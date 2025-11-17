Н Наталья Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые не упоминается в путеводителях.

М Маргарита Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Спасибо

С Сергей Свидание с Куала-Лумпуром каждый день У меня был гид Руслан, всё очень понравилось! Хорошо всё показал и рассказал! Спасибо ему ещё раз!

Е Елизавета Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Экскурсия понравилась, для ознакомления с городом в самый раз.

Для тех, кто проездом рекомендую особенно

Т Татьяна Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Были на экскурсии с Яной. Все очень понравилось. Интересно, много информации, много интересных мест, куда сами бы не дошли. Пожелание, сделать несколько маршрутов по городу, тк город очень большой. Однозначно рекомендую к посещению. Спасибо Яне за отлично проведённое время!

О Ольга Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Хорошо продуманная для знакомства с Куала-Лумпуром в пешем формате экскурсия.

D Daria Личное свидание с Куала-Лумпуром Прогулка по Куала-Лумпуру была очень интересной и познавательной. Спасибо гиду Татьяне за экскурсию все рассказали и показали было очень интересно.

Н Надежда Свидание с Куала-Лумпуром каждый день читать дальше была хорошо структурирована и поэтому хорошо запомнилась🤔 Программа экскурсии включает основные достопримечательности, что собственно мне и нужно было. Рустем дополнительно дал много подсказок (например по чаю и шоколаду производства Малайзии, что я конечно использую при покупке подарков домой), показал интересные локации. В общем, встреча прошла легко, непринужденно интересно и познавательно👍. А еще Рустем оказался хорошим фотографом, что позволило мне запечатлеть понравившиеся места. Выражаю благодарность за составленную программу и Рустему лично У меня гидом был Рустем. Очень приятный, позитивный молодой человек. Информации по истории страны и города предоставил много, но она

Е Евгений Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Несмотря на дождь экскурсия прошла замечательно и оставила положительные впечатления о Куала-Лумпуре.

И Илья Свидание с Куала-Лумпуром каждый день читать дальше о достопримечательностях, сочетая исторические факты с интересными деталями.



Яна была внимательна к нашим вопросам и делилась полезной информацией о местной культуре и кухне. Мы обязательно будем рекомендовать её всем нашим друзьям. Спасибо, Яна, за прекрасный опыт! Мы хотим выразить благодарность нашему гиду Яне за незабываемую экскурсию по центру Куала-Лумпур! Она создала теплую атмосферу и увлекательно рассказывала

O Olga Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Спасибо большое Рустему за экскурсию 🤗

D Denis Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Рустем отличный гид, с энтузиазмом и очень доступно рассказывает о стране! Желаем ему успехов!

А Авдей Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Благодарю гида Рустема за очень интересную экскурсию. Все на высшем уровне!

К Ксенька Свидание с Куала-Лумпуром каждый день читать дальше и это стало настоящим подарком — спокойный ритм, внимание к нашим интересам и море полезной информации.



Рустем отлично знает город и делится не только фактами, но и личными наблюдениями, благодаря чему экскурсия превращается в живой разговор, а не просто «чтение справочника». Он помог разобраться в истории, культуре и повседневной жизни Куала-Лумпура, подсказал, где вкусно поесть, что стоит попробовать и что лучше привезти из Малайзии в подарок — советы оказались очень кстати. Большое спасибо Рустему за замечательную экскурсию по Куала-Лумпуру! У нас была индивидуальная прогулка (больше никто не забронировал на эту дату),

O Olga Свидание с Куала-Лумпуром каждый день читать дальше the instructions in advance, keeping the pace we needed and sharing a lot of cool facts. Highly recommended!

Удивительный опыт в Куала-Лумпуре! Много новой информации, очень дружелюбный и гостеприимный опыт. Рустем был великолепен, давая все инструкции заранее, поддерживая нужный нам темп и делясь множеством интересных фактов. Настоятельно рекомендуется! Amazing experience in KL! A lot of new information, very friendly and welcoming experience. Rustem was amazing at giving all

В Валерия Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Гид Яна очень приятная, открытая. Доступно, красиво излогает информацию. Ответила на все вопросы. Была очень внимательна к нам 🫶

Р Рафаэль Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Больше спасибо гиду Яне за отлично организованную и проведенную экскурсию! Было познавательно, интересно и комфортно. Всем рекомендую.

П Павел Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Все было отлично!

А Анастасия Свидание с Куала-Лумпуром каждый день читать дальше всего на пару дней.

Нашим гидом был Рустем. Хороший маршрут, неторопливый ритм (это важно, поскольку мы были с ребенком), информацией не перегружали, но в тоже время многое рассказали о стране, столице, обычаях, культуре и ответили на все интересующие нас вопросы. Мы всем остались довольны! Спасибо! Взяли обзорную по городу, чтобы в оперативном режиме узнать больше информации о стране и посетить интересные места, потому что прилетали