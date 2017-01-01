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Обзорная экскурсия по Абу-Даби

5
2 отзыва
ShanTours
ShanTours – Гид из Абу-Даби
Этот город 🏙️ — вызов, который человек бросил пустыне, и победил.

Сверкающие в лучах солнца небоскребы, несущие прохладу фонтаны, белоснежные мечети — Абу-Даби впечатляет абсолютно всех.

Приглашаем вас на обзорную экскурсию ⛳ по столице ОАЭ.

Вы увидите и посетите самые яркие достопримечательности 🏛️ города: этнографическую деревню Абу-Даби, мечеть шейха Аль-Зайда, знаменитый парк 🌳 «Мир Феррари» и «Падающую башню» — небоскреб Capital Gate.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $65 за человека

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Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Что вы увидите

  • Деревня «Наследие»
  • Парк «Мир Феррари»
  • Финиковый рынок
  • Мечеть шейха Аль-Зайда
  • Отель Emirates Palace
  • Небоскреб Capital Gate («Падающая башня»)
Посетите «Манхэттен» Ближнего Востока и окунитесь в историю 📖 прошлого и настоящего Объединенных Арабских Эмиратов!
Вы посетите известный во всём мире Феррари парк 🌳, выполненный в стиле Формула 1.
Попробуете национальные сладости на знаменитом столичном финиковым рынке.
Побываете в Деревне Наследи, оригинальном тематическом парке в духе наследия прошлого, который позволяет проникнуться атмосферой той жизни местного населения. Здесь расположены музеи 🖼, а также корабельный двор, где можно увидеть традиционные арабские лодки – деревянные доу и ознакомиться с принципами их построения.
Увидите Падающую Башню - небоскрёб, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, который состовляет 18 градусов.
Сфотографируете легендарный Emirates Palace. Президентский отель 🏨 являет собой истинное воплощение роскоши. При его строительстве было затрачено 3 млрд $, а на его отделку ушло две тонны золота. В центре дворцового комплекса возвышается огромный купол, выложенный цветной мозаикой. Всего же в отеле 114 куполов и каждый из них украшен золотым шпилем.
Увидите и посетите жемчужину столицы ⭐️ ОАЭ - мечеть шейха Зейда. Это из крупнейших в мире мечетей. Это удивительное здание способно вместить до 41000 молящихся. Здесь находится самый большой в мире ковер ручной работы – 5627 кв. м.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • обед
  • абаи
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ShanTours
ShanTours
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