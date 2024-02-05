Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Место встречи в г. Дубай.

Что вас ожидает: Абу-Даби в вашем стиле: Индивидуальный маршрут через красоты города Мы обязательно учтем все ваши пожелания и сделаем чуть больше, чем вы ожидаете. Считайте, что вы приехали в гости к друзьям! Мы с мужем подскажем вам самые лучшие места, подходящие именно вам во время бронирования тура. Добавим юмора, качественного сервиса и ответим на все вопросы. Выезжая в Абу Даби у нас необычный старт на Last Exit, место инсталляций для фотографий и разбега фантазии. Далее мы с вами поедем мимо Лувра Абу Даби, по Набережной Корнишь в Эмирейт Палас, там мы прогуляемся по Дворцу и вы увидите одни из самых дорогих залов для свадеб в ОАЭ, интерьер, награды отеля и…. при желании вы можете выпить чашечку знаменитого золотого кофе за дополнительную плату. Далее мы предоставим вам входные билеты в Qasr Al Watan и вы побываете в залах действующего Президентского дворца. Если вы пожелаете, заедем в деревню наследия и вы окунетесь в жизнь эмиратов середины 20 века и ранее. Конечно же Великая мечеть Шейха Заеда, на закате (красивые дизайнерские Абаи для девочек мы обязательно дадим бесплатно, ваши фотографии будут точно отличаться от миллиона одинаковых). Расскажем вам как об истории так и по повседневной жизни, развлечем детей. Ну и куда без юмора и сарказма. Важная информация: