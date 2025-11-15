Мои заказы

Большой этнотур по Поднебесной с комфортом: символы, народы, традиции

Изучить главное от Стены до гор «Аватара», узнать обычаи наси и донгов, увидеть рыбалку с бакланами
Китай поражает разнообразием культур, ландшафтов, исторических артефактов, и мы постараемся увидеть максимум его граней. На нашем пути встретятся визитные карточки, без которых невозможна первая встреча с Поднебесной.

Мы пройдём по древним
камням Великой стены, площади Тяньаньмэнь, Запретного города Гугун и рассмотрим грозных воинов Терракотовой армии.

Поднимемся в горы, чтобы полюбоваться творениями природы: увидим скалы «Аватара» и Небесные врата Тяньмэнь, рассечём гладь озера Баофэн и реки Ли, окружённых причудливыми пиками.

Погрузимся в народные традиции: послушаем песни наси, побываем в гостях у донгов, поговорим о туцзя, мяо, бо и понаблюдаем, как дрессированные бакланы ловят рыбу.

Ещё в начале путешествия мы наберёмся сил, расслабляясь в горячих источниках, и на всём маршруте будем жить в хороших отелях 4–5*, в том числе с бассейном, где получится полноценно отдохнуть между экскурсиями.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованный рейс из Москвы в Пекин: China Southern Airlines, вылет из Москвы 6 ноября в 19:00, прилёт в Пекин 5 марта в 7:45.

Рекомендованный рейс из Гуанчжоу в Москву: China Southern Airlines, вылет из Гуанчжоу 16 ноября в 15:45, прилёт в Москву 16 ноября в 21:05.

Питание. Включены:

  • 2-й день — завтрак, обед
  • 3-й день — завтрак, ужин
  • 4-10 дни — завтраки

Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн/автобус, скоростные поезда, внутренние перелёты.

Возраст участников. От 6 лет.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Отдых на горячих источниках в Губэе

Встретим вас у аэропорта Пекина и поедем в Губэй. Городок расположен у Великой Китайской стены и оформлен в стилистике династий Цин и Мин: здания отсылают к архитектуре начала 20 века, а парк стилизован под древний посёлок Учжэнь с мостами и каналами. Если будет время, мы прогуляемся по улочкам, а потом отдохнём в отеле с горячими источниками.

2 день

Великая Китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун

Начнём день с главного символа страны — Великой Китайской стены. После знакомства с этим грандиозным архитектурным шедевром вернёмся в столицу, пообедаем уткой по-пекински и пойдём на обзорную экскурсию. Точка старта — площадь Тяньаньмэнь, где находятся мавзолей Мао Цзэдуна, Национальный музей, Дом народных собраний.

Посетим Запретный город Гугун — один из важнейших объектов монархического Китая, служивший резиденцией для 24 императоров на протяжении 5 веков. Его масштабы поражают: тут более 800 зданий с 9999 комнатами, павильоны, беседки, галереи, озёра, река и сады. Вечером поучаствуем в чайной церемонии.

3 день

Сиань: прогулка по городу и ужин хого

Утром на поезде поедем в Сиань. По прибытии разместимся в старых кварталах и пройдёмся по городу, рассматривая традиционные дома и храмы и пробуя уличную еду. Вечером запланировано хого — это блюдо и традиционный способ приготовления и подачи еды в Китае: за ужином гости самостоятельно варят тонко нарезанные мясо и овощи в котле с кипящим бульоном.

Сиань: прогулка по городу и ужин хогоСиань: прогулка по городу и ужин хогоСиань: прогулка по городу и ужин хого
4 день

Пагода диких гусей, Терракотовая армия

Утром сходим на небольшую экскурсию по Пагоде диких гусей, построенной более 1300 лет назад. А затем посетим главную достопримечательность Сианя — Терракотовую армию. Около 8000 статуй воинов и лошадей выполнены в натуральную величину вручную из глины, а все изваяния людей отличаются позами, выражением лиц и причёсками — впечатляюще!

Вечером самолётом доберёмся в Чжанцзяцзе.

