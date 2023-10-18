Индивидуальная экскурсия по столице ОАЭ Абу-Даби. Это самый большой и богатый эмират. Вы сможете своими глазами увидеть как выглядит настоящая арабская роскошь. Расскажу о стране, о городе, об истории и традициях много интересного и нового. Совместите приятное с полезным и проведите день в сказочном городе.
Ближайшие даты:
18
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19
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Что вас ожидает:
- Мечеть Шейх Зейда
- Тематическая остановка Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс)
- Историко-этнографический музей под открытым небом Heritage village
- Etihad towers
- Emirates Palace
- Qasr Al-Vatan
- Louvre Abu Dhabi
- Финиковый рынок
- Парк аттракционов Ferrari world
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Погрузитесь в атмосферу арабской роскоши и узнайте больше о культуре и традициях Объединенных Арабских Эмиратов. Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби, столице ОАЭ, обещает быть захватывающим и познавательным опытом. Этот город действительно впечатляет своей арабской роскошью, современными архитектурными чудесами и богатой историей.
Что вы увидите:• Необычный фотостоп на тематическом автостопе Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс).
- Большая белая мечеть Шейха Зейда — самая дорогая в мире мечеть, сделанная из белого итальянского мрамора. С золотыми люстрами весом 12 тонн и самым большим ковром в мире.
- Heritage village — музей под открытым небом. Историко-этнографическая деревня, которая разительно отличается от того, что можно увидеть в суперсовременном городе мира. Еще не так давно столица Объединенных Арабских Эмиратов была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чем и напоминает данная достопримечательность.
- Увидите как жило местное население до нахождения нефти на территории ОАЭ.
- Башни Этихад — комплекс зданий в Абу-Даби, включающий в себя пять небоскрёбов, один из которых является сверхвысоким. Здесь вас ждет фотосессия на фоне знаменитых башен, на котором снимали фильм «Форсаж 6».
- Дворец Эмиратов — президентский отель с золотыми потолками, где снимался фильм «Секс в большом городе».
- Каср Аль Ватан — Дворец нации, президентский дворец, действующая резиденция президента.
- Louvre Abu Dhabi — музей Лувр Абу Даби. Необычный музей, расположенный на острове и окружён водой. Есть мнение, что музей выкупил право у Франции на 30 лет называться Лувром!
- Финиковый рынок — предлагает возможность попробовать различные сорта фиников и узнать больше о культуре и традициях ОАЭ. Всего несколько таких плодов утолят голод, помогут набраться новых сил. Хлеб пустыни – еще одно, вполне справедливое название этого плода.
- Фотостоп на тематическом парке аттракционов Ferrari world. Это тематический развлекательный комплекс, расположенный на острове Яс (Yas Island) в Абу-Даби (Abu Dhabi) посвященный знаменитому итальянскому автомобильному бренду. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчеркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя.
- Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт и питьевая вода
- Что не входит
- Билеты на Qasr Al-Vatan (по желанию)
- Билеты на Louvre Abu Dhabi (по желанию)
- Билеты на Ferrari world (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес встречи определяете вы самиЗавершение: Отвезем обратно в отель или в более удобную для вас локацию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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