Индивидуальная
до 10 чел.
Куала-Лумпур: сердце Малайзии
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
Всё самое главное за один день
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:00
€149
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€99 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 декабря 2025Были сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все наши интересы,машина была комфортной. Успели много посетить мест и получить массу замечательных впечатлений. Огромное спасибо за отлично проведенный день. Рекомендуем Артура как гида, просто молодец!
- VViktorija1 декабря 2025Мы провели замечательную экскурсию с Артуром. Поездка была отлично организована: Артур заранее сообщил все детали, а в день путешествия вовремя
- ММарина28 ноября 2025Добрый день. Брали индивидуальную экскурсию по значимым местам с гидом Артуром. Все прошло замечательно, маршрут скорректировал с учётом пожеланий, было очень интересно телесно и комфортно, спасибо за впечатления. Советую!
- ААнтонченко28 ноября 2025Артур организовал и провел обзорную экскурсию превосходно. Скорректировал и внес изменения в план по нашей просьбе. Помогает с ориентироваться в незнакомом городе. Дает ценные лайфхаки. Рекомендуем 👍🏼👍🏼👍🏼
- ООльга19 ноября 2025Прекрасный увлечённый Гид с хорошим знанием истории, полный дружелюбия и лояльности к клиенту, с хорошим чувством юмора и прекрасными данными рассказчика, фотографа и водителя, во всём профессионален и на высоте. Спасибо!
- ООльга5 ноября 2025Первый раз в Малайзии, хотели начать с ознакомительной экскурсии. Артур все рассказал, показал, что запланировано в рамках экскурсии. Рассказывал всю
- РРафис5 ноября 2025Если вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюда.
Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером,
- ТТатьяна4 ноября 2025Отличный день с Артуром!
Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в
- ИИрина31 октября 2025Артур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! Окунуться в литтл Индию и тут же оказаться в административной Путраджайе, а от башен Петронас просто захватывает дух!
- ППолина26 октября 2025Ездили на экскурсию по Куала-Лумпуру с Артуром. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Артур очень интересно и информативно рассказывал о
- SSvetlana22 октября 2025Артур организовал прекрасную экскурсию, был внимателен, пояснил как вести себя с обезьянами, ответил на все вопросы, рассказ был интересным и структурированным. Рекомендую!
- ППавел27 сентября 2025Артур, большое спасибо. Вы очень хороший и комфортный гид. Отличные знания, прекрасный спокойный характер, грамотная речь. Всячески рекомендуем.
- ААртем19 сентября 2025Экскурсия хорошо подойдет, если хотите экспрессом посмотреть страну и при этом не перегрузиться информацией. Экскурсовод приятный парнишка. Поможет с любыми просьбами
- ИИван15 сентября 2025Отличная получилась экскурсия. Проехали по самому Куала Лумпуру, прошлись по центру, несмотря на то, что многое было перекрыто по случаю
- ТТуйара12 сентября 2025Сегодня провели замечательный день по Куала-Лумпур с гидом Артуром. Точно подъехал в договоренное время. Комфортабельная машина, есть вода. Интересный маршрут,
- ННаталья5 сентября 2025Рекомендую как интересного и ответственного гида. Программа насыщенная, сопровождалась увлекательными рассказами об истории страны и местных тонкостях жизни населения. Благодарю Артуру узнали и о других локациях, не указанных в общих путеводителях.
- ГГаврилов2 сентября 2025По советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки по настоятельным рекомендациям решили довериться,
- ССергей1 сентября 2025Экскурсия прошла замечательно. Нашего гида звали Михаил. Совсем молодой человек, которой несмотря на возраст провел все прекрасно! Встретил нас в
- ИИрина25 августа 2025Добрый день! Наша экскурсия с приятным юношей Михаилом прошла отлично. Рекомендую!!!!
- ВВладимир19 августа 2025Брали экскурсию у Артура и Михаила. Все очень понравилось, рассказ был интересный и без занудства. Михаил очень искренний и приятный
