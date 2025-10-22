Мои заказы

Малакка – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Малакка» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
На машине
9 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
На машине
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€130 за человека
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 октября 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую историей Малаку. Ваши рассказы, заставили меня задуматься о жизни людей в разные времена. Это был не тур, а путешествие во времени. Бесконечно благодарна!
    Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую историей Малаку. Ваши рассказы, заставили меня задуматься о жизни людей в разные времена. Это был не тур, а путешествие во времени. Бесконечно благодарна!
  • А
    Анна
    19 октября 2025
    Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
    Большое спасибо за интересную и комфортную поездку Павлу и замечательной Тине, нам очень понравилось!
  • М
    Марина
    15 октября 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Посетили Малаку.
    Спасибо большое, разбавили Куалу Лумпур.
    Почувствуй разницу.
    Всем советую
    Настолько теплый и приятный город, все по домашнему, уютные и колоритные улочки старого
    читать дальше

    города затягивают.
    И торопится вообще не куда не хочется.
    Хочется заглянуть в каждый уголок этого чудесного города
    😜😂
    Спасибо огромное Юлии и Руслану.
    Нам вдвое повезло, у нас было два чудесных гида.
    Спасибо огромное, ребята учитывали все наши по потребности и желание!
    ‼️‼️‼️‼️‼️🔥

  • К
    Ксения
    25 сентября 2025
    Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
    Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
    Мы погрузились в историю Малайзии
    читать дальше

    и Малакки, покатались на лодочке, вкусно покушали, посетили музей, прогулялись по исторической части города. И всё это не спеша, успевая делать прекрасные фото на память.
    Рекомендую эту экскурсию и команду!

    Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
  • Н
    Надежда
    8 сентября 2025
    Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
    Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не понравиться. Всегда многолюдная Красная
    читать дальше

    площадь, очень живописный Китайский квартал, нестандартные музеи и конечно велорикши, которые не оставят вас равнодушными и заставят не раз улыбнуться! И это только первое впечатление от города. Потому что его хочется исходить вдоль и поперек, заглянуть в каждый уникальный магазинчик, рассмотреть каждый встречный домик и подышать морским воздухом на фоне будто из сказки пришедшей мечети. А под вечер вас ждет дополнительный бонус- прогулка на катере вдоль ярких освещенных улиц. И все - ты влюбился, покорен и ждешь новой встречи с этим уникальным городом, действительно - жемчужиной Малайзии! И все эти впечатления стали возможны благодаря грамотной организации поездки Павлом, который вышел далеко за пределы программы и вместо заявленных 7-ми часов неустанно позволял изучать город целых 13 часов. Благодаря ему вы много сможете узнать из истории города и страны в целом, зайти в самые интересные места по пути и не только и вернуться назад уставшим, но счастливым. Надеюсь вам повезет также как и мне😜 А я могу только выразить огромную благодарность за предоставленную Павлом возможность увидеть этот изумительный город во всей красе👍

    Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не понравиться. Всегда многолюдная Красная
  • Т
    Татьяна
    8 августа 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Нашим гидом была Яна и нам очень понравилась экскурсию в Мелаку, прогулялись по городу, покатались на кораблике и вкусно поели, рекомендуем.
  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Интересная, яркая экскурсия в сопровождении замечательного гида!!!!
    Юлия эрудированный гид, который прекрасно знает все исторические и географические детали, касательно Малакки.
    Было действительно
    читать дальше

    интересно и вкусно (Юлия подсказала колоритное место для обеда, а так же купила в китайском квартале оооочень вкусный десерт).
    Мы прекрасно провели день и очень благодарны Юлии!!!
    Поскольку экскурсия выездная и необходимо достаточно много времени находиться в автомобиле и в пути, хотели бы отдельно отметить, что Юлия отличный водитель (уверенный и спокойный) и автомобиль чистый, просторный и комфортный!
    Спасибо!!!

