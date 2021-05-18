Полезная информация о Вильнюсе
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Вильнюс
Популярные экскурсии в Вильнюсе
4.7
17 отзывов
€
15
за чел.
Вас ждет пешеходная прогулка по must-see достопримечательностям Вильнюса с местным гидом. Вы можете самостоятельно выбрать маршрут в зависимости от то...
5
10 отзывов
€
12
за чел.
На нашем открытом красном hop-on hop-off автобусе, оснащённым аудиогидом на многих языках, вы увидите самые главные достопримечательности Вильнюса. Пе...
€
20
за чел.
Выездная экскурсия из Вильнюса в Тракай на автобусе. Вас ждет экскурсия с аудиогидом на 11 языках по пути и свободное время в Тракае для прогулок по г...
5
7 отзывов
€
112.5
за чел.
Иосиф Бродский любил Литву, особенно Вильнюс. Здесь он провёл несколько лет своей жизни и завёл друзей. Я проведу вас по исхоженным улочкам поэта, рас...
5
20 отзывов
€
115
за чел.
Выдающееся архитектурное наследие Литвы и культура ее уникальной крымской народности