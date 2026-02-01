Индивидуальная
до 4 чел.
Эмираты, которые вас удивят
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
7 фев в 09:00
8 фев в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
ОАЭ без гламура: 5 «северных» эмиратов
Посетить аутентичные эмираты, увидеть памятники арабской культуры и насладиться местной природой
8 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
7 фев в 11:00
$323
$340 за всё до 6 чел.
