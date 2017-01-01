Посетите «Манхэттен» Ближнего Востока и окунитесь в историю 📖 прошлого и настоящего Объединенных Арабских Эмиратов!

Вы посетите известный во всём мире Феррари парк 🌳, выполненный в стиле Формула 1.

Попробуете национальные сладости на знаменитом столичном финиковым рынке.

Побываете в Деревне Наследи, оригинальном тематическом парке в духе наследия прошлого, который позволяет проникнуться атмосферой той жизни местного населения. Здесь расположены музеи 🖼, а также корабельный двор, где можно увидеть традиционные арабские лодки – деревянные доу и ознакомиться с принципами их построения.

Увидите Падающую Башню - небоскрёб, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, который состовляет 18 градусов.

Сфотографируете легендарный Emirates Palace. Президентский отель 🏨 являет собой истинное воплощение роскоши. При его строительстве было затрачено 3 млрд $, а на его отделку ушло две тонны золота. В центре дворцового комплекса возвышается огромный купол, выложенный цветной мозаикой. Всего же в отеле 114 куполов и каждый из них украшен золотым шпилем.

Увидите и посетите жемчужину столицы ⭐️ ОАЭ - мечеть шейха Зейда. Это из крупнейших в мире мечетей. Это удивительное здание способно вместить до 41000 молящихся. Здесь находится самый большой в мире ковер ручной работы – 5627 кв. м.