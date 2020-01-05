12 отзывов оставили туристы

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Новогодняя Рига

Проникнуться атмосферой праздничного Старого города на прогулке с местным жителем

4.9
12 отзывов
Татьяна
Татьяна – Гид из Риги
Старый город 🏙️ Риги — замечательно сохранившийся уголок средневековья в Европе.

Тут хорошо гулять 👣 и летним днём, и зимним вечером.

А в период Рождества и Нового года город вообще приобретает ни с чем не сравнимое очарование.

Мы прогуляемся по уютным улочкам, осмотрим достопримечательности 🏛️ и посетим рождественские базары Риги.

Праздничное настроение и отличные подарки гарантированы!
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От €53 за экскурсию

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Новогодняя Рига
Новогодняя Рига

Что вас ожидает

Приглашаю вас окунуться в волшебную новогоднюю сказку! У нас Рождество и Новый год отмечают с 24 декабря по 15 января. А рождественские базары и ёлочки украшают наш город 🏙️ с начала декабря и до 7 января.

Мы прогуляемся по узким улочкам средневекового города. На Ратушной площади полюбуемся ёлкой, подобной той, которую 500 лет назад купцы братства Черноголовых впервые установили на площади на радость рижанам. Посетим рождественскую ярмарку на Домской площади и погреемся у ёлочки в епископском дворе. На ярмарке вы сможете купить понравившиеся сувениры 🎁 и попробовать деликатесы местной кухни 🥧, согреться стаканчиком знаменитого рижского глинтвейна или горячего кофе.

Я расскажу вам любимые истории 📖 и легенды местных жителей:

  • как отмечали Рождество в средневековой Риге и какая легенда связана с первой рижской ёлочкой;
  • как строилась Рига и историю самого старого здания города;
  • почему Золотой рыцарь стоит в маленьком дворике и что делают коты на крышах нашего города;
  • как «возродился из пепла» Дом Черноголовых и какая церковь ⛪ превратилась сначала в амбар, а затем в музей 🖼.
Новогодняя Рига
Новогодняя Рига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
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12 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Отличная содержательная экскурсия, открыли для себя много нового из истории создания Латвийского государства!
22 декабря 2019
Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию)
9 января 2019
Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации. С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
6 января 2019
Были на экскурсии 2 января. Тема "Новогодняя Рига" очень поноавилась. Интересно было узнать традиции празднования всеми любимого праздника. Конечно времени мало, но зато не утомительно и детям, и взрослым. После этой экскурсии хочется вернуться и ещё раз пройти по сказочной Риге.
5 января 2019
Экскурсия понравилась. Татьяна, спокойный улыбчивый рассказчик. Не хватало немного живости в экскурсии. В целом все хорошо! Спасибо Трипстер😃
13 января 2018
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, много познавательного узнали из истории Риги и празднования Нового года. Татьяна - замечательный экскурсовод, было интересно и детям, и взрослым.
10 января 2018
Очень приятный чуткий человек. Много знает.
8 января 2018
7-го января мы с друзьями имели возможность насладиться общением с Татьяной. Я в Риге уже далеко не в первый раз, а вот для друзей это было первое знакомство и во многом благодаря Татьяне , заинтересовавшей историей Риги и историей Латвии, люди хотят теперь приехать еще раз. Неторопливая, спокойная экскурсия по тихим улочкам и шумным рождественским ярмаркам, интересное содержание, приятная и интеллигентная гид- что может быть еще лучше. Спасибо вам)))))
31 декабря 2017
Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию! Новый год в Риге засиял огоньками именно для нас. Время пролетело незаметно. Очень рады были такому внимательному и бережному отношению к туристам и созданию праздничной атмосферы посредством рассказа о городе и пращнике в нем. Спасибо!
11 января 2017
Татьяна - очаровательный гид! Нам очень понравилось гулять с ней по Старой Риге. Рассказала много интересного, ответила на все наши вопросы, учла наши пожелания, дала рекомендации по маршрутам на следующие дни. Экскурсия хорошо спланирована. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
1 января 2017
Хорошая экскурсия. Татьяна очень приятный, доброжелательный человек. Во время экскурсии Татьяна рассказала как об известных достопримечательностях, так и незнакомых местах, рассказала интересные истории, легенды и традиции. Экскурсией остались довольны. Мы рекомендуем Татьяну как гида по городу Рига!
Дарья
19 декабря 2016
Спасибо большое Татьяне за очень интересную экскурсию! Большой привер из Мюнхена от меня и моих друзей! Дарья

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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