Горящие туры – очень заманчивы, они могут очень сэкономить ваш бюджет на всё путешествие, но такие поездки могут подойти только тем, кто не привязан к какому-то времени. Разбираемся вместе и даём несколько советов.

Горящие путёвки

Большинство людей планируют отпуск и поездки на 2-3 месяца вперед. При таком подходе билеты на самолет и проживание стоят дешевле. Заранее спланированная поездка дает возможность наметить маршруты, составить расписание и организовать каждую деталь, но если у туристов есть возможность полететь в любой день, то можно сделать поездку ещё дешевле, воспользовавшись горящим туром.

В тщательном планировании и анализе рисков – нет ничего плохого. Однако, путешествие по горящим турам чаще вызывает меньше стресса, предлагает другие впечатления и может навсегда изменить ваш взгляд на путешествие. Кстати, искать горящие путёвки можно на сайте TezTour (https://www.tez-tour.travel/hot/).

С горящими путевками меньше проблем?

Решение забронировать рейс или прыгнуть в машину по простой прихоти не только увлекательно, но и связано с гораздо меньшим стрессом. Излишнее планирование и программирование каждого момента поездки может вызвать большое напряжение как до, так и во время поездки.

Еще одна причина подумать о спонтанном путешествии – это возможность получить больше удовольствие, если не перегружать расписание событиями и достопримечательностями. Когда нет планов, гораздо проще зайти в туристический офис, компанию гида или даже спросить местного жителя, какие мероприятия рекомендуются. Вы сможете заполнить график любыми развлечениями, которые вам нравятся.

Когда лучше избегать горящих путевок?

Бывают случаи, когда импровизированное путешествие доставляет тягость. Во многих регионах Европы жилье необходимо бронировать заранее, особенно в пик сезона путешествий, когда популярные направления быстро заполняются. Если вы не забронируете номер заранее, можете заплатить гораздо больше за ночь или вообще не сможете найти доступное жилье. Это в том случае, если вам нужна конкретная дата, например, у вас намечен отпуск на октябрь, то тут лучше всё-таки заранее спланировать поездку и горящий тур вам вряд ли подойдёт.

Лайфхаки по покупке горящего тура

Лайфхаки путешествия по горящим путёвкам

Как получить максимальную выгоду от горящих путевок? Как сэкономить средства на подобных турах? ХорошоТАМ подготовил популярные лайфхаки для желающих получить больше за меньшую стоимость.

1. Летайте в межсезонье или зимние месяцы

Возможно, вам захочется отправиться в жаркое и солнечное место. Однако, из-за ограниченного бюджета лучше поехать в прохладное место. Если вы хотите получить лучшие цены, особенно при поездках за границу, приезжайте в межсезонье (между теплым и холодным сезонами) или в зимние месяцы. Идеальное время – с января по март. Немало авиакомпаний продают дешевые билеты в некоторые части Европы, Лондона и страны Скандинавии.

Лондон, Барселона и Дублин находятся в списке дешевых билетов во время новогодних праздников.

Январь – почти всегда самое дешевое время для перелетов. У авиакомпаний всегда распродажи в январе, ведь на Рождество все обычно перерасходуют, и количество рейсов нужно снизить, чтобы побудить людей летать. Северные направления с низкими температурами (Бостон, Нью-Йорк, Миннеаполис и Портленд) имеют лучшие цены на авиабилеты в январе, сентябре и феврале. Также рейсы в африканские страны имеют самые низкие цены на авиабилеты в начале осени, поскольку меньше людей переносят жару.

На международном уровне самые дешевые полеты приходятся на зимние месяцы – январь и февраль, а также в межсезонье перед осенью – сентябрь и октябрь. Целесообразно забронировать билеты в последнюю минуту для получения максимально выгодных тарифов.

2. Попробуйте забронировать отпуск или просто перелет

Если вы планируете купить горящую путевку, то можете сэкономить больше, если вместо этого забронируете отпуск. Путешественники могут сэкономить в среднем до 40 процентов и более, бронируя авиабилеты и отели вместе. Можно найти лучшую экономию в последнюю минуту. Для людей, бронирующих летние путешествия до конца сентября, покупка путевки всего на одну неделю – лучшее время для экономии.

3. Попробуйте полететь в ближайший аэропорт или город, а не в конечный пункт назначения

Поездка в Европу в разгар сезона обойдется дороже. Поэтому, исследуйте полеты в города за пределами традиционных узловых аэропортов, такие как Ницца вместо Парижа. Затем вы можете воспользоваться альтернативным транспортом до конечного пункта назначения, например автобусом, поездом или услугами междугородних поездок.

Можно попробовать улететь в другую страну. Начало или завершение поездки в города Восточной Европы (Будапешт или Варшава) помогает сэкономить средства на длительном перелете, поскольку цены имеют тенденцию к снижению.

4. Используйте поисковые системы и сайты сравнения рейсов

Скриншот поисковика авиабилетов aviasales

Google Авиабилеты, помогающие точно определить дату поездки, и другие приложения для поиска дешевых рейсов малоэффективны. Лучше использовать сайты сравнения рейсов для бронирования в последнюю минуту.

Использование поисковых систем помогает подсчитать количество денег, которое вы можете заплатить за разные направления в течение года. Но когда дело доходит до бронирования, рекомендуется использовать туристический онлайн-сайт.

Если вы действительно хотите поехать в Париж летом, можно попробовать поискать рейсы, вылетающие в середине недели.

Идея гибкого выбора дат поездки помогает желающим найти более низкие цены в последнюю минуту. 1-2 дня могут иметь значение.

5. Помните о скрытых налогах

При бронировании билетов в последнюю минуту не следует забывать о скрытых сборах, таких как выбор места и количество багажа на рейс. Туристические онлайн-сайты будут уведомлять клиентов на протяжении всего процесса бронирования о том, что включено, а что нет в билете.