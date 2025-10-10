Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, где сочетаются ультрасовременные небоскрёбы и древние храмы. Узнайте о культуре и истории города
Завтра в 16:00
11 окт в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 окт в 15:15
€35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Собор Святой Марии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в октябре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Собор Святой Марии" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Собор Святой Марии», 123 ⭐ отзыва, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь