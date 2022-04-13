Экскурсии на 1 день в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Марракеше на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
580 за всё до 4 чел.
Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за человека
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
7 часов
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
    читать дальше

    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

  • А
    Антонина
    28 июля 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики. Мы взяли экскурсии сразу в первые дни
    читать дальше

    по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:) О нас- семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет) Наш гид Хассан. Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Было рассказано много интересной и полезной информации. Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции. Хассан, спасибо вам. И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:) Желаем вам здоровья и процветания.

  • K
    Kristina
    12 января 2020
    Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Потрясающая экскурсия!!! Окунулись в атмосферу быта местных жителей. Особенно понравились мастер-классы по изготовлению посуды из глины и приготовление лепёшек. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за познавательную информацию!!! С вами было интересно каждую секунду!!

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
  2. Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
  3. Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в июне 2024
Сейчас в Марракеше в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 580. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Марракеш на 1 день, гиды Марракеша подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Марракеш так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко на русском языке
ХорошоТам