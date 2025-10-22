читать дальше

площадь, очень живописный Китайский квартал, нестандартные музеи и конечно велорикши, которые не оставят вас равнодушными и заставят не раз улыбнуться! И это только первое впечатление от города. Потому что его хочется исходить вдоль и поперек, заглянуть в каждый уникальный магазинчик, рассмотреть каждый встречный домик и подышать морским воздухом на фоне будто из сказки пришедшей мечети. А под вечер вас ждет дополнительный бонус- прогулка на катере вдоль ярких освещенных улиц. И все - ты влюбился, покорен и ждешь новой встречи с этим уникальным городом, действительно - жемчужиной Малайзии! И все эти впечатления стали возможны благодаря грамотной организации поездки Павлом, который вышел далеко за пределы программы и вместо заявленных 7-ми часов неустанно позволял изучать город целых 13 часов. Благодаря ему вы много сможете узнать из истории города и страны в целом, зайти в самые интересные места по пути и не только и вернуться назад уставшим, но счастливым. Надеюсь вам повезет также как и мне😜 А я могу только выразить огромную благодарность за предоставленную Павлом возможность увидеть этот изумительный город во всей красе👍