3 отзыва оставили туристы

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Покорение Ай-Петри

Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге

4.7
3 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Ай-Петри — место неземной красоты, где море 🌊 и горы ⛰️ сливаются в фантастическую, захватывающую дух панораму.

Вы подниметесь на вершину Ай-Петри по удивительной подвесной дороге, подышите ароматным лесным воздухом на плоскогорье, увидите горный водопад Учан-Су и узнаете все самое главное о Южном побережье Крыма.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 28 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри

Что вас ожидает

Захватывающий подъем по канатной дороге «Мисхор-Ай-Петри»
Полчаса на комфортабельном автобусе 🚌 — и мы в Мисхоре, самой теплой местности Крыма. Отсюда вагончик подвесной канатной дороги поднимет вас на высоту 1234 метра. Вы проведете в пути всего 15 минут, но это впечатление, которое запомнится на всю жизнь: под вами будут простираться невероятной красоты хвойные леса и кажущееся бесконечным Черное море 🌊. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» занесена в книгу рекордов Гиннеса за самый протяженный в Европе безопорный пролет — 1670 метров. На создание «канатки» ушло целых 20 лет, зато сейчас она входит в пятерку самых посещаемых мест Крыма.

Прогулка по горному плато
Увлекательный подъем позади — и вы на величественном плато Ай-Петри! Отсюда откроется потрясающая воображение панорама южного берега Крыма с простирающейся на 135 км линией морского горизонта. Вы сможете разглядеть очертания горы ⛰️ Аю-Даг на востоке и курортное местечко Симеиз с горой Кошка на западе. Вдали вы увидите загадочные белые купола. Я обязательно расскажу вам происхождение этих таинственных сооружений. Еще Ай-Петри славится скалами под названием «белые зубцы». Желающие смогут подняться на них по уникальной экологической тропе Ялтинского горно-лесного заповедника. На плато открыты кафе и восточный рынок: у вас будет возможность купить сувениры 🎁, выпить 🍹 ароматного крымского вина и перекусить прямо на вершине.

Живописный спуск к подножию Главной гряды и водопад Учан-Су
Спускаться с Ай-Петри по извилистой горной дороге, построенной еще в XIX веке, мы будем автобусом. В пути сделаем остановку у «Серебряной беседки», откуда вам откроется ошеломительный вид на Ялту. В дороге я расскажу любопытные факты о Южном береге Крыма и отвечу на ваши вопросы. Финальным аккордом экскурсии 🧭 станет выход на смотровую площадку с видом на стремительный горный водопад Учан-Су. Он похож на две изящные и одновременно могущественные серебряные нити, которые низвергаются с высоты 99 метров. Недаром название водопада переводится как «летящая вода».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет 🎫 в одну сторону на канатную дорогу – 400 руб. для взрослых, 250 руб. для детей (с 6 до 12 лет). Если автодорога будет перекрыта, также понадобится билет для спуска с горы (стоимость также 400 руб. ).
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 ул. Горького, у кинотеатра "Шторм"
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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3 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Нам очень повезло. У нас был супер-генеральную Ирина. Серьезно. Я очень много путешествую, в основном по Европе, но такого отличного гида как Ирина, видела/слышала может пару раз. Отличный интересный рассказчик, позитивная, организация на высоте. Очень рекомендую и сама хотела бы попасть на экскурсию именно к ней. Спасибо Ирина за прекрасную экскурсию!
1 сентября 2020
Все прошло отлично!
27 августа 2020
Все понравилось, кроме последней смотровой площадки.

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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