  • н
    наталья
    21 июня 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    ЕЩЕ раз хочу поблагодарить Юлию за прекрасную экскурсию по Малакке. Это был один из самых интересных и ярких дней в
    читать дальше

    Малазии и колоритной Малакке. Если Вы собираетесь посетить эту страну - могу Вам рекомендовать нашего прекрасного гида Юлию. Ещё раз огромное Вам спасибо 🤗👍❤️

  • А
    Александр
    16 мая 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Отличная и запоминающаяся экскурсия с гидом Юлией из Куала-Лумпура а Малакку. Понравилось буквально все: пунктуальность, комфорт во всех отношениях, качество комментариев и индивидуальный подход. И сам город однозначно заслуживает отдельного дня посещения. Всем однозначно рекомендую эту экскурсию с гидом Юлией.
  • Е
    Елизавета
    7 мая 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Отличная экскурсия! Все понравилось.
  • И
    Ирина
    21 марта 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Инна провела нам замечательную экскурсию в Малакку. Экскурсия проходила с использованием комфортного и чистого автомобиля, водителем была Инна. Экскурсия была
    читать дальше

    правильно технически составлена, с минимальными дорожными пробками и хлопотами. Малакка очень симпатичный, приятный и колоритный городок. На память осталось очень красивые фотографии, которые Инна любезно помогала делать. В конце посещения всех достопримечательностей мы приобрели отдельно билеты на кораблик и совершили круиз по реке, это было замечательным завершением экскурсии. Однозначно рекомендую экскурсию и гида Инну!

  • О
    Оксана
    21 февраля 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Нашу экскурсию проводила гид Инна. Приехала вовремя, автомобиль удобный, маршрут хорошо структурирован. Получили за время дороги и экскурсии огромное количество
    читать дальше

    новой, и, что немаловажно, интересной и запоминающейся информации. Не было монотонного декларирования заезженного текста, как это бывает у гидов. Все с душой и совершенно понятно. Получили полезные рекомендациии по пребыванию в Малайзии. Очень благодарны Инне за проведенное с нами время. Спасибо!

  • Е
    Елена
    11 февраля 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Юлия, очень приятный собеседник и грамотный гид, знающий историю Малайзии, умеющая просто и понятно донести информацию до своих гостей.
    Было очень приятно в ее компании узнавать историю страны
  • О
    Ольга
    21 января 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Юля- отличный рассказчик! Очень рекомендую!
  • E
    Elena
    4 января 2025
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Экскурсия очень понравилась. Удачный и интересный маршрут. Увидели Малайзию с другой стороны.
    Юлия очень интересно рассказывает. Очень приятный в общении человек.
    Рекомендую к посещению данную экскурсию и данного гида.
    Экскурсия очень понравилась. Удачный и интересный маршрут. Увидели Малайзию с другой стороны.
  • в
    вера
    10 ноября 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Нам очень понравилась экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик, и человек замечательный. Много исторической и интересной информации, отвечала на всевозможные вопросы. Поговорили
    читать дальше

    и о личных, бытовых и социальных традициях и предпочтениях малазийцев. Сама экскурсия длительная и дальняя. Надо на это рассчитывать. Дорога туда и обратно может быть с пробками. Отдельно хочу отметить, что Юля - отличный водитель, спокойный и уверенный. Это тоже очень важно для дальних экскурсий на автомашине. И сама машина - удобная и комфортная. Мы всецело рекомендуем эту и другие экскурсии с Юлией.

  • М
    Максим
    14 октября 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Содержательно, разносторонне. Ни один вопрос - а их было много - не остался без развернутого ответа. Можно смело рекомендовать. Спасибо, Юлия.
  • Ю
    Юлия
    14 октября 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Малака один из моих любимых городов, куда всегда приятно вернуться) гид Инна была превосходным собеседником)
    Малака один из моих любимых городов, куда всегда приятно вернуться) гид Инна была превосходным собеседником)
  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Было очень круто! Путешествие получилось увлекательное. О времени встречи договорились заранее. Юлия забрала нас из отеля вовремя.
    Большое спасибо!
  • А
    Айгуль
    28 июля 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Юлия провела нам прекрасную экскурсию в Малакку. Это совершенно особенный городок - живой, колоритный, с богатой историей, аутентичными домиками вдоль
    читать дальше

    узких улочек! Юлия показала нам не только фасады домиков, но и скрытые от глаз прохожих внутренние дворики, полные красоты, произведений искусства, истории. Экскурсия превзошла все наши самые высокие ожидания! Юлия прекрасно знает историю страны, чувствуется ее любовь к этому народу и его культуре. Она умело учла все наши пожелания. С удовольствием рекомендуем Юлию путешественникам!

    Юлия провела нам прекрасную экскурсию в Малакку. Это совершенно особенный городок - живой, колоритный, с богатой

