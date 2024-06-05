Район Бастакия – экскурсии в Дубае

Найдено 11 экскурсий в категории «Район Бастакия» в Дубае на русском языке, цены от $150, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Контрасты Дубая
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
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    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Его величество Дубай
    Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
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    в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
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    Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям. Его приятно слушать, речь структурированная и грамотная. И, конечно, огромный багаж знаний об истории эмиратов, особенностях политического устройства, принятий государственных решений, традициях и культуре. Отдельное спасибо за увлекательное повествование о шейхе и его семье. Это очень многое объяснило и помогло понять, почему Дубай сегодня имнно такой и почему в принципе стало возможно это "экономическое чудо" посреди бежизненной пустыни. И, конечно, нам очень повезло, что Максим разбирается в фотографии, - бесценный дар для гида! Он подсказал лучшие точки для съемки и самые выигрышные ракурсы. Фотографии из старого Дубая получились самые эффектные! И сам формат мини-группы для пешеходной экскурсии очень удачный. Нас было трое, и было максимально комфортно общаться и слушать, ни один вопрос не остался без внимания. Поначалу нас немного смутила продожительность экскурсии в 3,5 часа, но время пролетело настольно незаметно, что мы чуть не опоздали на следующую экскурсию. А нагуляли в общей сдложности часов пять. И Максиму огромное человеческое спасибо, что оставался с нами до конца, помог сориентироваться и проводил до места встречи следующей экскурсии. Очень приятная и познавательная получилась прогулка. Пять звезд абсолютно заслуженны! Всячески рекомендую Максима в качестве гида, как приятного, знающего и отзывчивого собеседника.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Район Бастакия»

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  5. Большое путешествие по Дубаю
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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