид то вы по адресу. Пэн организует, позаботится о всех необходимых разрешениях и расскажет
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    о городе и его истории то, что знает не каждый житель Пекина. А еще поможет понять менталитет китайского народа через призму конфуцианства.

  • Н
    Нина
    24 августа 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Это просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классный, и посмеялись, и много что нам рассказал интересного о Китае! Очень рекомендую👍👍👍
    Это просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классныйЭто просто потрясающая экскурсия! Стена прекрасная, народу очень мало, город Губэй невероятно красивый! Василий гид классный
  • A
    Anna
    12 августа 2024
    Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
    Отлично провели время. Очень много эмоций и впечатлений. Для первого знакомства с Пекином -то, что нужно. 👍
    Отлично провели время. Очень много эмоций и впечатлений. Для первого знакомства с Пекином -то, что нужно. 👍Отлично провели время. Очень много эмоций и впечатлений. Для первого знакомства с Пекином -то, что нужно. 👍Отлично провели время. Очень много эмоций и впечатлений. Для первого знакомства с Пекином -то, что нужно. 👍Отлично провели время. Очень много эмоций и впечатлений. Для первого знакомства с Пекином -то, что нужно. 👍
  • М
    Марина
    12 августа 2024
    Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
    Спасибо большое за экскурсию. Было познавательно, интересно и комфортно. Все прошло отлично!
  • A
    ANDREY
    12 августа 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Спасибо большое за помощь в организации нашего отдыха Софью. Вся работа этой компании с момента переписки и общения была выстроена
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    правильно и четко. Все наши пожелания были учтены и выполнены. В аэропорту на выходе нас встретили гид Ирина, а на улице уже ждал водитель Юра. Это очень приятные, добрые, вежливые люди. Ирина очень хорошо говорит по-русски и даже думает как русский человек. Ее большой опыт работы гидом очень помогает в решении всех задач. Юра спокойный, ответственный водитель, свою работу он делает корректно и аккуратно. Автомобиль был подан как и был заявлен MERCEDES V-Class (в отличном состояние) Наши впечатления от Пекина не были бы такими приятными, если бы не помощь этих людей. Спасибо большое за помощь и гостеприимство. Было здорово! Однозначно рекомендую эту компанию!

    Спасибо большое за помощь в организации нашего отдыха Софью. Вся работа этой компании с момента перепискиСпасибо большое за помощь в организации нашего отдыха Софью. Вся работа этой компании с момента перепискиСпасибо большое за помощь в организации нашего отдыха Софью. Вся работа этой компании с момента перепискиСпасибо большое за помощь в организации нашего отдыха Софью. Вся работа этой компании с момента переписки
  • Д
    Добрыня
    7 августа 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Отличная экскурсия, очень понравилось наполнение и простота коммуникации с гидом Василием. Ожидания и реальность совпали на 100%.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Животные»

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  1. Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
  2. Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
  3. Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
  4. Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
  5. Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Животные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 190 до 600. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Животные», 59 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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