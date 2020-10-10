3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Захватывающий подъем по канатной дороге «Мисхор-Ай-Петри»

Полчаса на комфортабельном автобусе 🚌 — и мы в Мисхоре, самой теплой местности Крыма. Отсюда вагончик подвесной канатной дороги поднимет вас на высоту 1234 метра. Вы проведете в пути всего 15 минут, но это впечатление, которое запомнится на всю жизнь: под вами будут простираться невероятной красоты хвойные леса и кажущееся бесконечным Черное море 🌊. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» занесена в книгу рекордов Гиннеса за самый протяженный в Европе безопорный пролет — 1670 метров. На создание «канатки» ушло целых 20 лет, зато сейчас она входит в пятерку самых посещаемых мест Крыма.

Прогулка по горному плато

Увлекательный подъем позади — и вы на величественном плато Ай-Петри! Отсюда откроется потрясающая воображение панорама южного берега Крыма с простирающейся на 135 км линией морского горизонта. Вы сможете разглядеть очертания горы ⛰️ Аю-Даг на востоке и курортное местечко Симеиз с горой Кошка на западе. Вдали вы увидите загадочные белые купола. Я обязательно расскажу вам происхождение этих таинственных сооружений. Еще Ай-Петри славится скалами под названием «белые зубцы». Желающие смогут подняться на них по уникальной экологической тропе Ялтинского горно-лесного заповедника. На плато открыты кафе и восточный рынок: у вас будет возможность купить сувениры 🎁, выпить 🍹 ароматного крымского вина и перекусить прямо на вершине.

Живописный спуск к подножию Главной гряды и водопад Учан-Су

Спускаться с Ай-Петри по извилистой горной дороге, построенной еще в XIX веке, мы будем автобусом. В пути сделаем остановку у «Серебряной беседки», откуда вам откроется ошеломительный вид на Ялту. В дороге я расскажу любопытные факты о Южном береге Крыма и отвечу на ваши вопросы. Финальным аккордом экскурсии 🧭 станет выход на смотровую площадку с видом на стремительный горный водопад Учан-Су. Он похож на две изящные и одновременно могущественные серебряные нити, которые низвергаются с высоты 99 метров. Недаром название водопада переводится как «летящая вода».

Организационные детали