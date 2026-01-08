12 отзывов оставили туристы

Представьте, как вы гуляете по снежным улочкам Риги, украшенным тысячами огоньков. Вокруг праздничная суета, ароматы рождественских угощений и звуки праздничных мелодий создают неповторимую атмосферу. Эта экскурсия позволит вам ощутить всю магию Нового года, познакомиться с историей и традициями Риги, а также найти уникальные подарки на рождественских базарах. Праздничное настроение и впечатления от встречи с волшебным городом гарантированы

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Приглашаю вас окунуться в волшебную новогоднюю сказку!

Мы прогуляемся по узким улочкам средневекового города. На Ратушной площади полюбуемся ёлкой, подобной той, которую 500 лет назад купцы братства Черноголовых впервые установили на площади на радость рижанам. Посетим рождественскую ярмарку на Домской площади и согреемся у ёлочки стаканчиком знаменитого рижского глинтвейна или горячего кофе. На ярмарке вы сможете купить понравившиеся сувениры и попробовать деликатесы местной кухни.

Я расскажу вам любимые истории и легенды местных жителей: