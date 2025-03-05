Кабриотур из Дубая по Абу-Даби

Насладитесь красотой Абу-Даби в кабриолете! Гид покажет лучшие места для фото, а платья добавят шарма вашим снимкам
Погрузитесь в атмосферу роскоши и свободы на кабриотуре по Абу-Даби. Экскурсия откроет перед вами самые живописные места столицы. Гид остановится в эффектных локациях для фото и видеосессий. Ваши социальные сети
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засияют новыми красками благодаря профессиональным снимкам. Девушкам предложат красные и синие летящие платья для создания стильного образа.

Это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне архитектурных шедевров и природных чудес Абу-Даби, создавая незабываемые воспоминания

5
1 оценка

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Путешествие на кабриолете
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 👗 Стильные платья для фото
  • 🌆 Живописные виды Абу-Даби
  • 🎥 Видео на память
Кабриотур из Дубая по Абу-Даби
Кабриотур из Дубая по Абу-Даби
Кабриотур из Дубая по Абу-Даби
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Абу-Даби

Описание трансфер

Приглашение на экскурсию в Абу-Даби

Мы рады пригласить вас на незабываемую экскурсию по самым живописным уголкам Абу-Даби. Это путешествие на кабриолете подарит вам возможность насладиться не только удивительной красотой столицы, но и атмосферой роскоши и свободы.

Уникальные остановки для фотографий

Наш опытный гид будет делать остановки в самых эффектных местах города, идеально подходящих для фото и видеосессий. Ваша лента в социальных сетях заиграет новыми красками благодаря потрясающим снимкам, сделанным профессионалом!

Стильные образы для незабываемых моментов

Для создания стильного образа девушкам будут предложены летящие платья красного и синего цвета, которые прекрасно подчеркнут эстетику ваших фотографий. Это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне архитектурных шедевров и природных чудес Абу-Даби.

Создание воспоминаний

Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Абу-Даби!

Ежедневно с 10:00 или с 12:00. Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Набережная Абу-Даби Корниш
  • Отель Emirates Palace
  • Президентский дворец Каср Аль Ватан
  • Лувр Абу-Даби (входной билет оплачивается на месте по желанию)
Что включено
  • Трансфер - кабриолет
  • Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в Лувр
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Дубае
Завершение: Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 или с 12:00. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • После бронирования в диалоге укажите
  • Пожалуйста
  • Из какого отеля вас забирать и сколько человек будет в туре
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 мар 2025

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