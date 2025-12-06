Замечательный гид! Маршрут был продуман до мелочей: мы посетили все значимые места, при этом не устали и не замёрзли. Темп читать дальше
экскурсии был оптимальным, а рассказы — насыщенными, но не перегруженными информацией. Отдельно хочу выделить личное обаяние гида. Ее энтузиазм и любовь к своему делу заразительны. Благодаря ей экскурсия прошла просто замечательно. Рекомендую всем, кто хочет получить максимум впечатлений от знакомства с городом. Это действительно профессионал своего дела, способный превратить обычную прогулку в увлекательное путешествие.
У нас было немного времени на ознакомления с Шанхаем. Хотелось за короткое время увидеть максимум от возможного. И у нас читать дальше
всё получилось! Благодаря Варваре, мы смогли познакомиться с городом без головной боли и траты времени на покупку билетов и разработки маршрута. Нас "провели за ручку" по основным достопримечательностям Шанхая, показали, рассказали…. сфотографировали, вкусно покормили:)). Чтобы мы не устали (а мы были после ночного перелета) из одной локации в другую нас перевозили на такси. Заодно познакомились с автопромом Китая и водителями-профессионалами:)). Отличная экскурсия и прекрасный гид. В Варваре столько энергии и идей, что если у вас депрессия или вам кажется,что у вас все плохо, то встреча с ней вам просто необходима:)).
Очень понравился день с Варварой в Шанхае! Было насыщенно, но компактно. Варвара всегда готова учесть личные пожелания и помочь по разным вопросам в Китае. Было супер, для пересадки в 24 часа вообще идеально! Спасибо!
Спасибо большое Варваре за отличную экскурсию. Мы были транзитом в Шанхае и решили посмотреть город. Варвара нас встретила в аэропорту читать дальше
и помогла с заселением. Была очень интересная и содержательная экскурсия, все очень понравилось. Чувствуется, что гид любит свое дело и очень эрудирован. Поэтому рекомендую. И еще раз спасибо Варваре, что помогла нам с потерянными вещами, без вас Шанхай не был бы таким прекрасным. Очень рада, что заказала именно через вас.
Отличная экскурсия!! Варвара! Мы безумно благодарны!! Вы влюбили нас в Шанхай!! Столько всего мы узнали за эти моменты в экскурсии!! Все полезно, красиво, доходчиво!! Обязательно рекомендую!! Не пожалеете!
Большая благодарность Варвара за нашу экскурсию по вечернему и ночному Шанхаю! Первое, у нас было несколько часов на пересадку, летели читать дальше
в Москву из Токио. Решили использовать эти часы с пользой и заказали пешеходную экскурсию по Шанхаю. Наш гид Варвара так интересно рассказывала о городе, показывала его лучшие места. Мы влюбились в Шанхай! Захотелось ещё раз вернуться и более подробно познакомиться с городом, его окрестностям и ближайшими городами. Варвара - прекрасный гид, рассказывает о городе очень интересно. Не оставляя шансов не влюбиться в Шанхай.
Это была лучшая экскурсия в моей жизни! Варвара великолепный гид и очень интересный человек. Мы с мужем в полном восторге. читать дальше
Весь тур был очень продуман и структурирован, мы не скучали ни одной минуты. Мы узнали и про историю и про современность, получили много ценных советов. Очень рекомендую начать свое путешествие в Шанхай с этой экскурсии! Надеюсь вернутьс в Китай еще раз и обязательно обращусь к Варваре.
Мы в полном восторге от нашей экскурсии по Шанхаю с Варварой! Варвара познакомила нас с культурой Китая, мы побывали в Старом читать дальше
городе и парке радости, покормили рыбок, посетили Храм Цзинань (Храм мира и спокойствия). Зашли пообедали в ресторан с потрясающим видом. Передвижении на экскурсии было комфортным. Варвара учла все наши пожелания. Помогла нам с поиском специализированного магазина, заказала по нашей просьбе доставку еды нам в отель. Мы очень благодарны Варваре за проведенный день, жалко что нам пришлось отменить вторую экскурсию на чайные плантации, но мы обязательно еще вернемся в Шанхай.
Провели с Варварой самый лучший день в Шанхае. Мы не транзитные туристы, путешествовали самостоятельно семьей по по Китаю, я брала читать дальше
экскурсию как обзорную для первого знакомств с городом. Встретились в отеле, прошли, проплыли, проехали всеми видами транспорта по городу. Если самое вкусное мороженое у подножия Шанхайской жемчужины, обедали во вкусном китайском ресторане, кормили рыб и гуляли по старинным улочкам и современным кварталам. Сделали самые лучшие фотографии. Варвара показала нам абсолютно все знаковые места в городе, дала очень подробные рекомендации для самостоятельного путешествия: куда еще сходить, как купить билеты, где поесть, как пользоваться транспортом, где лучший шопинг, где купить чай, сувениры и тп. Мы оставались в городе еще на 5 дней, абсолютно вся информация пригодилась. Варвара хорошо знает историю и традиции Китая. Это просто ходячий путеводитель по Шанхаю! Но обязательно надо все записывать, отмечать на карте. Если не записывать, тяжело будет вспомнить где именно находится тот или иной объект.
