Мы пройдём по древним
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованный рейс из Москвы в Пекин: China Southern Airlines, вылет из Москвы 6 ноября в 19:00, прилёт в Пекин 5 марта в 7:45.
Рекомендованный рейс из Гуанчжоу в Москву: China Southern Airlines, вылет из Гуанчжоу 16 ноября в 15:45, прилёт в Москву 16 ноября в 21:05.
Питание. Включены:
- 2-й день — завтрак, обед
- 3-й день — завтрак, ужин
- 4-10 дни — завтраки
Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн/автобус, скоростные поезда, внутренние перелёты.
Возраст участников. От 6 лет.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Отдых на горячих источниках в Губэе
Встретим вас у аэропорта Пекина и поедем в Губэй. Городок расположен у Великой Китайской стены и оформлен в стилистике династий Цин и Мин: здания отсылают к архитектуре начала 20 века, а парк стилизован под древний посёлок Учжэнь с мостами и каналами. Если будет время, мы прогуляемся по улочкам, а потом отдохнём в отеле с горячими источниками.
Великая Китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун
Начнём день с главного символа страны — Великой Китайской стены. После знакомства с этим грандиозным архитектурным шедевром вернёмся в столицу, пообедаем уткой по-пекински и пойдём на обзорную экскурсию. Точка старта — площадь Тяньаньмэнь, где находятся мавзолей Мао Цзэдуна, Национальный музей, Дом народных собраний.
Посетим Запретный город Гугун — один из важнейших объектов монархического Китая, служивший резиденцией для 24 императоров на протяжении 5 веков. Его масштабы поражают: тут более 800 зданий с 9999 комнатами, павильоны, беседки, галереи, озёра, река и сады. Вечером поучаствуем в чайной церемонии.
Сиань: прогулка по городу и ужин хого
Утром на поезде поедем в Сиань. По прибытии разместимся в старых кварталах и пройдёмся по городу, рассматривая традиционные дома и храмы и пробуя уличную еду. Вечером запланировано хого — это блюдо и традиционный способ приготовления и подачи еды в Китае: за ужином гости самостоятельно варят тонко нарезанные мясо и овощи в котле с кипящим бульоном.
Пагода диких гусей, Терракотовая армия
Утром сходим на небольшую экскурсию по Пагоде диких гусей, построенной более 1300 лет назад. А затем посетим главную достопримечательность Сианя — Терракотовую армию. Около 8000 статуй воинов и лошадей выполнены в натуральную величину вручную из глины, а все изваяния людей отличаются позами, выражением лиц и причёсками — впечатляюще!
Вечером самолётом доберёмся в Чжанцзяцзе.
Отдых в нацпарке «Чжанцзяцзе»
Сегодня исследуем природную жемчужину Поднебесной — национальный парк «Чжанцзяцзе». Наиболее известны здесь столбы из песчаника с причудливыми формами и названиями — Юаньцзяо (подкова), Ляньхуашань (цветы), Хуаншичжай (деревня жёлтого камня). Также тут много водопадов, пещер, озёр, рек, обитают редкие виды животных и растений и живут народы туцзя, мяо, бо.
Мы будем много гулять и наслаждаться парком с разных видовых точек, проходя по мостикам над ущельями. Также посетим пещеру Хуанлун со сталактитами и сталагмитами.
Прогулка на лодке по озеру Баофэн, Большой каньон, чайная церемония, национальное представление
Начнём день с прогулки на лодке по озеру Баофэн. Одновременно послушаем песни народа наси, рассмотрим острова и увидим храм даосской богини Байюньсы. На нашем пути встретится и Большой каньон «Чжанцзяцзе» со стеклянным мостом над пропастью. Во второй половине дня сходим на чайную церемонию, а вечером посмотрим шоу о культуре и традициях региона Сянси с элементами танцев, музыки, акробатики и других видов искусства.
Небесные врата горы Тяньмэнь, вечерняя прогулка по Фэнхуану
Движемся дальше, к горе Тяньмэнь. Она известна благодаря огромной сквозной пещере Небесные врата, к которой можно подобраться по канатной дороге или пешком по лестнице. После прогулки в невероятных пейзажах продолжим путь, направившись в Фэнхуан. Пройдёмся по вечернему городу, увидим храм Феникса, башню Шуйюэ, мост Цинсяо. Эти места славятся деликатесами на основе риса: рекомендуем попробовать лапшу и сладкий суп.
Закрытый город донгов Чжаосин
В первой половине дня — свободное время, потом поедем в Чжаосин. Это закрытый город донгов, который можно посетить только по билету как музей. Тут невероятный антураж: вычурные домики, бабушки в национальных нарядах, мелодии духовых инструментов из бамбука. Мы погуляем по атмосферным улочкам, полюбуемся панорамами со смотровой и останемся здесь на ночь.
Прогулка на плотах по реке Ли, рыбалка с бакланами
Утром поезд доставит нас в Яншо. По прибытии мы отправимся на прогулку на плотах по реке Ли. Насладимся невероятными видами карстовых гор, спокойствием и единением с природой. Встретим рыбаков, добывающих улов с помощью дрессированных бакланов. Вечером — ж/д переезд в Гуанчжоу.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше большое путешествие по Китаю завершено.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки со 2-го дня, 1 обед, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все переезды по маршруту, билеты на поезда и самолёты
- Сопровождение русско - и англоговорящим турлидером
- Сопровождение русскоязычным гидом, в некоторых локациях - вторым местным гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Гуанчжоу
- Обеды (кроме одного) и ужины (кроме одного)
- Доплата за 1-местное размещение - $600
- Виза
- Медицинская страховка
- Стоимость тура указана при группе из 11-12 участников (за 1 человека с 2-местным размещением). В ином случае стоимость тура составит (за человека):
- 9-10 участников - $3750
- 7-8 участников - $3990