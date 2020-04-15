3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Знаковые места Старого города

Мы начнем прогулку в сердце Вильнюса — на Кафедральной площади. Я покажу резиденцию великих литовских князей — дворец Правителей — и памятник основателю города, князю Гедиминасу. Гуляя по узким средневековым улочкам, вы также увидите Ратушу, старинные здания университета и Президентуры, костел Святого Иоанна и церковь Параскевы Пятницы. А попрощаемся мы у Святых Ворот неподалеку от оборонительной стены Старого Вильнюса.

Вильнюс сквозь столетия

Вильнюс — старинный многонациональный город с богатой историей. Вы услышите о событиях из его далекого и совсем недавнего прошлого: когда, кем и при каких обстоятельствах он был основан, какие ярмарки и фестивали в нем проводятся, к каким архитектурным стилям принадлежат знаковые памятники города и куда любят ездить на выходные местные жители.