Китай поражает разнообразием культур, ландшафтов, исторических артефактов, и мы постараемся увидеть максимум его граней. На нашем пути встретятся визитные карточки, без которых невозможна первая встреча с Поднебесной.Мы пройдём по древним

камням Великой стены, площади Тяньаньмэнь, Запретного города Гугун и рассмотрим грозных воинов Терракотовой армии. Поднимемся в горы, чтобы полюбоваться творениями природы: увидим скалы «Аватара» и Небесные врата Тяньмэнь, рассечём гладь озера Баофэн и реки Ли, окружённых причудливыми пиками. Погрузимся в народные традиции: послушаем песни наси, побываем в гостях у донгов, поговорим о туцзя, мяо, бо и понаблюдаем, как дрессированные бакланы ловят рыбу. Ещё в начале путешествия мы наберёмся сил, расслабляясь в горячих источниках, и на всём маршруте будем жить в хороших отелях 4–5*, в том числе с бассейном, где получится полноценно отдохнуть между экскурсиями.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованный рейс из Москвы в Пекин: China Southern Airlines, вылет из Москвы 6 ноября в 19:00, прилёт в Пекин 5 марта в 7:45.

Рекомендованный рейс из Гуанчжоу в Москву: China Southern Airlines, вылет из Гуанчжоу 16 ноября в 15:45, прилёт в Москву 16 ноября в 21:05.