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Полезная информация о Вильнюсе

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Местное время в Вильнюсе
23:4952
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇹 Литва
Название городаВильнюс
По-английскиVilnius
Это столицаВильнюс является столицей Литвы
Население города542 366 чел.
АэропортВильнюс VNO
Часовой поясEurope/Vilnius
Средняя высота98 м. от уровня моря

Где находится Вильнюс на карте

Вильнюс фото города
Вильнюс

Популярные экскурсии в Вильнюсе

Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
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за чел.
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Экскурсия в Тракай аудиогидом
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Выездная экскурсия из Вильнюса в Тракай на автобусе. Вас ждет экскурсия с аудиогидом на 11 языках по пути и свободное время в Тракае для прогулок по г...
Бродский и его Вильнюс
Бродский и его Вильнюс
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за чел.
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Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
5
20 отзывов
115
за чел.
Выдающееся архитектурное наследие Литвы и культура ее уникальной крымской народности
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