Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Дубай по максимуму

Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам «города будущего»

Islom
Islom – Гид из Дубая
Дубай — идеальное место для любителей небоскребов, пустыни, инновационных технических решений и роскоши на каждом шагу.

Вы узнаете, как ему удалось за короткий срок достичь высочайшего уровня жизни, какие вопросы инфраструктуры до сих пор не решены и чем здесь занимаются иностранцы.

Оцените главные достопримечательности 🏛️ и насладитесь невероятными панорамами!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $140 за экскурсию

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Дубай по максимуму
Дубай по максимуму

Что вас ожидает

Путешествие сквозь эпохи
Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите музей 🖼 Исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни. Далее отправитесь в современные кварталы! Проедете по насыпному Пальмовому острову, погуляете по набережной и оцените местную Рублевку — район Джумейра. Рассмотрите отель 🏨 Бурдж-эль-Араб в виде паруса и покрытые золотом скульптуры арабских скакунов.

Высотки, парки 🌳 и шикарные виды
В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками. Затем исследуете его окрестности: оцените знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров и посетите шоу поющих фонтанов. Если пожелаете, насладитесь панорамным видом города со смотровой площадки Рамки Дубая, полюбуетесь необычными скульптурами в парке 🌳 Цветов и заглянете в уютный парк 🌳 Бабочек.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): Рамка Дубая — 15$ взрослые, 7$ дети, парк 🌳 Бабочек — 15$, парк 🌳 Цветов — 15$
  • Экскурсия ⛳ проходит на новых автомобилях Киа Оптима или Киа Серато
  • Я готов скорректировать маршрут
Дубай по максимуму
Дубай по максимуму
Дубай по максимуму
Дубай по максимуму
Дубай по максимуму
Дубай по максимуму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Islom
Islom
Всем привет! Меня зовут Ислом, я живу в ОАЭ и работаю в туризме 8 лет. Люблю футбол, иностранные языки и душевное общение на любые темы. Жду вас в Дубае.
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