3 отзыва оставили туристы

Знаковые места Старого города Мы начнем прогулку в сердце Вильнюса — на Кафедральной площади. Я покажу резиденцию великих литовских князей — дворец Правителей — и памятник основателю города, князю Гедиминасу. Гуляя по узким средневековым улочкам, вы также увидите Ратушу, старинные здания университета и Президентуры, костел Святого Иоанна и церковь Параскевы Пятницы. А попрощаемся мы у Святых Ворот неподалеку от оборонительной стены Старого Вильнюса.
Вильнюс сквозь столетия Вильнюс — старинный многонациональный город с богатой историей. Вы услышите о событиях из его далекого и совсем недавнего прошлого: когда, кем и при каких обстоятельствах он был основан, какие ярмарки и фестивали в нем проводятся, к каким архитектурным стилям принадлежат знаковые памятники города и куда любят ездить на выходные местные жители.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала на Кафедральной площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лайма, я живу в Вильнюсе 35 лет, последние пять из них работаю гидом. Я люблю Вильнюс, люблю ходить по его старинным улицам и рассказывать истории. С нетерпением жду нашей встречи!
Часто бывая в Вильнюсе решила, что для более глубокого погружения в историю города необходим индивидуальный гид. Так получилось, что мы с гидом смогли встретится только вечером. Это оказалось весьма отличным вариантом, поскольку просто обажаю прогулки по вечерним городам, когда включается вечернее освещение и город слегка замирает перед наступлением ночи. Ходить с Лаймой было очень интересно и познавательно. Никакой спешки. Гид отвечает на ваши вопросы и ненавязчиво проводит через старый город. Такое чувство, будто вы встретили старого друга и за неспешной беседой не заметили как пролетело время. Запомнить маршрут легко, что бы потом, уже днем, посетить особо полюбившиеся места повторно. И такие места были! Во время экскурсии время хватает и на фото сесию. Так что одни плюсы. Рекомендую! П. С. Экскурсия заканчивается не там, где она начинается.
Rabiga
15 января 2020
Было очень интресно! Познакомилась и влюбилась в прекрасный Vilnus. Всем рекомендую!
Валерия
3 января 2020
Спасибо Лайме за интересную и содержательную экскурсию. Влюбились в старый Вильнюс. Всем, кто любит историю, и в первый раз приехал в Вильнюс, очень рекомендую.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.