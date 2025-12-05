Е Елена Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Были сегодня на экскурсии с Артуром. Приехал во время за нами в отель. Учел все наши интересы,машина была комфортной. Успели много посетить мест и получить массу замечательных впечатлений. Огромное спасибо за отлично проведенный день. Рекомендуем Артура как гида, просто молодец!

V Viktorija Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше встретил нас в лобби отеля.



Из-за погодных условий и некоторых других факторов он предложил заменить посещение пещер Бату на китайский храм — и это оказалось прекрасным решением. Маршрут был продуман и выстроен очень удобно. Информации во время тура было достаточно: интересно, познавательно, но совсем не перегруженно.



С удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто впервые приезжает в Куала-Лумпур. Мы путешествовали семьёй из трёх человек (двое взрослых и ребёнок 4 лет). Мы провели замечательную экскурсию с Артуром. Поездка была отлично организована: Артур заранее сообщил все детали, а в день путешествия вовремя

М Марина Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Добрый день. Брали индивидуальную экскурсию по значимым местам с гидом Артуром. Все прошло замечательно, маршрут скорректировал с учётом пожеланий, было очень интересно телесно и комфортно, спасибо за впечатления. Советую!

А Антонченко Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Артур организовал и провел обзорную экскурсию превосходно. Скорректировал и внес изменения в план по нашей просьбе. Помогает с ориентироваться в незнакомом городе. Дает ценные лайфхаки. Рекомендуем 👍🏼👍🏼👍🏼

О Ольга Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Прекрасный увлечённый Гид с хорошим знанием истории, полный дружелюбия и лояльности к клиенту, с хорошим чувством юмора и прекрасными данными рассказчика, фотографа и водителя, во всём профессионален и на высоте. Спасибо!

О Ольга Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше дорогу, включая нахождение за рулем. Комфортный, грамотный год. Дополнительно ответил на вопросы по достопримечательностям за рамками экскурсии, подсказал, как лучше и куда добраться, что еще посмотреть. Отличный профессиональный гид. Спасибо! Первый раз в Малайзии, хотели начать с ознакомительной экскурсии. Артур все рассказал, показал, что запланировано в рамках экскурсии. Рассказывал всю

Р Рафис Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя

Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером, читать дальше рассказал обо всем,что видели по дороге, показал места для классных фоток, на все вопросы ответил, подсказал кучу полезных фишек, очень понравилось

Спасибо таким людям, с которыми чужая и дальняя страна становится понятнее и немного ближе Если вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюда.Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером,

Т Татьяна Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя

Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в читать дальше Чайнатаун и Central market.

Остальные локации- по плану. Удивляет, насколько много интересного Артур знает о стране и говорит о ней даже с любовью.

Помогал с фото и видео, подсказывал ракурсы. А для нас-4 дамочек это очень важно 🫢

Я, конечно оценивала экскурсию как турагент, потому что была в поиске хорошего гида в этой стране для своих туристов и Артур меня впечатлил своей эрудированностью и клиентоориентированностью.

Если вам надо прочувствовать страну и её душу-то это к нему. Однозначно, рекомендую! Отличный день с Артуром!Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в

И Ирина Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Артур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! Окунуться в литтл Индию и тут же оказаться в административной Путраджайе, а от башен Петронас просто захватывает дух!

П Полина Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше Куала-Лумпуре, Малайзии в целом, о каждой достопримечательности в отдельности. Он отвечал подробно на все наши вопросы, иногда пересказывая одно и то же по несколько раз, за что Артуру отдельное спасибо 😅

Достопримечательности, которые входят в маршрут экскурсии - интересные и красивые. Нам очень понравилось то, что экскурсия не заканчивается в определенное время, как часто бывает у гидов, а длится до того момента, пока не будут осмотрены все места, заявленные в программе экскурсии.

Все передвижения между локациями проходили с комфортом, Артур хорошо и безопасно водит машину. Ездили на экскурсию по Куала-Лумпуру с Артуром. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Артур очень интересно и информативно рассказывал о

S Svetlana Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Артур организовал прекрасную экскурсию, был внимателен, пояснил как вести себя с обезьянами, ответил на все вопросы, рассказ был интересным и структурированным. Рекомендую!

П Павел Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Артур, большое спасибо. Вы очень хороший и комфортный гид. Отличные знания, прекрасный спокойный характер, грамотная речь. Всячески рекомендуем.

А Артем Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Экскурсия хорошо подойдет, если хотите экспрессом посмотреть страну и при этом не перегрузиться информацией. Экскурсовод приятный парнишка. Поможет с любыми просьбами

И Иван Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше предстоящего дня независимости. Посмотрели аутотентичный китайский храм, поприсутствовали на церемонии в индуиском храме в пещере, побывали в Путраджайе. Оригинальное решение с выносом администравного центра из города). Гид Михаил много рассказал о Куала-Лумпуре, о жизни в самой Малайзии. Огромное ему спасибо, нам все понравилось. Отличная получилась экскурсия. Проехали по самому Куала Лумпуру, прошлись по центру, несмотря на то, что многое было перекрыто по случаю

Т Туйара Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше отличный собеседник, знает историю и культуру местного населения. Доступно преподносит материал, отвечает на все возникающие вопросы. Помогает фотографироваться, подсказывает красивые ракурсы для удачных фотографий 5 часов экскурсии пролетели незаметно. Спасибо Артуру за познавательную экскурсию, посетили все знаковые места столицы Малайзии. Всем рекомендую! Сегодня провели замечательный день по Куала-Лумпур с гидом Артуром. Точно подъехал в договоренное время. Комфортабельная машина, есть вода. Интересный маршрут,

Н Наталья Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Рекомендую как интересного и ответственного гида. Программа насыщенная, сопровождалась увлекательными рассказами об истории страны и местных тонкостях жизни населения. Благодарю Артуру узнали и о других локациях, не указанных в общих путеводителях.

Г Гаврилов Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше и не прогадали. Экскурсия и организация превзошли все ожидания: мы ждали определённого уровня, но получили намного больше. Артур отлично организовал поездку, помог с билетами, нашёл хороший отель на Лангкави и расписал удобный план отдыха. Экскурсию провёл Миша - замечательный гид. От него мы узнали не только факты и историю Малайзии, но и много о повседневной жизни, культуре и традициях. Мы, честно говоря, очень придирчивые туристы, но Артур и Миша выполнили все наши пожелания и сделали так, что мы остались абсолютно довольны. Это один из самых лучших отдыхов и экскурсий, что у нас были! Всё прошло на высшем уровне, мы остались более чем довольны! По советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки по настоятельным рекомендациям решили довериться,

С Сергей Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя читать дальше аэропорту, отталкиваясь от этого выстроил логистически (Миша учится на логиста)) абсолютно правильно всю экскурсию. Не было никакого напряга по времени. Посмотрели, все что запланировали, даже чуть больше! Нельзя сказать, что Миша профессиональный гид, но того объема, который он дает более, чем достаточно! Так, что всем рекомендуем! Не пожалеете! Мише большое Спасибо!!! Экскурсия прошла замечательно. Нашего гида звали Михаил. Совсем молодой человек, которой несмотря на возраст провел все прекрасно! Встретил нас в

И Ирина Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Добрый день! Наша экскурсия с приятным юношей Михаилом прошла отлично. Рекомендую!!!!