Варвара классная, позитивная! Очень интересный рассказчик, образованная, начитанная, с невероятным жизненным опытом. Нам было интересно общаться. Всем рекомендую гида и экскурсию.
Варвара помогла решить нам личные вопросы. Пополнить банковский счет. У нас возникли проблемы с доставкой наших четырех павербанков из аэропорта в Пекине до отеля в Шанхае (в Китае запрещено брать в самолет зарядное устройство без стандарта ССС) До этого просили помощи у РЯ гида китайца, но он еще больше усложнил вопрос, а Варвара решила нашу проблему за 5 минут. Оперативно связалась с курьерами, обо всем договорилась, помогла платить доставку.
Варвара, огромное спасибо за проведенную экскурсию! Встретила сразу в аэропорту, прошлись по значимым местам Шанхая. Все рассказы были интересными, увлекательными. читать дальше
Покушали в прекрасном ресторанчике, было вкусно. Варвара очень позитивная и девушка, и просто ответственный человек. В конце экскурсии проводила сразу до зелёного коридора. Ещё раз спасибо Варваре за интересный и увлекательный день в Шанхае. Это лучшее и единственное предложение для транзитных туристов. Сами бы мы точно ничего не посмотрели и не успели. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Сегодня, 14 августа, у нас была экскурсия по Шанхаю с Варварой. Мы были впервые в этом мегаполисе, было непонятно что читать дальше
и как с аэропортом, дорогой и много других вопросов. Но все переживания были напрасны. Просто доверьтесь в её надёжные руки😄 Варвара, как золотая рыбка, исполнила все пожелания. Все было доступно, понятно и не растянуто. Все по делу. Объяснила дорогу обратно, помогла заказать в ресторане еду, была на связи до нашего отъезда. Варвара, Вы лучшая ❤️
Нам очень повезло, что обзорную экскурсию по Шанхаю проводила для нас Варвара. Экскурсия насыщенная, информативная, с хорошей динамикой. Мы увидели читать дальше
самые интересные достопримечательности Шанхая, познакомились с его прошлым и настоящим. Зашло и взрослым, и детям - подросткам. У Варвары оптимально комбинируются пешеходная часть и перемещение между локациями. Важно также отметить, что Варвара посоветовала, что еще в Шанхае можно посетить самостоятельно, где перекусить или просто поужинать в хорошем атмосферном ресторанчике. Это тот случай, когда хочется еще раз вернуться в город и, обязательно, провести еще один день с Варварой. Большое спасибо от всей нашей семьи за незабываемый день в Шанхае!!!
Варвара - мы под большим впечатлением не только от Шанхая (он прекрасен!), но и от Вас! Все было интересно, организованно, читать дальше
структурировано. Только благодаря Вам получилось «объять необъятное» и посмотреть даже больше, чем запланировали! Вы безумно приятный человек и остались в нашем сердце надолго ♥️! Так что последующие поездки в Китай - однозначно с Вами.
Из конструктива для путешественников)) 1. Если думаете сколько дней брать транзит - берите лучше два. Шанхай прекрасен. 2. Если вам повезло и дата у Варвары свободна - бронируйте. Оно того стоит 100%. Вы сэкономите с хорошим гидом и время (которое очень дорого) и деньги. 3. Если думаете, где снять отель на ночь - посоветуйтесь с Варварой.
Варвара, обнимаем и ждём новых встречи с Китаем и с Вами!
Варвара, спасибо за такой замечательный всеобъемлющий краткий тур по Шанхаю!
Экскурсия с нашим гидом по Шанхаю стала настоящим открытием даже несмотря читать дальше
на жару и высокую влажность! Гид — лицензированный профессионал, прекрасно разбирается в истории и культуре города. За время экскурсии мы увидели как знаковые исторические места, так и динамичные современные локации — маршрут был интересно составлен для взрослых и подростков. Особенно понравилось внимание к деталям — гид делилась практическими советами: как удобно передвигаться по мегаполису, где искать атмосферные и вкусные места для еды, на что обратить внимание вне туристических маршрутов. Экскурсия была яркой, насыщенной, информативной и комфортной для всей семьи. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть и полюбить настоящий Шанхай!
Огромная благодарность Варваре за потрясающий день в Шанхае 🔥. Экскурсия организована на высшем уровне, от встречи в аэропорту до максимально читать дальше
продуманных комфортных маршрутов. Без Варвары мы не посмотрели бы и половины мест, но самое ценное - это ее рассказы и конечно же подсказки что, где, как… 🤗. Впечатлений очень много, а самое главное - это желание вернуться и побывать в других местах Китая, конечно же с Варварой❤️. Всем рекомендую
Отлично провели время! Варвара очень активный и позитивный человек, заряжающий своей энергией. Побывали во всех интересных местах в центре города. И не смотря на плохую погоду, впечатления остались замечательные!!!!