5 день

Отдых в нацпарке «Чжанцзяцзе»

Сегодня исследуем природную жемчужину Поднебесной — национальный парк «Чжанцзяцзе». Наиболее известны здесь столбы из песчаника с причудливыми формами и названиями — Юаньцзяо (подкова), Ляньхуашань (цветы), Хуаншичжай (деревня жёлтого камня). Также тут много водопадов, пещер, озёр, рек, обитают редкие виды животных и растений и живут народы туцзя, мяо, бо.

Мы будем много гулять и наслаждаться парком с разных видовых точек, проходя по мостикам над ущельями. Также посетим пещеру Хуанлун со сталактитами и сталагмитами.

6 день

Прогулка на лодке по озеру Баофэн, Большой каньон, чайная церемония, национальное представление

Начнём день с прогулки на лодке по озеру Баофэн. Одновременно послушаем песни народа наси, рассмотрим острова и увидим храм даосской богини Байюньсы. На нашем пути встретится и Большой каньон «Чжанцзяцзе» со стеклянным мостом над пропастью. Во второй половине дня сходим на чайную церемонию, а вечером посмотрим шоу о культуре и традициях региона Сянси с элементами танцев, музыки, акробатики и других видов искусства.

7 день

Небесные врата горы Тяньмэнь, вечерняя прогулка по Фэнхуану

Движемся дальше, к горе Тяньмэнь. Она известна благодаря огромной сквозной пещере Небесные врата, к которой можно подобраться по канатной дороге или пешком по лестнице. После прогулки в невероятных пейзажах продолжим путь, направившись в Фэнхуан. Пройдёмся по вечернему городу, увидим храм Феникса, башню Шуйюэ, мост Цинсяо. Эти места славятся деликатесами на основе риса: рекомендуем попробовать лапшу и сладкий суп.

8 день

Закрытый город донгов Чжаосин

В первой половине дня — свободное время, потом поедем в Чжаосин. Это закрытый город донгов, который можно посетить только по билету как музей. Тут невероятный антураж: вычурные домики, бабушки в национальных нарядах, мелодии духовых инструментов из бамбука. Мы погуляем по атмосферным улочкам, полюбуемся панорамами со смотровой и останемся здесь на ночь.

9 день

Прогулка на плотах по реке Ли, рыбалка с бакланами

Утром поезд доставит нас в Яншо. По прибытии мы отправимся на прогулку на плотах по реке Ли. Насладимся невероятными видами карстовых гор, спокойствием и единением с природой. Встретим рыбаков, добывающих улов с помощью дрессированных бакланов. Вечером — ж/д переезд в Гуанчжоу.

10 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше большое путешествие по Китаю завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3490
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки со 2-го дня, 1 обед, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все переезды по маршруту, билеты на поезда и самолёты
  • Сопровождение русско - и англоговорящим турлидером
  • Сопровождение русскоязычным гидом, в некоторых локациях - вторым местным гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Гуанчжоу
  • Обеды (кроме одного) и ужины (кроме одного)
  • Доплата за 1-местное размещение - $600
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура указана при группе из 11-12 участников (за 1 человека с 2-местным размещением). В ином случае стоимость тура составит (за человека):
  • 9-10 участников - $3750
  • 7-8 участников - $3990
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 7:45
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, 15:45
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Наша компания 7 лет назад началась с одного человека, который сделал свое хобби делом жизни. Его зовут Алексей, но мы называем его просто Мзунгу. Кстати на суахили это означает «белый бродяга»,
читать дальше

так нас называют и воспринимают во многих племенах, не только в Африке. Мзунгу обладает способностью объединять вокруг себя таких же увлеченных людей. Так появились наша команда и клуб продвинутых путешественников! Это уникальный опыт, наполненный духом приключений и открытий, который мы создаем в наших экспедициях в самые дальние и неизведанные уголки планеты. Затерянные племена и исчезающие культуры, древние традиции и шокирующие ритуалы, действующие вулканы и безжизненные пустыни, первозданные джунгли и дикие животные — с нами вы увидите всё разнообразие мира! Before they disappear!

Все туры из Пекина