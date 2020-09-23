7 отзывов оставили туристы

Даже не знаю с чего начать........ То ли с "сумасшедших" видов и мощи природы, которые открываются на маршруте, который мы прошли в рамках данной экскурсии, то ли с Гида, который нам это все предоставил и заставил нас, в "хорошем" смысле этого слова, поверить в наши силы и доказать нам самим, что "Я это сделаю". Итак по порядку: 1) Природа. Пройдя по маршруту невольно осознаешь мощь и силу горных вершин и в твоем воображении просто не укладывается, как "ловко" это у природы получается создавать такие виды, но когда узнаешь от гида, что этому всему (где мы сейчас идем) всего-навсего 700 (семьсот тысяч) лет - то все становится сразу на свои места. Эта мощь действительно завораживает, а когда прикасаешься к этим камням, то ощущается невиданная сила и энергия. Когда мы добрались до вершины (1236 метров самая высокая точка Южного склона), там был очень сильный порывистый ветер и очень холодно, а когда мы присели на камни от них веяло таким теплом, как будто их кто подогревал изнутри кипятильником. Кроме тепла камней, нас еще ждало тепло от вкусного травяного чая и порционного сухого пайка (орешки, изюм, арахис, миндаль и восточные сладости), которые все это время нес гид в рюкзаке. Сухой паек на удивление оказался очень уместным после такого восхождения и потраченных сил. 2) Андрей (наш гид). Скажу сразу - туристы мы еще те, любим пить пиво и смотреть футбол на диване, поэтому данная экскурсия была для нас настоящим испытанием. Муж три раза предлагал его бросить и забрать на обратном пути, на что нам отвечали - своих не бросаем, т. е. относились к нам с пониманием и без всякого раздражения, находил нужные слова, которые помогли в последствии пройти весь маршрут от начала и до конца и (повторюсь) мы смогли насладиться увиденным и поверить в свои силы. В конце этого путешествия нас ждал очень вкусный, теплый, душевный, семейным ужин и чай, за что огромное спасибо супруге Андрея Наталье. Огромная благодарность Андрею, Наташе, и если будет возможность, обязательно с этими ребятами будем покорять полуостров Крым.