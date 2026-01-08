12 отзывов оставили туристы

Представьте, как вы гуляете по снежным улочкам Риги, украшенным тысячами огоньков.
Вокруг праздничная суета, ароматы рождественских угощений и звуки праздничных мелодий создают неповторимую атмосферу.
Эта экскурсия позволит вам ощутить всю магию Нового года, познакомиться с историей и традициями Риги, а также найти уникальные подарки на рождественских базарах. Праздничное настроение и впечатления от встречи с волшебным городом гарантированы
Вокруг праздничная суета, ароматы рождественских угощений и звуки праздничных мелодий создают неповторимую атмосферу.
Эта экскурсия позволит вам ощутить всю магию Нового года, познакомиться с историей и традициями Риги, а также найти уникальные подарки на рождественских базарах. Праздничное настроение и впечатления от встречи с волшебным городом гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Уникальная атмосфера средневекового города
- 🎁 Возможность купить оригинальные сувениры
- ☕ Попробовать знаменитый рижский глинтвейн
- 📚 Узнать интересные легенды и истории
- 🎅 Праздничное настроение и волшебство
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Домская площадь
- Дом Черноголовых
Описание экскурсии
Приглашаю вас окунуться в волшебную новогоднюю сказку!
Мы прогуляемся по узким улочкам средневекового города. На Ратушной площади полюбуемся ёлкой, подобной той, которую 500 лет назад купцы братства Черноголовых впервые установили на площади на радость рижанам. Посетим рождественскую ярмарку на Домской площади и согреемся у ёлочки стаканчиком знаменитого рижского глинтвейна или горячего кофе. На ярмарке вы сможете купить понравившиеся сувениры и попробовать деликатесы местной кухни.
Я расскажу вам любимые истории и легенды местных жителей:
- как отмечали Рождество в средневековой Риге и какая легенда связана с первой рижской ёлочкой;
- как строилась Рига и историю самого старого здания города;
- как «возродился из пепла» Дом Черноголовых и какая церковь превратилась сначала в амбар, а затем в музей.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1760 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Татьяну за внимание, доброе участие и помощь в организации нашей Рождественской прогулки. Мы первый раз оказались в Риге, было интересно прогуляться по Старой Риге с человеком, который отлично знает город, его историю и культуру.
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7-го января мы с друзьями имели возможность насладиться общением с Татьяной. Я в Риге уже далеко не в первый раз, а вот для друзей это было первое знакомство и во
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М
Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию! Новый год в Риге засиял огоньками именно для нас. Время пролетело незаметно. Очень рады были такому внимательному и бережному отношению к туристам и созданию праздничной атмосферы посредством рассказа о городе и пращнике в нем. Спасибо!
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А
Были на экскурсии 2 января. Тема "Новогодняя Рига" очень поноавилась. Интересно было узнать традиции празднования всеми любимого праздника. Конечно времени мало, но зато не утомительно и детям,и взрослым. После этой экскурсии хочется вернуться и ещё раз пройти по сказочной Риге.
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Татьяна - очаровательный гид! Нам очень понравилось гулять с ней по Старой Риге. Рассказала много интересного, ответила на все наши вопросы, учла наши пожелания, дала рекомендации по маршрутам на следующие дни. Экскурсия хорошо спланирована. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
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М
Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации.
С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
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