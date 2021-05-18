Гавана – столица Кубы и красивейший город на Карибах

Кубинская столица Гавана, она как кубинский ром, с возрастом только крепчает, показывая свою выдержку. Здесь до сих пор строят социализм, но это совершенно не мешает развивать и туризм, цены на авиабилеты и туры в столицу дорогие, но сам отдых не так дорог, при этом пляжи здесь мирового класса