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по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:) О нас- семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет) Наш гид Хассан. Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Было рассказано много интересной и полезной информации. Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции. Хассан, спасибо вам. И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:) Желаем вам здоровья и процветания.