Индивидуальная экскурсия по столице ОАЭ Абу-Даби. Это самый большой и богатый эмират. Вы сможете своими глазами увидеть как выглядит настоящая арабская роскошь. Расскажу о стране, о городе, об истории и традициях много интересного и нового. Совместите приятное с полезным и проведите день в сказочном городе.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу арабской роскоши и узнайте больше о культуре и традициях Объединенных Арабских Эмиратов. Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби, столице ОАЭ, обещает быть захватывающим и познавательным опытом. Этот город действительно впечатляет своей арабской роскошью, современными архитектурными чудесами и богатой историей. Что вы увидите:• Необычный фотостоп на тематическом автостопе Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс).
- Большая белая мечеть Шейха Зейда — самая дорогая в мире мечеть, сделанная из белого итальянского мрамора. С золотыми люстрами весом 12 тонн и самым большим ковром в мире.
- Heritage village — музей под открытым небом. Историко-этнографическая деревня, которая разительно отличается от того, что можно увидеть в суперсовременном городе мира. Еще не так давно столица Объединенных Арабских Эмиратов была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чем и напоминает данная достопримечательность.
- Увидите как жило местное население до нахождения нефти на территории ОАЭ • Башни Этихад — комплекс зданий в Абу-Даби, включающий в себя пять небоскрёбов, один из которых является сверхвысоким. Здесь вас ждет фотосессия на фоне знаменитых башен, на котором снимали фильм «Форсаж 6».
- Дворец Эмиратов — президентский отель с золотыми потолками, где снимался фильм «Секс в большом городе».
- Каср Аль Ватан — Дворец нации, президентский дворец, действующая резиденция президента.
- Louvre Abu Dhabi — музей Лувр Абу Даби. Необычный музей, расположенный на острове и окружён водой. Есть мнение, что музей выкупил право у Франции на 30 лет называться Лувром!
- Финиковый рынок — предлагает возможность попробовать различные сорта фиников и узнать больше о культуре и традициях ОАЭ. Всего несколько таких плодов утолят голод, помогут набраться новых сил. Хлеб пустыни – еще одно, вполне справедливое название этого плода.
- Фотостоп на тематическом парке аттракционов Ferrari world. Это тематический развлекательный комплекс, расположенный на острове Яс (Yas Island) в Абу-Даби (Abu Dhabi) посвященный знаменитому итальянскому автомобильному бренду. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчеркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейх Зейда
- Тематическая остановка Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс)
- Историко-этнографический музей под открытым небом Heritage village
- Etihad towers
- Emirates Palace
- Qasr Al-Vatan
- Louvre Abu Dhabi
- Финиковый рынок
- Парк аттракционов Ferrari world
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт и питьевая вода
Что не входит в цену
- Билеты на Qasr Al-Vatan (по желанию)
- Билеты на Louvre Abu Dhabi (по желанию)
- Билеты на Ferrari world (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завершение: Отвезем обратно в отель или в более удобную для вас локацию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия по Абу-Даби оказалась очень интересной. Гид Садир хороший рассказчик. Побывали во всех местах, которые были запланированы. Садир знает где можно сделать классные фотографии. Гида рекомендую.
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А
Было очень интересно, Садир отлично рассказывает, не монотонно, отличное чувство юмора. Мы просто в восторге. Всем советую
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Т
Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
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И
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Р
Если честно, то водитель такси бы рассказал больше. Парень, который приехал, просто подросток. Такого я еще в индивидуальных турах не видел. Зря потраченные деньги.
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М
Экскурсию перенесли на другой день, хотя бронирование прошло успешно. Гид был немногословен, большую часть времени молчал, больше напоминал водителя, нежели гида. В 2 локации мы не попали, Лувр и президентский дворец были закрыты, нас об этом не предупредили заранее (если бы знали, то отменили экскурсию). Экскурсия вместо заявленных 8 часов, заняла 2,5 часа.
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