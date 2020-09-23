7 отзывов оставили туристы

Порода гор
Слово «Демерджи» в переводе означает «кузнец». «Скованная» из осадочных пород — конгломератов, когда-то являвшихся морским дном, эта вершина стоит на земле уже около миллиарда лет. Истинная красота окрестностей Демерджи откроется вам, когда вы заметите повсюду морскую гальку и каменные столбы из глинистого сланца с её вкраплениями, — насколько сложна и прекрасна горная природа! Во время экскурсии 🧭 вы будете вдыхать чистый воздух реликтовых лесов, где растёт сосна крымская, тисы и пираканты — ярко-красные, потрясающе красивые 🤩 кустарники.
Природное великолепие и интересные места
На территории заповедника «Долина Привидений» вы найдёте природный феномен — каменные столбы — и разгадаете секрет названия этого места. На поляне Солнечная обнаружите фундамент здания и узнаете, какое предназначение было у него в глубокой древности, задумавшись о том, как люди тогда выживали. Я покажу вам дерево 🌲, прославившееся благодаря комедии «Кавказская пленница», и «Голову Екатерины». Вам запомнится воодушевляющий вид на море 🌊 и горы ⛰️, крепость Фуна, построенная ещё во времена Византии для защиты торговых путей, и то ощущение единения с природой, которое вы наверняка испытаете.
Как проходит экскурсия
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