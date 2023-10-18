Погрузитесь в атмосферу арабской роскоши и узнайте больше о культуре и традициях Объединенных Арабских Эмиратов. Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби, столице ОАЭ, обещает быть захватывающим и познавательным опытом. Этот город действительно впечатляет своей арабской роскошью, современными архитектурными чудесами и богатой историей.

Что вы увидите:• Необычный фотостоп на тематическом автостопе Last Exit (по тематике фильма Безумный Макс).