Индивидуальная
до 4 чел.
Эмираты, которые вас удивят
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
8 фев в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
Посетить аутентичные эмираты, увидеть памятники арабской культуры и насладиться местной природой
8 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Групповая
Индийский океан через 5 эмиратов
Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
11 фев в 08:30
14 фев в 08:30
$75 за человека
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в феврале 2026
Сейчас в Дубае в категории "Умм-аль-Кувейн" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 400. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
