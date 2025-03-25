Билеты
Билет в Лувр Абу-Даби
Лувр Абу-Даби - это ваш шанс увидеть шедевры Ван Гога и да Винчи в уникальном музее региона. Бронируйте билет и наслаждайтесь искусством
Начало: В Лувре Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мар в 10:00
$20 за билет
Билеты
Билет в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулка по району Саадият
Искусство, архитектура, инновации - исследовать в своём темпе культурный квартал эмирата
Начало: У Лувра Абу-Даби
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
$29 за билет
Билеты
Билет 2 в 1: SeaWorld + Лувр Абу-Даби
Получите доступ к захватывающим аттракционам SeaWorld и уникальным произведениям искусства в Лувре Абу-Даби с одним билетом
Начало: В парке SeaWorld или Лувре Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мар в 10:00
$131 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- DDarya25 марта 2025Очень удобно оплачивать посещение с российской карты! Сам Лувр потрясающий!
- ООльга23 февраля 2025Все чётко, на вопросы ответили быстро, дали все пояснения Билеты пришли на почту в течение пары часов с момента оплаты Билетом воспользовалась без проблем, все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Билеты в Лувр Абу-Даби»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Билеты в Лувр Абу-Даби" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 131. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Билеты в Лувр Абу-Даби», 2 ⭐ отзыва, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май