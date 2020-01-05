12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Приглашаю вас окунуться в волшебную новогоднюю сказку! У нас Рождество и Новый год отмечают с 24 декабря по 15 января. А рождественские базары и ёлочки украшают наш город 🏙️ с начала декабря и до 7 января.

Мы прогуляемся по узким улочкам средневекового города. На Ратушной площади полюбуемся ёлкой, подобной той, которую 500 лет назад купцы братства Черноголовых впервые установили на площади на радость рижанам. Посетим рождественскую ярмарку на Домской площади и погреемся у ёлочки в епископском дворе. На ярмарке вы сможете купить понравившиеся сувениры 🎁 и попробовать деликатесы местной кухни 🥧, согреться стаканчиком знаменитого рижского глинтвейна или горячего кофе.

Я расскажу вам любимые истории 📖 и легенды местных жителей: