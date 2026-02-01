Мои заказы

Рас-эль-Хайма – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Рас-эль-Хайма» в Дубае на русском языке, цены от $323, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Эмираты, которые вас удивят
На машине
10 часов
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
7 фев в 09:00
8 фев в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
На машине
На верблюдах
10 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Посетить аутентичные эмираты, увидеть памятники арабской культуры и насладиться местной природой
8 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
На машине
7 часов
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
7 фев в 11:00
$323$340 за всё до 6 чел.

