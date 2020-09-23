7 отзывов оставили туристы

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Демерджи. Загадки «Долины Привидений»

Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника

5
7 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Алушты
Гора Демерджи с давних пор окутана множеством легенд и преданий.

Пройдя через «Долину Привидений», вы начнёте в них верить и вряд ли когда-то забудете красоту местных пейзажей! Эта экскурсия ⛳ немного погрузит вас в жизнь древних людей, напомнит о периоде византийского господства, народных верованиях и позволит стать ближе к могущественной природе, оценив её великолепие.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 7 000 ₽ за экскурсию

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Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»

Что вас ожидает

Порода гор
Слово «Демерджи» в переводе означает «кузнец». «Скованная» из осадочных пород — конгломератов, когда-то являвшихся морским дном, эта вершина стоит на земле уже около миллиарда лет. Истинная красота окрестностей Демерджи откроется вам, когда вы заметите повсюду морскую гальку и каменные столбы из глинистого сланца с её вкраплениями, — насколько сложна и прекрасна горная природа! Во время экскурсии 🧭 вы будете вдыхать чистый воздух реликтовых лесов, где растёт сосна крымская, тисы и пираканты — ярко-красные, потрясающе красивые 🤩 кустарники.

Природное великолепие и интересные места
На территории заповедника «Долина Привидений» вы найдёте природный феномен — каменные столбы — и разгадаете секрет названия этого места. На поляне Солнечная обнаружите фундамент здания и узнаете, какое предназначение было у него в глубокой древности, задумавшись о том, как люди тогда выживали. Я покажу вам дерево 🌲, прославившееся благодаря комедии «Кавказская пленница», и «Голову Екатерины». Вам запомнится воодушевляющий вид на море 🌊 и горы ⛰️, крепость Фуна, построенная ещё во времена Византии для защиты торговых путей, и то ощущение единения с природой, которое вы наверняка испытаете.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Пешая экскурсия ⛳ «Демерджи» имеет среднюю сложность
  • Маршрут рассчитан на 5 часов 30 минут (протяжённость дорог — 22 км, бездорожье 3, 4 км, пешком 6, 56 км).
  • Включает в себя посещение «Долины Привидений» с подъёмом на вершину Южной Демерджи, спуск по восточной тропе к крепости Фуна, ужин у крепости
  • Экскурсия по крепости оплачивается отдельно
  • Для комфортного прохождения автопешеходной экскурсии мы предоставляем рюкзак 15-20 литров, индивидуальный сухпаек, 0, 5 литра воды, а в конце экскурсии — ужин на природе

Обратите внимание

  • Наличие кроссовок или треккинговой обуви и отсутствие врачебных противопоказаний — обязательные условия проведения экскурсии
  • Разница в температуре на вершине горы может составлять до 10 градусов, нужно взять с собой теплые вещи
Начало и место завершения
🚩 в Алуште по договоренности
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в селе Карачарове, на родине Ильи Муромца. В 12 лет с отцом и дядей пошел в наш первый поход, который продолжается уже 20 лет. С тех пор походы стали для меня семейной традицией, а с переездом в 2014 году в Крым — и образом жизни. Дарить эмоции, впечатления и настроение — мое призвание. Имею диплом экскурсовода, немалый опыт, знания и умения, являюсь представителем в республике Крым Всемирной Энциклопедии Путешествий. До встречи в Крыму!
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7 отзывов оставили туристы

