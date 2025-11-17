Мои заказы

Храм Гуан Ди – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Гуан Ди» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€99 за человека
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Пешая
2.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 дек в 15:15
11 дек в 15:15
€35 за человека
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 ноября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые не упоминается в путеводителях.
  • М
    Маргарита
    2 ноября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Спасибо
  • С
    Сергей
    15 октября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    У меня был гид Руслан, всё очень понравилось! Хорошо всё показал и рассказал! Спасибо ему ещё раз!
  • Е
    Елизавета
    13 октября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Экскурсия понравилась, для ознакомления с городом в самый раз.
    Для тех, кто проездом рекомендую особенно
  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Были на экскурсии с Яной. Все очень понравилось. Интересно, много информации, много интересных мест, куда сами бы не дошли. Пожелание, сделать несколько маршрутов по городу, тк город очень большой. Однозначно рекомендую к посещению. Спасибо Яне за отлично проведённое время!
  • О
    Ольга
    20 сентября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Хорошо продуманная для знакомства с Куала-Лумпуром в пешем формате экскурсия.
  • D
    Daria
    17 сентября 2025
    Личное свидание с Куала-Лумпуром
    Прогулка по Куала-Лумпуру была очень интересной и познавательной. Спасибо гиду Татьяне за экскурсию все рассказали и показали было очень интересно.
  • Н
    Надежда
    11 сентября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    У меня гидом был Рустем. Очень приятный, позитивный молодой человек. Информации по истории страны и города предоставил много, но она
    читать дальше

    была хорошо структурирована и поэтому хорошо запомнилась🤔 Программа экскурсии включает основные достопримечательности, что собственно мне и нужно было. Рустем дополнительно дал много подсказок (например по чаю и шоколаду производства Малайзии, что я конечно использую при покупке подарков домой), показал интересные локации. В общем, встреча прошла легко, непринужденно интересно и познавательно👍. А еще Рустем оказался хорошим фотографом, что позволило мне запечатлеть понравившиеся места. Выражаю благодарность за составленную программу и Рустему лично

  • Е
    Евгений
    4 сентября 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Несмотря на дождь экскурсия прошла замечательно и оставила положительные впечатления о Куала-Лумпуре.
  • И
    Илья
    22 июля 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Мы хотим выразить благодарность нашему гиду Яне за незабываемую экскурсию по центру Куала-Лумпур! Она создала теплую атмосферу и увлекательно рассказывала
    читать дальше

    о достопримечательностях, сочетая исторические факты с интересными деталями.

    Яна была внимательна к нашим вопросам и делилась полезной информацией о местной культуре и кухне. Мы обязательно будем рекомендовать её всем нашим друзьям. Спасибо, Яна, за прекрасный опыт!

  • O
    Olga
    3 июля 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Спасибо большое Рустему за экскурсию 🤗
  • D
    Denis
    24 июня 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Рустем отличный гид, с энтузиазмом и очень доступно рассказывает о стране! Желаем ему успехов!
  • А
    Авдей
    19 июня 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Благодарю гида Рустема за очень интересную экскурсию. Все на высшем уровне!
  • К
    Ксенька
    18 июня 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Большое спасибо Рустему за замечательную экскурсию по Куала-Лумпуру! У нас была индивидуальная прогулка (больше никто не забронировал на эту дату),
    читать дальше

    и это стало настоящим подарком — спокойный ритм, внимание к нашим интересам и море полезной информации.

    Рустем отлично знает город и делится не только фактами, но и личными наблюдениями, благодаря чему экскурсия превращается в живой разговор, а не просто «чтение справочника». Он помог разобраться в истории, культуре и повседневной жизни Куала-Лумпура, подсказал, где вкусно поесть, что стоит попробовать и что лучше привезти из Малайзии в подарок — советы оказались очень кстати.

  • O
    Olga
    12 июня 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Amazing experience in KL! A lot of new information, very friendly and welcoming experience. Rustem was amazing at giving all
    читать дальше

    the instructions in advance, keeping the pace we needed and sharing a lot of cool facts. Highly recommended!
    Удивительный опыт в Куала-Лумпуре! Много новой информации, очень дружелюбный и гостеприимный опыт. Рустем был великолепен, давая все инструкции заранее, поддерживая нужный нам темп и делясь множеством интересных фактов. Настоятельно рекомендуется!

  • В
    Валерия
    7 мая 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Гид Яна очень приятная, открытая. Доступно, красиво излогает информацию. Ответила на все вопросы. Была очень внимательна к нам 🫶
  • Р
    Рафаэль
    7 мая 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Больше спасибо гиду Яне за отлично организованную и проведенную экскурсию! Было познавательно, интересно и комфортно. Всем рекомендую.
  • П
    Павел
    5 мая 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Все было отлично!
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Взяли обзорную по городу, чтобы в оперативном режиме узнать больше информации о стране и посетить интересные места, потому что прилетали
    читать дальше

    всего на пару дней.
    Нашим гидом был Рустем. Хороший маршрут, неторопливый ритм (это важно, поскольку мы были с ребенком), информацией не перегружали, но в тоже время многое рассказали о стране, столице, обычаях, культуре и ответили на все интересующие нас вопросы. Мы всем остались довольны! Спасибо!

  • М
    Марина
    22 апреля 2025
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Большое спасибо Рустему за качественную экскурсию. Было интересно и познавательно, хотя в городе уже не первый раз. Благодаря Рустему открыли для себя несколько интересных мест.

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Храм Гуан Ди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
  2. Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
  3. Личное свидание с Куала-Лумпуром
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Независимости
  3. Китайский квартал
  4. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Храм Гуан Ди" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 120. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Храм Гуан Ди», 125 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль