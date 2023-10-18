Незабываемый Абу-Даби

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Индивидуальная экскурсия по столице ОАЭ Абу-Даби. Это самый большой и богатый эмират. Вы сможете своими глазами увидеть как выглядит настоящая арабская роскошь. Расскажу о стране, о городе, об истории и традициях много интересного и нового. Совместите приятное с полезным и проведите день в сказочном городе.
Незабываемый Абу-Даби
Незабываемый Абу-Даби
Незабываемый Абу-Даби
Незабываемый Абу-Даби
Незабываемый Абу-Даби
Незабываемый Абу-Даби
Незабываемый Абу-Даби
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть Шейх Зейда
  • Тематическая остановка Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс)
  • Историко-этнографический музей под открытым небом Heritage village
  • Etihad towers
  • Emirates Palace
  • Qasr Al-Vatan
  • Louvre Abu Dhabi
  • Финиковый рынок
  • Парк аттракционов Ferrari world
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Погрузитесь в атмосферу арабской роскоши и узнайте больше о культуре и традициях Объединенных Арабских Эмиратов. Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби, столице ОАЭ, обещает быть захватывающим и познавательным опытом. Этот город действительно впечатляет своей арабской роскошью, современными архитектурными чудесами и богатой историей.
Что вы увидите:• Необычный фотостоп на тематическом автостопе Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс).
  • Большая белая мечеть Шейха Зейда — самая дорогая в мире мечеть, сделанная из белого итальянского мрамора. С золотыми люстрами весом 12 тонн и самым большим ковром в мире.
  • Heritage village — музей под открытым небом. Историко-этнографическая деревня, которая разительно отличается от того, что можно увидеть в суперсовременном городе мира. Еще не так давно столица Объединенных Арабских Эмиратов была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чем и напоминает данная достопримечательность.
  • Увидите как жило местное население до нахождения нефти на территории ОАЭ.
  • Башни Этихад — комплекс зданий в Абу-Даби, включающий в себя пять небоскрёбов, один из которых является сверхвысоким. Здесь вас ждет фотосессия на фоне знаменитых башен, на котором снимали фильм «Форсаж 6».
  • Дворец Эмиратов — президентский отель с золотыми потолками, где снимался фильм «Секс в большом городе».
  • Каср Аль Ватан — Дворец нации, президентский дворец, действующая резиденция президента.
  • Louvre Abu Dhabi — музей Лувр Абу Даби. Необычный музей, расположенный на острове и окружён водой. Есть мнение, что музей выкупил право у Франции на 30 лет называться Лувром!
  • Финиковый рынок — предлагает возможность попробовать различные сорта фиников и узнать больше о культуре и традициях ОАЭ. Всего несколько таких плодов утолят голод, помогут набраться новых сил. Хлеб пустыни – еще одно, вполне справедливое название этого плода.
  • Фотостоп на тематическом парке аттракционов Ferrari world. Это тематический развлекательный комплекс, расположенный на острове Яс (Yas Island) в Абу-Даби (Abu Dhabi) посвященный знаменитому итальянскому автомобильному бренду. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчеркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя.
  • Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт и питьевая вода
Что не входит
  • Билеты на Qasr Al-Vatan (по желанию)
  • Билеты на Louvre Abu Dhabi (по желанию)
  • Билеты на Ferrari world (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завершение: Отвезем обратно в отель или в более удобную для вас локацию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Популярные места
Развлечения
Мечеть шейха Зайда
Святые места
Парки аттракционов
Эмирейтс Палас

Похожие туры из Абу-Даби

Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
в вашем отеле или удобного для вас места
Завтра
20 окт
21 окт
22 окт
300$270 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
350$280 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
$400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Абу-Даби
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