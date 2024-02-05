Почувствуйте тепло и заботу, словно приехали в гости к друзьям. Мы гарантируем вам самые лучшие места, хорошее настроение и качественный сервис. Поедем через Last Exit к красивой набережной с видом на город. Увидим Emirates Palace (бывшая резиденция президента), Белую мечеть (девушкам одеяние выдаем). По маршруту экскурсии и местам посещения можно изменять локации, места посещения, время выезда. В общем подстроим тур именно под ваш запрос.
Ближайшие даты:
28
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29
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Что вас ожидает:
- Мечеть Шейха Заеда
- Эмирейтс Палас
- Набережную Корнишь
- Президентский дворец
- Ласт экзит по фильму «Безумный Макс»
- Первые отели в Эмиратах
- Остров ловцов за жемчугом
- Мемориал Шейха Заеда
- Старая улица в центре Абу Даби
Описание
Что вас ожидает: Абу-Даби в вашем стиле: Индивидуальный маршрут через красоты города Мы обязательно учтем все ваши пожелания и сделаем чуть больше, чем вы ожидаете. Считайте, что вы приехали в гости к друзьям! Мы с мужем подскажем вам самые лучшие места, подходящие именно вам во время бронирования тура. Добавим юмора, качественного сервиса и ответим на все вопросы. Выезжая в Абу Даби у нас необычный старт на Last Exit, место инсталляций для фотографий и разбега фантазии. Далее мы с вами поедем мимо Лувра Абу Даби, по Набережной Корнишь в Эмирейт Палас, там мы прогуляемся по Дворцу и вы увидите одни из самых дорогих залов для свадеб в ОАЭ, интерьер, награды отеля и…. при желании вы можете выпить чашечку знаменитого золотого кофе за дополнительную плату. Далее мы предоставим вам входные билеты в Qasr Al Watan и вы побываете в залах действующего Президентского дворца. Если вы пожелаете, заедем в деревню наследия и вы окунетесь в жизнь эмиратов середины 20 века и ранее. Конечно же Великая мечеть Шейха Заеда, на закате (красивые дизайнерские Абаи для девочек мы обязательно дадим бесплатно, ваши фотографии будут точно отличаться от миллиона одинаковых). Расскажем вам как об истории так и по повседневной жизни, развлечем детей. Ну и куда без юмора и сарказма. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Место встречи в г. Дубай.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в Президентский дворец Qasr Al Watan
- Сопровождение гида
- Интересные истории и факты
- Уникальные локации для ваших фотографий
- Вода и WiFi предоставляются
- Все входные билеты можно приобрести у гида дешевле чем где либо
- Абаи девушкам для посещения мечети включены
- Что не входит
- Входные билеты в парки аттракционов и т. п. .
- Обед не включен в стоимость, но по выбору и бюджету гостей гид обязательно посоветует лучшее место
- Место начала и завершения?
- Дубай
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Благодарю
- Что выбрали нас для вашего запоминающегося отдыха. До скорой встречи!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
5 фев 2024
Аня,огромное спасибо, очень всё понравилось. Закрутились некогда было поблагодарить.
М
Михаил
1 фев 2024
Аня, приехали с экскурсии. Спасибо большое. Все очень понравилось. Марина-супер!!!
В
Вероника
29 янв 2024
Всё было отлично. Спасибо большое!
Д
Дмитрий
16 янв 2024
Анна добрый день! Мы вернулись в Москву. Нам все очень понравилось, уже хотим вернуться))) наверное через месяц прилетим и тогда уже надо бы нам встретиться с людьми по моим вопросам! По бензину и штрафу, я сейчас переведу вам на карту)))) спасибо огромное за помощь!!
О
Олег
13 янв 2024
Нам всем очень понравилось как ты провела экскурсию интересно. Все прям в восторге. Всем рассказывали о тебе и люди сожалели что были не с нами в автобусе.
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