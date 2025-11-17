Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€99 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 дек в 15:15
11 дек в 15:15
€35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 ноября 2025Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые не упоминается в путеводителях.
- ММаргарита2 ноября 2025Спасибо
- ССергей15 октября 2025У меня был гид Руслан, всё очень понравилось! Хорошо всё показал и рассказал! Спасибо ему ещё раз!
- ЕЕлизавета13 октября 2025Экскурсия понравилась, для ознакомления с городом в самый раз.
Для тех, кто проездом рекомендую особенно
- ТТатьяна27 сентября 2025Были на экскурсии с Яной. Все очень понравилось. Интересно, много информации, много интересных мест, куда сами бы не дошли. Пожелание, сделать несколько маршрутов по городу, тк город очень большой. Однозначно рекомендую к посещению. Спасибо Яне за отлично проведённое время!
- ООльга20 сентября 2025Хорошо продуманная для знакомства с Куала-Лумпуром в пешем формате экскурсия.
- DDaria17 сентября 2025Прогулка по Куала-Лумпуру была очень интересной и познавательной. Спасибо гиду Татьяне за экскурсию все рассказали и показали было очень интересно.
- ННадежда11 сентября 2025У меня гидом был Рустем. Очень приятный, позитивный молодой человек. Информации по истории страны и города предоставил много, но она
- ЕЕвгений4 сентября 2025Несмотря на дождь экскурсия прошла замечательно и оставила положительные впечатления о Куала-Лумпуре.
- ИИлья22 июля 2025Мы хотим выразить благодарность нашему гиду Яне за незабываемую экскурсию по центру Куала-Лумпур! Она создала теплую атмосферу и увлекательно рассказывала
- OOlga3 июля 2025Спасибо большое Рустему за экскурсию 🤗
- DDenis24 июня 2025Рустем отличный гид, с энтузиазмом и очень доступно рассказывает о стране! Желаем ему успехов!
- ААвдей19 июня 2025Благодарю гида Рустема за очень интересную экскурсию. Все на высшем уровне!
- ККсенька18 июня 2025Большое спасибо Рустему за замечательную экскурсию по Куала-Лумпуру! У нас была индивидуальная прогулка (больше никто не забронировал на эту дату),
- OOlga12 июня 2025Amazing experience in KL! A lot of new information, very friendly and welcoming experience. Rustem was amazing at giving all
- ВВалерия7 мая 2025Гид Яна очень приятная, открытая. Доступно, красиво излогает информацию. Ответила на все вопросы. Была очень внимательна к нам 🫶
- РРафаэль7 мая 2025Больше спасибо гиду Яне за отлично организованную и проведенную экскурсию! Было познавательно, интересно и комфортно. Всем рекомендую.
- ППавел5 мая 2025Все было отлично!
- ААнастасия28 апреля 2025Взяли обзорную по городу, чтобы в оперативном режиме узнать больше информации о стране и посетить интересные места, потому что прилетали
- ММарина22 апреля 2025Большое спасибо Рустему за качественную экскурсию. Было интересно и познавательно, хотя в городе уже не первый раз. Благодаря Рустему открыли для себя несколько интересных мест.
