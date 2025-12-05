Мои заказы

Парк KLCC – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 8 экскурсий в категории «Парк KLCC» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
На машине
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Куала-Лумпур: сердце Малайзии
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
На машине
4 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
На машине
3.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
€135 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
На машине
3.5 часа
205 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
На машине
5 часов
-
10%
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
Всё самое главное за один день
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:00
€149€165 за всё до 4 чел.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€99 за человека
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Пешая
2.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 декабря 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Были сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все наши интересы,машина была комфортной. Успели много посетить мест и получить массу замечательных впечатлений. Огромное спасибо за отлично проведенный день. Рекомендуем Артура как гида, просто молодец!
    Были сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все нашиБыли сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все нашиБыли сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все нашиБыли сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все нашиБыли сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все нашиБыли сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все наши
  • V
    Viktorija
    1 декабря 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Мы провели замечательную экскурсию с Артуром. Поездка была отлично организована: Артур заранее сообщил все детали, а в день путешествия вовремя
    читать дальше

    встретил нас в лобби отеля.

    Из-за погодных условий и некоторых других факторов он предложил заменить посещение пещер Бату на китайский храм — и это оказалось прекрасным решением. Маршрут был продуман и выстроен очень удобно. Информации во время тура было достаточно: интересно, познавательно, но совсем не перегруженно.

    С удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто впервые приезжает в Куала-Лумпур. Мы путешествовали семьёй из трёх человек (двое взрослых и ребёнок 4 лет).

  • М
    Марина
    28 ноября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Добрый день. Брали индивидуальную экскурсию по значимым местам с гидом Артуром. Все прошло замечательно, маршрут скорректировал с учётом пожеланий, было очень интересно телесно и комфортно, спасибо за впечатления. Советую!
  • А
    Антонченко
    28 ноября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Артур организовал и провел обзорную экскурсию превосходно. Скорректировал и внес изменения в план по нашей просьбе. Помогает с ориентироваться в незнакомом городе. Дает ценные лайфхаки. Рекомендуем 👍🏼👍🏼👍🏼
    Артур организовал и провел обзорную экскурсию превосходно. Скорректировал и внес изменения в план по нашей просьбеАртур организовал и провел обзорную экскурсию превосходно. Скорректировал и внес изменения в план по нашей просьбеАртур организовал и провел обзорную экскурсию превосходно. Скорректировал и внес изменения в план по нашей просьбе
  • О
    Ольга
    19 ноября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Прекрасный увлечённый Гид с хорошим знанием истории, полный дружелюбия и лояльности к клиенту, с хорошим чувством юмора и прекрасными данными рассказчика, фотографа и водителя, во всём профессионален и на высоте. Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Первый раз в Малайзии, хотели начать с ознакомительной экскурсии. Артур все рассказал, показал, что запланировано в рамках экскурсии. Рассказывал всю
    читать дальше

    дорогу, включая нахождение за рулем. Комфортный, грамотный год. Дополнительно ответил на вопросы по достопримечательностям за рамками экскурсии, подсказал, как лучше и куда добраться, что еще посмотреть. Отличный профессиональный гид. Спасибо!

  • Р
    Рафис
    5 ноября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Если вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюда.
    Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером,
    читать дальше

    рассказал обо всем,что видели по дороге, показал места для классных фоток, на все вопросы ответил, подсказал кучу полезных фишек, очень понравилось
    Спасибо таким людям, с которыми чужая и дальняя страна становится понятнее и немного ближе

    Если вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюдаЕсли вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюдаЕсли вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюдаЕсли вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюдаЕсли вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюдаЕсли вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюда
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Отличный день с Артуром!
    Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в
    читать дальше

    Чайнатаун и Central market.
    Остальные локации- по плану. Удивляет, насколько много интересного Артур знает о стране и говорит о ней даже с любовью.
    Помогал с фото и видео, подсказывал ракурсы. А для нас-4 дамочек это очень важно 🫢
    Я, конечно оценивала экскурсию как турагент, потому что была в поиске хорошего гида в этой стране для своих туристов и Артур меня впечатлил своей эрудированностью и клиентоориентированностью.
    Если вам надо прочувствовать страну и её душу-то это к нему. Однозначно, рекомендую!

    Отличный день с Артуром!Отличный день с Артуром!Отличный день с Артуром!Отличный день с Артуром!Отличный день с Артуром!
  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Артур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! Окунуться в литтл Индию и тут же оказаться в административной Путраджайе, а от башен Петронас просто захватывает дух!
    Артур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! ОкунутьсяАртур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! ОкунутьсяАртур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! ОкунутьсяАртур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! ОкунутьсяАртур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! ОкунутьсяАртур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! Окунуться
  • П
    Полина
    26 октября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Ездили на экскурсию по Куала-Лумпуру с Артуром. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Артур очень интересно и информативно рассказывал о
    читать дальше

    Куала-Лумпуре, Малайзии в целом, о каждой достопримечательности в отдельности. Он отвечал подробно на все наши вопросы, иногда пересказывая одно и то же по несколько раз, за что Артуру отдельное спасибо 😅
    Достопримечательности, которые входят в маршрут экскурсии - интересные и красивые. Нам очень понравилось то, что экскурсия не заканчивается в определенное время, как часто бывает у гидов, а длится до того момента, пока не будут осмотрены все места, заявленные в программе экскурсии.
    Все передвижения между локациями проходили с комфортом, Артур хорошо и безопасно водит машину.

  • S
    Svetlana
    22 октября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Артур организовал прекрасную экскурсию, был внимателен, пояснил как вести себя с обезьянами, ответил на все вопросы, рассказ был интересным и структурированным. Рекомендую!
  • П
    Павел
    27 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Артур, большое спасибо. Вы очень хороший и комфортный гид. Отличные знания, прекрасный спокойный характер, грамотная речь. Всячески рекомендуем.
  • А
    Артем
    19 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Экскурсия хорошо подойдет, если хотите экспрессом посмотреть страну и при этом не перегрузиться информацией. Экскурсовод приятный парнишка. Поможет с любыми просьбами
  • И
    Иван
    15 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Отличная получилась экскурсия. Проехали по самому Куала Лумпуру, прошлись по центру, несмотря на то, что многое было перекрыто по случаю
    читать дальше

    предстоящего дня независимости. Посмотрели аутотентичный китайский храм, поприсутствовали на церемонии в индуиском храме в пещере, побывали в Путраджайе. Оригинальное решение с выносом администравного центра из города). Гид Михаил много рассказал о Куала-Лумпуре, о жизни в самой Малайзии. Огромное ему спасибо, нам все понравилось.

  • Т
    Туйара
    12 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Сегодня провели замечательный день по Куала-Лумпур с гидом Артуром. Точно подъехал в договоренное время. Комфортабельная машина, есть вода. Интересный маршрут,
    читать дальше

    отличный собеседник, знает историю и культуру местного населения. Доступно преподносит материал, отвечает на все возникающие вопросы. Помогает фотографироваться, подсказывает красивые ракурсы для удачных фотографий 5 часов экскурсии пролетели незаметно. Спасибо Артуру за познавательную экскурсию, посетили все знаковые места столицы Малайзии. Всем рекомендую!

  • Н
    Наталья
    5 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Рекомендую как интересного и ответственного гида. Программа насыщенная, сопровождалась увлекательными рассказами об истории страны и местных тонкостях жизни населения. Благодарю Артуру узнали и о других локациях, не указанных в общих путеводителях.
  • Г
    Гаврилов
    2 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    По советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки по настоятельным рекомендациям решили довериться,
    читать дальше

    и не прогадали. Экскурсия и организация превзошли все ожидания: мы ждали определённого уровня, но получили намного больше. Артур отлично организовал поездку, помог с билетами, нашёл хороший отель на Лангкави и расписал удобный план отдыха. Экскурсию провёл Миша - замечательный гид. От него мы узнали не только факты и историю Малайзии, но и много о повседневной жизни, культуре и традициях. Мы, честно говоря, очень придирчивые туристы, но Артур и Миша выполнили все наши пожелания и сделали так, что мы остались абсолютно довольны. Это один из самых лучших отдыхов и экскурсий, что у нас были! Всё прошло на высшем уровне, мы остались более чем довольны!

    По советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки поПо советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки поПо советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки поПо советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки по
  • С
    Сергей
    1 сентября 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Экскурсия прошла замечательно. Нашего гида звали Михаил. Совсем молодой человек, которой несмотря на возраст провел все прекрасно! Встретил нас в
    читать дальше

    аэропорту, отталкиваясь от этого выстроил логистически (Миша учится на логиста)) абсолютно правильно всю экскурсию. Не было никакого напряга по времени. Посмотрели, все что запланировали, даже чуть больше! Нельзя сказать, что Миша профессиональный гид, но того объема, который он дает более, чем достаточно! Так, что всем рекомендуем! Не пожалеете! Мише большое Спасибо!!!

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Добрый день! Наша экскурсия с приятным юношей Михаилом прошла отлично. Рекомендую!!!!
  • В
    Владимир
    19 августа 2025
    Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
    Брали экскурсию у Артура и Михаила. Все очень понравилось, рассказ был интересный и без занудства. Михаил очень искренний и приятный
    читать дальше

    в общении молодой гид - узнали от него много интересного как о КЛ, так и о Малайзии в целом, также он посоветовал, где можно хорошо и недорого поесть и места для самостоятельного посещения. Рекомендую ребят всем туристам.

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Парк KLCC»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
  2. Знакомьтесь, Куала-Лумпур
  3. Куала-Лумпур - город мечты
  4. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
  5. Путраджая: город-сказка, город-сад
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Китайский квартал
  4. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Парк KLCC" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 35 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Парк KLCC», 510 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль