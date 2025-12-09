Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
12 дек в 13:00
14 дек в 09:30
$244 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$385 за всё до 6 чел.
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
13 дек в 12:30
$100 за человека
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
12 дек в 13:00
16 дек в 13:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Абу-Даби
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$171
$180 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби): индивидуальная экскурсия
Ночной Дубай обретает особую магию. Прогуляйтесь по его сверкающим улицам, узнайте тайны строительства и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$380
$400 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$360
$400 за всё до 7 чел.
Билеты
Лувр Абу-Даби и Саадият: билет и аудиопрогулка
Посетите Лувр Абу-Даби и насладитесь аудиопрогулкой по Саадияту. Откройте для себя культурные сокровища и архитектурные шедевры этого уникального региона
Начало: У Лувра Абу-Даби
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
$31 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 31 до 385 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 239 ⭐ отзывов, цены от $31. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль