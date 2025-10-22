Индивидуальная
до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 октября 2025Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую историей Малаку. Ваши рассказы, заставили меня задуматься о жизни людей в разные времена. Это был не тур, а путешествие во времени. Бесконечно благодарна!
- ААнна19 октября 2025Большое спасибо за интересную и комфортную поездку Павлу и замечательной Тине, нам очень понравилось!
- ММарина15 октября 2025Посетили Малаку.
Спасибо большое, разбавили Куалу Лумпур.
Почувствуй разницу.
Всем советую
Настолько теплый и приятный город, все по домашнему, уютные и колоритные улочки старого
- ККсения25 сентября 2025Огромная благодарность организатору Павлу и гиду Яне за такой яркий, насыщенный, полезный, увлекательный и интересный день!
Мы погрузились в историю Малайзии
- ННадежда8 сентября 2025Влюбиться в Малакку и запланировать следующую поездку! Потому что в Малакке нет такого, что может не понравиться. Всегда многолюдная Красная
- ТТатьяна8 августа 2025Нашим гидом была Яна и нам очень понравилась экскурсию в Мелаку, прогулялись по городу, покатались на кораблике и вкусно поели, рекомендуем.
- ССветлана24 июля 2025Интересная, яркая экскурсия в сопровождении замечательного гида!!!!
Юлия эрудированный гид, который прекрасно знает все исторические и географические детали, касательно Малакки.
Было действительно
- ннаталья21 июня 2025ЕЩЕ раз хочу поблагодарить Юлию за прекрасную экскурсию по Малакке. Это был один из самых интересных и ярких дней в
- ААлександр16 мая 2025Отличная и запоминающаяся экскурсия с гидом Юлией из Куала-Лумпура а Малакку. Понравилось буквально все: пунктуальность, комфорт во всех отношениях, качество комментариев и индивидуальный подход. И сам город однозначно заслуживает отдельного дня посещения. Всем однозначно рекомендую эту экскурсию с гидом Юлией.
- ЕЕлизавета7 мая 2025Отличная экскурсия! Все понравилось.
- ИИрина21 марта 2025Инна провела нам замечательную экскурсию в Малакку. Экскурсия проходила с использованием комфортного и чистого автомобиля, водителем была Инна. Экскурсия была
- ООксана21 февраля 2025Нашу экскурсию проводила гид Инна. Приехала вовремя, автомобиль удобный, маршрут хорошо структурирован. Получили за время дороги и экскурсии огромное количество
- ЕЕлена11 февраля 2025Юлия, очень приятный собеседник и грамотный гид, знающий историю Малайзии, умеющая просто и понятно донести информацию до своих гостей.
Было очень приятно в ее компании узнавать историю страны
- ООльга21 января 2025Юля- отличный рассказчик! Очень рекомендую!
- EElena4 января 2025Экскурсия очень понравилась. Удачный и интересный маршрут. Увидели Малайзию с другой стороны.
Юлия очень интересно рассказывает. Очень приятный в общении человек.
Рекомендую к посещению данную экскурсию и данного гида.
- ввера10 ноября 2024Нам очень понравилась экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик, и человек замечательный. Много исторической и интересной информации, отвечала на всевозможные вопросы. Поговорили
- ММаксим14 октября 2024Содержательно, разносторонне. Ни один вопрос - а их было много - не остался без развернутого ответа. Можно смело рекомендовать. Спасибо, Юлия.
- ЮЮлия14 октября 2024Малака один из моих любимых городов, куда всегда приятно вернуться) гид Инна была превосходным собеседником)
- ССергей11 сентября 2024Было очень круто! Путешествие получилось увлекательное. О времени встречи договорились заранее. Юлия забрала нас из отеля вовремя.
Большое спасибо!
- ААйгуль28 июля 2024Юлия провела нам прекрасную экскурсию в Малакку. Это совершенно особенный городок - живой, колоритный, с богатой историей, аутентичными домиками вдоль
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Малакка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Малакка" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 280. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Малакка», 53 ⭐ отзыва, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль