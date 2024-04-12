1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Влюбиться в Мексику за один день: от Чичен-Ицы до дегустации текилы
Погрузитесь в мир майя, колониальной архитектуры и традиционной кухни в одной увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$350 за человека
Групповая
7 часов
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка: путешествие из Канкуна
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир бухты Акумаль и тайны майя в экопарке Танка
Начало: В вашем отеле
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Групповая
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Мини-группа
10 часов
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Коба и купание в трех сенотах: незабываемое приключение в Канкуне
Погрузитесь в историю цивилизации майя и освежитесь в кристально чистых сенотах в увлекательной шестичасовой экскурсии
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$524 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Ривьере Майя: Акумаль, сеноты и Тулум
Проведите незабываемый день, исследуя сокровища Ривьеры Майя: от морских черепах до древних руин майя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
10 июня в 04:30
17 июня в 04:30
$240 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес на катамаране: культурное приключение и релакс на Ривьере Майя
Проведите день, насыщенный яркими впечатлениями: от снорклинга среди кораллов до отдыха на белоснежных пляжах Исла Мухерес
Начало: В вашем отеле
$119 за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия в Канкуне: Чичен-Ица, сенот, Эк-Балам и колониальный Вальядолид
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Юкатану в группе до 15 человек. Чичен-Ица, сеноты, Вальядолид и фабрика текилы ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
$350 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Канкуна - в Мехико и Теотиуакан на один день
Полдня в дороге? Стоит того! Посетите древние пирамиды и исторический центр Мехико с гидом-историком. Погружение в культуру и историю Мексики
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$563 за человека
Групповая
10 часов
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош: эксклюзивная экскурсия из Канкуна
Погрузитесь в мир тропических островов Пасьон и Хольбош, где вас ждут уникальные виды птиц, китовые акулы и чистейшие пляжи
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$225 за человека
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina12 апреля 2024Были на экскурсии в начале апреля 2024 я и двое детей (подростки). Всё очень понравилось, гиды отличные, организация четкая, программа
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
- ННиколай8 февраля 2024Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
- PPetr5 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
- ССветлана21 января 2023Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
- MMariya24 января 2022Экскурсия организована очень хорошо. Все было вовремя, без задержек и толп туристов, все продумано до мелочей. За 1 день действительно
- GGediminas4 ноября 2021Экскурсия прошла очень гладко благодаря замечательному гиду Александру, и мы узнали интересные истории о мексиканской культуре, услышали полезные советы. Я рекомендую!
- ССветлана4 июня 2021Наша экскурсия проходила с гидом Евгением. Очень интересный гид со своей человеческой изюминкой, тактичный и доброжелательный. Мы увидели удивительную природы
- ААнатолий19 февраля 2020Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "На весь день" можно забронировать 21 экскурсию от 119 до 700. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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