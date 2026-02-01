Найдено 3 экскурсии в категории « Умм-аль-Кувейн » в Дубае на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 10 часов 122 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Эмираты, которые вас удивят Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас $390 за всё до 4 чел. На машине На верблюдах 10 часов 11 отзывов Водная прогулка ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов Посетить аутентичные эмираты, увидеть памятники арабской культуры и насладиться местной природой $400 за всё до 4 чел. На автобусе 10 часов 24 отзыва Групповая Индийский океан через 5 эмиратов Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован... Расписание: в среду и субботу в 08:30 $75 за человека Другие экскурсии Дубая

Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Умм-аль-Кувейн», 157 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель