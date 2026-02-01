Найдено 3 экскурсии в категории « Рас-эль-Хайма » в Дубае на русском языке, цены от $323, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 10 часов 122 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Эмираты, которые вас удивят Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас $390 за всё до 4 чел. На машине На верблюдах 10 часов 11 отзывов Водная прогулка ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов Посетить аутентичные эмираты, увидеть памятники арабской культуры и насладиться местной природой $400 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 5% 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане Начало: У вашего отеля $323 $340 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дубая

