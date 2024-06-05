1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ДДарья19 мая 2024Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
- ВВиктор14 мая 2024Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
- ЮЮлия10 мая 2024Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
- ААнна4 мая 2024Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Район Бастакия»
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