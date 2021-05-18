Полезная информация о Гаване
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Местное время в Гаване
15:4222
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Гавана
|По-английски
|Havana
|Это столица
|Гавана является столицей Кубы
|Статья о городе
|Статья о Гаване
|Население города
|2 163 824 чел.
|Аэропорт
|Хосе Марти HAV
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|41 м. от уровня моря
Подробная статья
Гавана – столица Кубы и красивейший город на Карибах
Кубинская столица Гавана, она как кубинский ром, с возрастом только крепчает, показывая свою выдержку. Здесь до сих пор строят социализм, но это совершенно не мешает развивать и туризм, цены на авиабилеты и туры в столицу дорогие, но сам отдых не так дорог, при этом пляжи здесь мирового класса
Где находится Гавана на карте
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