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Полезная информация о Гаване

Что нужно знать о Гаване: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Хосе Марти, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 28 экскурсий
Местное время в Гаване
15:4222
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаГавана
По-английскиHavana
Это столицаГавана является столицей Кубы
Статья о городеСтатья о Гаване
Население города2 163 824 чел.
АэропортХосе Марти HAV
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота41 м. от уровня моря

Подробная статья

Гавана
Гавана – столица Кубы и красивейший город на Карибах
Кубинская столица Гавана, она как кубинский ром, с возрастом только крепчает, показывая свою выдержку. Здесь до сих пор строят социализм, но это совершенно не мешает развивать и туризм, цены на авиабилеты и туры в столицу дорогие, но сам отдых не так дорог, при этом пляжи здесь мирового класса

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Популярные экскурсии в Гаване

Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
Прогулка по задворкам Капитолия Гаваны
$
63
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Аутентичная Кубинская жизнь в нескольких кварталах от Капитолия
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
Экскурсия 500 лет Гаване на пароме
$
100
за чел.
Праздник в Гаване длится 7 дней в неделю и 365 дней в году. Наша экскурсия сочетает два пешеходных маршрута по колониальной Гаване и Касабланке и паро...
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
Вся Гавана за 3 часа на ретро кабриолете
$
200
за чел.
Самая полная автомобильная прогулка по Гаване на аутентичном ретро кабриолете.
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
Обзорная экскурсия по Колониальной Гаване
$
100
за чел.
Гавана вдоль и поперек
Гавана вдоль и поперек
5
66 отзывов
125
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Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
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Фотографии

Кубинская  Художественная Фабрика, Гавана
Джаз-клуб "Zorra y el Cuervo", Гавана
Ресторан-Бар "Paladar La Abadia", Гавана
Набережная Малекон, Гавана
Рынок Сан Хосе, Гавана
Китайский квартал — Баррио Чино, Гавана
Площадь Пласа де Армас, Гавана 
Кафедральный Собор, Гавана
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