Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Путешествие сквозь эпохи Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите музей 🖼 Исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни. Далее отправитесь в современные кварталы! Проедете по насыпному Пальмовому острову, погуляете по набережной и оцените местную Рублевку — район Джумейра. Рассмотрите отель 🏨 Бурдж-эль-Араб в виде паруса и покрытые золотом скульптуры арабских скакунов.
Высотки, парки 🌳 и шикарные виды В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками. Затем исследуете его окрестности: оцените знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров и посетите шоу поющих фонтанов. Если пожелаете, насладитесь панорамным видом города со смотровой площадки Рамки Дубая, полюбуетесь необычными скульптурами в парке 🌳 Цветов и заглянете в уютный парк 🌳 Бабочек.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): Рамка Дубая — 15$ взрослые, 7$ дети, парк 🌳 Бабочек — 15$, парк 🌳 Цветов — 15$
Экскурсия ⛳ проходит на новых автомобилях Киа Оптима или Киа Серато
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.