Валентина
23 сентября 2020
Это легенький трекинг для начинающих. Несколько подъемов, но основная часть ровная. Видовые площадки, дорога через несколько разных лесов и в финале водопадик и чай с орешками. Гид прекрасно чувствует ваш ритм и подстраивается. Отлично провели время) Долину привидений и крепость Фуну посмотрели до входа на тропу)
12 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Андрей - прекрасный гид, интересный человек! Все продумано. Виды потрясающие, привал на вершине с ароматным чаем и орешками -вишенка на торте! Ужин у печи, вареники от Натальи и виды на звездное небо и ночную Алушту - отличное завершение экскурсии. Однозначно рекомендуем! Однако нужно учитывать, что маршрут нелегкий (дыхалка, сердце у кого шалят, не подойдет) Сама тропа несложная, тяжеловато от набора высоты и в жаркую погоду. Но мы точно не пожалели, что были на этой экскурсии. Андрею и Наталье большое спасибо!
11 августа 2020
Экскурсия оставила прекрасные впечатления. Андрей изменил обычный маршрут, т. к. по состоянию здоровья мы бы не смогли подняться на Демерджи. Тем не менее, благодаря ему нам удалось увидеть великолепные горные виды, долину Привидений, византийскую крепость и полноводный горный водопад. С Андреем очень приятно и комфортно общаться, он очень хорошо водит машину, так что с ним не страшно ни на серпантине, ни на бездорожье. Экскурсия оставила очень приятные впечатления!
11 ноября 2019
Огромное спасибо Андрею за незабываемую прогулку на Демерджи, за его познавательный рассказ, за его искреннее желание открыть для нас и показать во всей красе горный Крым. Ему это удалось! Маршрут построен динамично, преодолевается легко, удивительные и неожиданные виды: то долина привидений, то солнечная поляна, а с вершины открывается необыкновенная по красоте картина. «Ух, ты!» без конца срывается с губ))). Один полёт орлов чего стоит! Отдельное спасибо Наталье за «легендарные» вареники и вкусный хлеб! А печь, в которой печется этот хлеб, требует особого внимания – это сказочная белоснежная красавица. Все это стОит увидеть своими глазами, чтобы оставить в сердце навсегда)))
2 августа 2019
Встреча с Андреем - лучшее что было в нашей туристической жизни и пожалуй начало нового взгляда на отдых. Во первых Андрей профессионал высшего ранга - он увидел нас и сразу НАСТОЯЛ на смене маршрута)))) и спасибо ему за это. Шли по маршруту "затерянный мир... " Мимо долины приведений проезжали, остановились и услышали рассказ об этом месте. Были остановки у родника, места съёмок "Кавказской пленницы", раскопок "Фуна". Андрей хорошо вел таймирование нашего путешествия. Дальше было восхождение на гору. Выдержали все: и папа - штангист и ленивые 9ти и 6ти летка и мама, которая несла на себе 4х летнего, который иногда шёл сам. Спускались кстати все самостоятельно). Прекрасные виды и интересные рассказы. Экскурсия не перегружена. Как говорится, всё по делу, ничего лишнего и достаточно времени полюбоваться прекрасными видами. Когда добрались до места привала оказалось что у Андрея в рюкзаке приличного размера термос с чаем из горных трав, чашки и вкуснейшие орешки с цукатами для каждого. По возвращении нас действительно ждал домашний ужин на очень уютной, аутентичной двухэтажной террасе. В начале экскурсии, когда Андрей настоял на смене маршрута, он обратил внимание на то, что его цель - чтобы нам понравилось наше путешествие, влюбить нас в горы, в природу и всё прекрасное что нас окружает. Ему удалось! Если ещё раз будем в Крыму - обязательно закажем следующую экскурсию. И вам рекомендую 😉 P. S. вообще, я думаю что однажды его экскурсия станет целью нашей следующей поездки в Крым 🤗
15 апреля 2019
Великолепная экскурсия в апреле! Масса положительных эмоций: панорамы, природа, воздух, солнце, горы, …! Подниматься не легко, особо тем, кто сидит целыми днями за рабочим (или обеденным) столом. Но наш гид Андрей помог выбрать оптимальный ритм движения, и мы взошли таки на 1400м, временами останавливаясь, любуясь пейзажами, причудливыми формами каменных изваяний, растениями и цветами, неожиданными ракурсами. Весь путь, кроме того, был насыщен увлекательными рассказами Андрея об истории Крыма и его природных особенностях. Он интересный рассказчик и человек с богатым опытом. Сколько занятных историй и жизненных моментов мы могли жарко обсудить с ним по пути! Как приятно было, ощутив себя победителем (себя) и вершины, посидеть на вершине, оглядеть всю панораму Алуштинской долины и склонов Чатыр-Дага на фоне заходящего солнца и выпить ароматного травяного чая из термоса заботливого Андрея! Вкуснейшим завершением замечательной, хоть и не очень легкой, прогулки был ужин с домашними варениками в саду на веранде с видом на огни Алушты. Истома и прекрасное настроение - итог нашего дня, проведенного с Андреем, необыкновенным гидом и экскурсоводом, добрым и надежным человеком! Совет: туристические ботинки с протектором – безальтернативная обувь для этого маршрута!
25 июня 2018
Даже не знаю с чего начать........ То ли с "сумасшедших" видов и мощи природы, которые открываются на маршруте, который мы прошли в рамках данной экскурсии, то ли с Гида, который нам это все предоставил и заставил нас, в "хорошем" смысле этого слова, поверить в наши силы и доказать нам самим, что "Я это сделаю". Итак по порядку: 1) Природа. Пройдя по маршруту невольно осознаешь мощь и силу горных вершин и в твоем воображении просто не укладывается, как "ловко" это у природы получается создавать такие виды, но когда узнаешь от гида, что этому всему (где мы сейчас идем) всего-навсего 700 (семьсот тысяч) лет - то все становится сразу на свои места. Эта мощь действительно завораживает, а когда прикасаешься к этим камням, то ощущается невиданная сила и энергия. Когда мы добрались до вершины (1236 метров самая высокая точка Южного склона), там был очень сильный порывистый ветер и очень холодно, а когда мы присели на камни от них веяло таким теплом, как будто их кто подогревал изнутри кипятильником. Кроме тепла камней, нас еще ждало тепло от вкусного травяного чая и порционного сухого пайка (орешки, изюм, арахис, миндаль и восточные сладости), которые все это время нес гид в рюкзаке. Сухой паек на удивление оказался очень уместным после такого восхождения и потраченных сил. 2) Андрей (наш гид). Скажу сразу - туристы мы еще те, любим пить пиво и смотреть футбол на диване, поэтому данная экскурсия была для нас настоящим испытанием. Муж три раза предлагал его бросить и забрать на обратном пути, на что нам отвечали - своих не бросаем, т. е. относились к нам с пониманием и без всякого раздражения, находил нужные слова, которые помогли в последствии пройти весь маршрут от начала и до конца и (повторюсь) мы смогли насладиться увиденным и поверить в свои силы. В конце этого путешествия нас ждал очень вкусный, теплый, душевный, семейным ужин и чай, за что огромное спасибо супруге Андрея Наталье. Огромная благодарность Андрею, Наташе, и если будет возможность, обязательно с этими ребятами будем покорять полуостров Крым.

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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