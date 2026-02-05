Водная прогулка
Дубай - первая встреча
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от старинного квартала Бастакия до современных чудес Пальмового острова и Бурдж-Халифа. Незабываемое путешествие
Начало: В вашей гостинице
Сегодня в 23:00
Завтра в 01:30
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: самый-самый в мире
Погрузитесь в атмосферу Дубая, где старинные улочки встречаются с современными небоскрёбами. Вас ждут удивительные места и захватывающие виды
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
7 фев в 13:00
$280 за всё до 5 чел.
Групповая
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
7 фев в 13:00
11 фев в 13:00
$42 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:30
7 фев в 13:30
$219
$230 за всё до 4 чел.
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
9 фев в 12:00
13 фев в 12:00
$50
$55 за человека
