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А Алла Экскурсия по Абу-Даби оказалась очень интересной. Гид Садир хороший рассказчик. Побывали во всех местах, которые были запланированы. Садир знает где можно сделать классные фотографии. Гида рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Было очень интересно, Садир отлично рассказывает, не монотонно, отличное чувство юмора. Мы просто в восторге. Всем советую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Роман Если честно, то водитель такси бы рассказал больше. Парень, который приехал, просто подросток. Такого я еще в индивидуальных турах не видел. Зря потраченные деньги. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет