Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Путешествие сквозь эпохи

Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите музей 🖼 Исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни. Далее отправитесь в современные кварталы! Проедете по насыпному Пальмовому острову, погуляете по набережной и оцените местную Рублевку — район Джумейра. Рассмотрите отель 🏨 Бурдж-эль-Араб в виде паруса и покрытые золотом скульптуры арабских скакунов.

Высотки, парки 🌳 и шикарные виды

В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками. Затем исследуете его окрестности: оцените знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров и посетите шоу поющих фонтанов. Если пожелаете, насладитесь панорамным видом города со смотровой площадки Рамки Дубая, полюбуетесь необычными скульптурами в парке 🌳 Цветов и заглянете в уютный парк 🌳 Бабочек.

Организационные детали